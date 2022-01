REGIONREFORM: – Overføring av fylkesveiadministrasjoner fra Statens vegvesen til de ti regionene ble fattet av Stortinget uten at dette var utredet på forhånd. Kanskje det ville være klokt denne gangen å skaffe seg tilsvarende kunnskapsgrunnlag før en deler opp disse organisasjonene ytterligere? Bildet er fra fylkesvei 101 ved riksgrensen ved Kornsjø i Viken.

Regionreform i revers kan gi utilsiktede effekter

Kanskje det ville være klokt denne gangen å skaffe seg et skikkelig kunnskapsgrunnlag før en deler opp disse organisasjonene ytterligere?

BJØRNE GRIMSRUD, adm.dir., Transportøkonomisk institutt (TØI)

Det ser nå ut som regionreformen som førte til at 19 fylker ble til 11 er på full retur. Snart kan vi være tilbake til 15 fylker hvorav det med den minste befolkningen, Finnmark, bare vil ha ca. 75.000 innbyggere. Regionreformen hadde også som ambisjon å flytte oppgaver fra staten til fylkene.

Mye ble foreslått, men kun på et område ble det gjennomført overføring av en viss størrelse. Det var innen veibygging og veiadministrasjon.

Før regionreformen hadde vi det som ble kalt «sams veiadministrasjon» mellom stat og fylkene. Dette betydde at Statens vegvesen administrerte bygging, drift og vedlikehold av både de ca. 10.000 km med riksvei og de ca. 45.000 km med fylkesvei i en landsomfattende organisasjon.

Fra 1. januar 2020 ble denne delt mellom staten og ti fylker (Oslo kommune var fra før utenfor ordningen). Da hadde den felles ordningen fungert i over 125 år.

Totalt brukte Statens vegvesen før 2020 ca. 3800 årsverk på utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier og riksveier. Den primære oppgaven var å kjøpe inn planleggings-, entreprenør-, drift- og vedlikeholdstjenester. Dette var en helhetlig organisasjon der oppgavene ble fordelt etter fag og innhold. Få jobbet enten kun med fylkesvei eller riksvei, men arbeidsomfanget på fylkesveiene var beregnet til ca. 1400 årsverk.

Organisasjonen ble så delt i 2020 og 1400 personer ble overført fra staten og fordelt på de ti fylkene. De nye fylkene fikk altså i snitt 140 medarbeidere til å utføre disse oppgavene. Det var med god grunn stor bekymring for hvordan fylkeskommunene med sin størrelse skulle klare disse oppgavene på en faglig god måte med de årsverkene som ble overført fra staten. En opptelling i dagens fylker vil nok vise at den totale veiadministrasjonen har økt mer enn dette.

I debatten om en nå skal splitte opp igjen fylkeskommuner som ble slått sammen, har denne delen av reformen blitt lite omtalt. Skal små fagmiljø nå bli enda mindre? Eller kanskje en skulle reversere denne delen av reformen også og gå tilbake til en nasjonal sams veiadministrasjon for fylkesveier og riksveier?

De erfaringene en allerede har er delte. Det kan sies at det var bra for fylkene å få mer direkte kontroll og styring med sin veiadministrasjon og at Statens vegvesen trengte en fornying. Men det har hatt sin pris. Utgiftene til drift av fylkesveier økte med 18 prosent fra 2019 til 2020 ifølge data fra Statistisk sentralbyrå. Tallene for 2021 er ikke publisert ennå. De statlige driftsutgiftene har hatt en tilsvarende økning på ca. 20. prosent etter avviklingen av sams. Hittil kan det se ut som en bare på det ene området veidrift har fått en øking i de samlede utgiftene på ca. to milliarder kroner.

Dette kan ha flere årsaker, men det at kontraktsområdene blir mindre og at det offentlige har gått fra å være én til å være 11 innkjøpere i det samme markedet, har sannsynligvis bidratt til dette. Dette ble det også advart mot før reformen ble satt ut i livet. Effekten av reformen på vedlikehold og investeringer kjenner vi ikke nok til, men vi ser økende kostnader også her.

Parallelt med reformen ser vi at særlig fylkesveiene har behov for økt vedlikehold og større driftssikkerhet. Det viser seg blant annet i Stortingets økte bevilgninger til fylkesveier i fjor høst. Men hvordan vil dette gå hvis veiadministrasjonene blir enda flere og enda mindre? Det er et paradoks at en ser ut til å svekke sin egen innkjøpskompetanse på det området en ønsker å øke sine innkjøp.

Overføring av fylkesveiadministrasjoner fra Statens vegvesen til de ti regionene ble fattet av Stortinget uten at dette var utredet på forhånd. Stortinget besluttet derfor at det i etterkant skulle gjøres en utredning av effektene av vedtaket slik utredningsinstruksen beskriver.

Utredingen i regi av Vegvesenet anbefalte at sams veiadministrasjon ikke burde avvikles. Begrunnelsen var nettopp at det ville kunne svekke det offentliges innkjøpskompetanse og øke utgiftene betydelig uten at en fikk mer igjen for pengene. Tallene ser ut til å gi Statens vegvesen mye rett i sin analyse.

Kanskje det ville være klokt denne gangen å skaffe seg tilsvarende kunnskapsgrunnlag før en deler opp disse organisasjonene ytterligere?