Kommentar

Skal vi la oss lure av Zuckerberg – igjen?

Av Shazia Majid

FANGET: Den nye logoen til tidligere Facebook-konsernet er en evighetsring. Mark Zuckerberg legger i alle fall ikke skjul på hva han ønsker.

Skandaleombruste Facebook har gjenoppstått som Meta. Nå satser Mark Zuckerberg milliarder på å lokke oss inn i den virtuelle virkelighet. Går vi på limpinnen?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I skyggen av en de verste PR-skandaler et selskap noen gang har måttet stå i – har Zuckerberg byttet navn på Facebook-konsernet til Meta. Det skjedde sent i fjor høst.

I tillegg har han med stor entusiasme startet arbeidet med å skape noe han kaller for Metaverse.

Det første først: Meta er samme møkka, i ny innpakning.

Det er Facebook med alle dets utallige synder, som nå har fått en ny drakt. Det kan virke som et tilforlatelig trekk fra en fremoverlent eier – med blikket festet på fremtiden.

Først ga han verden Facebook, Instagram og WhatsApp. Nå skal han gi oss den virtuelle verden, som altså skal hete Metaverse.

Metaverse skal være en datadrevet kunstig verden, en illusjon på skjerm, hvor ingenting er fysisk til stede. Det er som å være inne i en tegnefilm, hvor du ikke bare er tilskuer. Du er deltager som bruker dine sanser: Syn, berøring og bevegelse til å orientere deg og delta.

Avledningsmanøver

Men både navnebytte og Metaverse er i realiteten en avledningsmanøver.

Hvorfor endre navnet på en av verdens mest etablerte varemerker? Fordi det er blitt en av de mest beryktede varemerker.

Metaverse er bare unnskyldningen.

Men så følges den store omgjøringen opp med storsatsing på utbyggingen av Metaverse. Bare i år er det planlagt å bruke 100 milliarder kroner på det virtuelle eventyret.

Der er i hans Metaverse Zuckerberg vil at vi etter hvert skal «bo».

Om ikke bo, så i alle fall bruke den virtuelle verden til å gå på virtuelle konserter og utstillinger – og ikke minst «gå på» jobb. På kontorer som bare finnes i datamaskinen.

Timingen kunne knapt vært bedre.

For to år siden hadde ingen av oss sett for oss at store deler av arbeidsstokken skulle jobbe hjemmefra. Med pandemiens påtvungne hjemmekontor og hurtigkjennskap med verktøy som Zoom og Google Meet – er det ikke helt science fiction lenger at virtuelle arbeidsplasser kan ha noe for seg.

Mulighetene er uendelige. Og det skjønner Zuckerberg.

I KUNSTIG VIRKELIGHET: I en direktesendt videokonferanse 28. oktober viste Mark Zuckerberg hvordan hans Metaverse skal fungere. Her er han i ferd med å velge kostyme til figuren som skal representerer han i den virtuelle virkelighet. Han har også virtuelt fektet mot en olympisk mester i fekting.

Hvor redd skal du være?

Hjertet i teknologien er å skape en naturtro virtuell virkelighet (VR). Så har man i tillegg noe som heter utvidet virkelighet (AR). Det er digital tilstedeværelse, en interaktiv opplevelse, i den virkelige verden.

Husker du Pokémon Go? Det er slik AR fungerer.

Blander du sammen disse teknologiene kan du lage virtuelle verdener. De har vi allerede, i form av Fortnite og Minecraft. Bare at disse er forbeholdt gamere. Zuckerberg har troen på sine Horizon Worlds – ment for den store allmuen.

Alt du (foreløpig) trenger for å delta er noen fancy virtual reality (VR) briller.

Zuckerberg har sine egne VR-briller, de heter Oculus, og appen som hører til var den mest nedlastede appen I USA i jul.

Det lover ikke godt. Det gjør heller ikke den nye logoen, en blå evighetsring. Er du fanget, kommer du deg aldri ut igjen. I så måte står logoen i stil med produktene.

Det er noe dystopisk over det hele. Hvor redde skal vi være?

Ganske redde, om vi legger fortiden til grunn.

Livsfarlige plattformer

I hele i fjor høst var det Facebook-lekkasjene som opptok de som er opptatt av slikt.

Varsler og tidligere ansatt, Frances Haugen, dokumenterte det mange allerede visste: Facebook gir prioritet til høyprofilerte brukere, uansett om de bryter reglene. Instagram er skadelig for jenter i tenårene. Bedriftens sosiale medier-produkter har ikke ført verden sammen – snarere tvert imot. Konsernet har gjort lite for å stoppe hatprat, blant annet i India.

Facebook (nå Meta) er blitt en av de største truslene mot enkeltindivider og mot demokratier. Algoritmene søker engasjement fra brukere, og dyrker dermed splid. De får oss til å jakte på det helt grunnleggende menneskelige behovet for å bli sett og anerkjent. Likerklikk for likerklikk.

Sist demonstrert gjennom plattformens rolle i å mobilisere mobben mot kongressen i USA 6. januar i fjor.

VARSLER: Frances Haugen er tidligere ansatt i Facebook. Her fra høringen i senatet i begynnelsen av oktober i fjor om hennes avsløringer om kritikkverdige praksiser i selskapet.

Han vet hva han gjør

Dette forsøker Zuckerberg oss til å tro at kan glemmes med hvitvaskingen han nå bedriver.

Og han kan ha rett. Oppmerksomheten rundt Haugen-saken forsvant som dugg fra solen så snart navnet Meta ble lansert.

Mannen vet hva han driver med.

Spørsmålet er om vi lar oss lokke utpå, igjen. Kritikere mener Metaverse er luftslott, altså programvare og opplevelse som kun finnes på papiret.

Men selv om betegnelsen metaverse har eksistert i 30 år, er det nå man har teknologien og pengene på plass.

Om noen år kan det godt være at VR-brillene har blitt mer avanserte, at Zuckerbergs virtuelle verdener er alt vi ikke visste at vi trengte.

Derfor gjelder det å henge med. Metaverse er nemlig ikke like regulert som Facebook er.

Om det går slik Zuckerberg har planlagt vil han få tilgang til oss, våre handlinger, tanker og personligheter på en måte vi aldri tidligere har sett. Det bør frata oss nattesøvnen.

Håpet

Men det skjer neppe. Hvor mange har klart å hoppe av karusellen hittil? Med all den informasjonen vi allerede har om hvordan data samles inn og (mis) brukes? Selv denne kommentaren vil (av meg) bli delt på Facebook og Instagram.

Han har oss i sine hule hender.

Men det finnes et ørlite håp – vi er ikke det samme folket lenger. Pandemien har gjort noe med oss. Vi har sett verdien av den ekte menneskelige kontakten. Vi lengter etter å ta på hverandre, å se hverandre i øynene – å gi den klemmen.

Den klemmen, den kan ikke Zuckerberg erstatte. I alle fall ikke i overskuelig fremtid. Og der ligger håpet.