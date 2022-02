Kommentar

OL er ikke «NM»: Perfekt for sporten!

Av Leif Welhaven

LAGSPRINT: Pallen etter kvinnenes lagsprint. Fra venstre sølvmedaljør Sverige, i midten de tyske vinnerne og til høyre det russiske bronselaget.

ZHANGJIKAOU (VG) Mens det ulmer i den norske leiren, er det fint for langrennssporten at OL i Kina er blitt noe annet enn et utvidet norsk mesterskap.

Der verdensmesterskapene i Seefeld og Oberstdorf har vært medaljetapetsert i rødt, hvitt og blått, er bildet mer blandet her i den kinesiske høyden.

Det er på mange måter et sunnhetstegn.

Selv om det norske langrennsmiljøet selvsagt skal søke å tviholde på hegemoniet i nasjonalsporten vår, er det sunt om grenen er noe annet enn en intern norsk-svensk-russisk greie.

Slik sett kunne utfallet på kvinnenes lagsprint ikke passet stort bedre.

At Katharina Hennig (25) og Victoria Carl (26) sikret Tyskland seieren foran de svenske favorittene Maja Dahlqvist og Jonna Sundling, kan bokstavelig talt være gull verdt. Idrettsgleden den tyske duoen viste etter målgang var også et ypperlig eksempel på hva dette skal handle om.

GULL VERDT: Katharina Hennig feirer gullet på lagsprinten.

Fra podiet i Olympic Village i Zhangjikaou er landslagstrener Eirik Myhr Nossum oppløftet på langrennssportens vegne over at flere nasjoner hevder seg. Særlig er han opptatt av verdien av at Tyskland hentet en gullmedalje.

Langrenn er jo helt avhengig at store land sentralt i Europa henger med, både for å bevare interessen og av markedsmessige hensyn.

Slik sett har utviklingen ikke vært så heldig de siste årene, men det kan være tegn på økt spredning igjen fremover.

En svale gjør ingen sommer, heller ikke i ekstrem vintertemperatur, men la oss håpe at vi får bedre og bredere nasjonskamp i mesterskapene som kommer.

Ser vi på resultatlistene gjennom lekenes langrennsøvelser så langt, er det flere gledelige utviklingstrekk hva gjelder bredden i hvem som presterer, selv om tyngden fortsatt er hos de store.

Syv forskjellige nasjoner var på topp 10 på kvinnenes 2x7,5 kilometer med skibytte, med en østerriksk medalje i tillegg til den norske og russiske.

På herrenes skiathlon var seks land blant de ti.

Da Therese Johaug vant 10 kilometeren med et vindkasts margin på finske Kerttu Niskanen, var det seks andre nasjoner inne på topp 10.

Etter verdensmesterskap som har minnet om NM på herresiden, er det jo også et irriterende sunnhetstegn at russerne markerer seg igjen, om vi et øyeblikk ser bort fra diskusjonen om nasjonen burde vært med etter dopingskandalen.

Før lagsprintene hadde dessuten syv forskjellige nasjoner sikret seg langrennsmedaljer i fjellene utenfor Beijing.

Når lekene i 2022 skal oppsummeres, kommer deler av konklusjonen til å handle om en imponerende norsk totalfangst. Men det kommer også til å være et tema at posisjonen i langrenn er tydelig utfordret på flere plan.

Det har også vært et mesterskap preget av intern uro blant begge kjønn, selv om femmilsteamet etter beste evne prøver å avdramatisere temperaturen.

På herresiden er de sportslige spørsmålene mange foran femmila, der håpet er å redde hjem et distansegull.

Hans Christer Holund tror det er begrenset hvor lagtaktisk det er mulig å gå, men sier han blir overrasket over om det er mange løpere som henger med helt inn. Et av usikkerhetsmomentene er naturlig nok hvordan Simen Hegstad Krüger tåler fem mil etter å ha hatt covid, og om Sjur Røthes kropp spiller mer på lag enn på femmila. Dessuten er det interessant hvordan et langt løp under så røffe forhold vil utvikle seg for Johannes Høsflot Klæbo.

Ennå har vi ikke et norsk distansegull for herrer, og motivasjonen er derfor selvsagt ekstra stor foran den siste kraftprøven.

På kvinnesiden har vi tremila igjen, som trolig vil bli nok en triumfferd for Therese Johaug. Men det store spørsmålet er hvordan Norges posisjon påvirkes når hun velger å gi seg. Det kan bli krevende for den norske leiren en stund, men den utfordringen får miljøet tåle. Egentlig er det jo riktig så fint at flere melder seg på.