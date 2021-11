FEIL FOKUS: – Episodene i Kongsberg og på Bislett er dypt tragiske for alle berørte parter. Men vi må ikke sitte igjen med inntrykket av at psykisk syke folk i landet er farlige, skriver Egon Holstad.

Psykisk syke er ikke farlige

Det som er farlig, er hvordan det psykiske helsevernet vårt nå er rigget.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

De siste ukene har ikke vært de stolteste å være en del av norsk presse. Tragedien i Kongsberg og ved Bislett har hver for seg vist at vi har en lang vei å gå før vi er i mål når det gjelder å håndtere psykisk sykdom her til lands.

Når gjerningsmannen bak en så tragisk hendelse som den i Kongsberg både blir navngitt og avbildet i nasjonale medier, samtidig som det er kjent at han er under utredning for tilregnelighet, er det noe som svikter. Hva det bidrar med av relevant folkeopplysning er også vanskelig å se.

Saken på Bislett denne uken er enda drøyere. At den omtales sier seg selv. Her kom det kjapt frem at den drepte, som ble skutt av politiet fordi han var truende og ansett som farlig, var svært psykisk syk, og attpåtil på kortvarig permisjon fra tvungent psykisk helsevern da angrepet skjedde. Det siste kom frem allerede på en pressekonferanse fra politiet klokken 17 samme dag.

Selv med denne informasjonen godt etablert fortsatte riksmediene å videreformidle videoopptak av at politiet gjentatte ganger drev og kjørte mannen ned med bil, flere ganger, fra forskjellige vinkler.

Opptakene har rullet ut i reprise hele uken. Se, her er en psykisk syk person som blir kjørt ned og skutt. Frem med popkornet, liksom. I tillegg fortsatte politiet, til tross for de ovennevnte opplysningene, å understreke at det var «lite som tydet på terror», som om det var en genuin, kollektiv frykt i folket. Var det ikke terrorfrykt fra før, ble den iallfall vekket til live da.

Jeg skal ikke dvele mer med selve mediedekningen, men jeg nevner den fordi den dessverre sier noe større, den sier noe om hvor relativt kort vi fortsatt har kommet her til lands når det gjelder hvilket blikk vi har på psykisk helse.

Dessverre er dette noe som også trenger helt inn i regjeringskorridorene, der man bestemmer hvordan det psykiske helsevernet skal rigges i landet. Og der er det gjort uendelig mye feil, og med vekslende regjeringer, representert med folk fra SV til Frp.

Den Hellige Gral som setter premissene for helsevesenet heter samhandlingsreformen. Da den ble lansert av Stoltenberg-regjeringen i 2009, var det med det fengende slagordet «Rett behandling – på rett sted – til rett tid», et mål som må sies å være tilnærmet umulig å være uenig i.

I praksis betyr dette at pasienter skal være kortere tid hos spesialhelsetjenesten, for så å bli overført til sine respektive hjemkommuner. Dette gjelder både for somatikken (den fysisk, «kroppslige» helsen) og psykiatrien.

Prinsippet og ønsket om å ha størst mulig nærhet til der man bor er selvsagt god, men det fungerer ikke når kommunene pasientene skal til ikke har den nødvendige hjelpen tilgjengelig. Derfor er hele systemet nå «mellombar», da man bare har lyktes i den ene delen av planen, nemlig å bygge ned kapasiteten i spesialhelsetjenesten, altså ved de psykiatriske institusjonene, uten tilstrekkelig å styrke tilbudet hos kommunene.

I 1990 var det i psykiatrien 2,5 døgnplasser per tusen innbyggere i Norge. 30 år etterpå er tallet 0,8. Følger vi denne trenden, er vi uten en eneste døgnplass innen 2042. Dette er ikke noe som har skjedd ved en ulykke. Det er en villet, politisk utvikling, som i siste instans rammer dem med størst behov, altså de sykeste og mest hjelpetrengende pasientene, som ikke rekker å bli behandlet før de sendes ut den samme svingdøren de kom syk inn kort tid før.

Det er et stort, gapende djuv av avstand mellom teori og praksis, som selvsagt er helt krise for dem det gjelder.

Som en følge av denne ønskede retningen, er det også lettere å bygge ned pasienttilbudet hos de enkelte institusjonene. Som for eksempel her i Tromsø, der Åsgård sykehus i tur og orden har lagt ned aktivitetssenteret for pasientene, arbeidstrening i gartneri, systua og verkstedet de før hadde, samt at de har strammet til for muligheter for å dra på friluftsturer, kulturaktiviteter, fotballkamper og den egendrevne kafeen deres.

Dette er New Public Management på sitt aller nedrigste, som ser fint ut i kulerammen på kontorene.

«Det skal satses mer på psykisk helse». Hvor mange ganger har vi ikke hørt dette mantraet, over hele det politiske spekteret? I valgkamp, i debatter, i nyttårstaler. Jeg blir tiltagende matt av å gjenta det, gjenta hvor latterlig langt unna vi er å gjøre dette i praksis.

Den gylne regel, som er rettesnoren man manøvrer etter her, er bare blitt en floskel, som «kriminalitet er dumt» og «rettferdighet er bedre enn urettferdighet». Og når debattene ruller over skjermen, ender det som regel opp i et ideologisk virvar, der motpartene krangler om fritt brukervalg og lignende. Det er til å miste både mot og energi av.

I det siste statsbudsjettet, der det var «vanlige folks tur», ble det lovet en økt satsing på psykisk helse. Det er selvsagt bra. Blant annet skulle det settes av 360 millioner kroner til psykisk helse og rustiltak, 160 millioner mer enn forrige regjering ville. Topp det, selvsagt, men i det samme budsjettet ble det også klasket i bordet over tre tusen millioner til å få ned strømregningene for oss alle sammen.

Det er åpenbart penger nok, når bare den politiske viljen er der.

Episodene i Kongsberg og på Bislett er dypt tragiske for alle berørte parter. Men vi må ikke sitte igjen med inntrykket av at psykisk syke folk i landet er farlige. I den grad de er det, er de først og fremst farlige for seg selv. De fleste voldsgjerningene blir begått av friske folk, dessverre ofte i kombinasjon med rus.

Vi kan ikke fortsette å bygge ned spesialhelsetjenesten og døgntilbudene i psykiatrien. Konsekvensen av det er blant annet at syke pasienter skrives ut altfor tidlig, med de skadelige følgende det kan få for både dem, deres pårørende og samfunnet for øvrig.

Nå må ord erstattes av penger.