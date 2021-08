Kommentar

Brann-krisen: Feighet fungerer ikke

Av Leif Welhaven

Eirik Horneland har oppfordret nachspiel-deltagerne til å stå frem.

Brann vil gjerne sette punktum for nachspiel-saken. Da må en gjeng med spillere vise at de har mot og ryggrad.

Det er ikke unaturlig at instinktet automatisk leter etter lette løsninger dersom det oppstår en akutt omdømmekrise.

Det er jo ubehagelig å stå i en offentlig storm.

Behovet for å «komme seg videre» blir stort. I skandale etter skandale ser vi hvordan det forsøkes å erklære kjøkkenbenken for ren før oppvasken er tatt grundig nok.

Men i en del saker nytter det bare ikke å kutte svinger.

For å kunne sette punktum, for å legge ting skikkelig i bakspeilet, må det først ha blitt ryddet tilstrekkelig opp.

I Brann har det vært uvanlig mye å ta tak i etter avsløringen av det motsatte av toppidrett. Ledelsen har hatt en bratt læringskurve i krisehåndtering de siste dagene.

Kritikken var massiv og berettiget da det ble forsøkt å konkludere forhastet med at saken skulle parkeres.

Nå er Kristoffer Barmen oppsagt, Mikkel Andersen har valgt å terminere kontrakten og det er delt ut en skriftlig advarsel til andre i festgjengen. Samtidig pågår politietterforskningen.

Tonen fra ledelsen er en helt annen nå. Ingen bagatellisering er å spore mer.

Mange vil sikkert mene at det dermed er gjort tilstrekkelig. Et eksempel er statuert, foten er satt ned, nå er det tid for å konsentrere seg fullt og helt om å overleve i Eliteserien.

Men den tilnærmingen blir for lettvint. Om det hele ender her, kan det fort vise seg å gjøre miljøet en bjørnetjeneste. Hvis troppen skal «stå sammen» videre, er det ikke likegyldig på hvem sine premisser slikt skjer.

Trenet Eirik Horneland har det sportslige ansvaret for en hel spillertropp, både de som valgte å bryte klubbens regler og de som vet hva det innebærer å være en profesjonell fotballspiller.

«Det er også en vanskelig situasjon for dem som ikke var der. Har du dummet deg ut er det ofte greit å stå for det du har gjort», sa Horneland.

Amen.

Nå vil spillerne gjøre lurt i å lytte til trenerens råd.

Det innebærer at hele gjengen som var på nachspiel frivillig bør gå med på at det offentliggjøres hvem de er.

Det er tid for å stå frem. Alle som en.

Selvsagt vil det være lite behagelig en liten stund at en så håpløs dømmekraft blir kjent. Men samtidig vil de gjennom en slik gest bidra til akkurat den lagbyggingen som er tvingende nødvendig akkurat nå.

Da vil nemlig festspillerne bidra til å renvaske uskyldige lagkamerater for mistanke. Denne saken har vært ubehagelig over tid for mange, og altfor lenge for dem som overhodet ikke er å klandre.

Ingen kan tvinge flere til å stå frem med at de var til stede, men det vil åpenbart være det kloke valget. I skrivende stund er det uvisst hvor dette ender, men inntil videre får vi håpe at spillerne ser at dette er nødvendig for å komme seg samlet videre med troverdighet.

I idretten er det et uttrykk som går ut på å «ta en for laget». Det er det – bokstavelig talt – grunn til at en gruppe spillere gjør.

For kompisene.

For Brann.

For Bergen.