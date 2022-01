Leder

På rettsstatens premisser

GJERNINGSMANN: Terroristen bak massedrapene 22. juli har fått prøvet sin sak rettslig i flere instanser. Her fra rettssaken i 2012, hvor han ble dømt til 21 års forvaring. Nå krever han prøveløslatelse.

Barnedrapsmannen bak 22. juli-massakren krever prøveløslatelse. Det er en rett terroristen har ifølge det demokratiske system han angrep sommeren 2011.

Så underlig det enn kan synes, gir norsk lov den nå 42-årige massemorderen anledning til å få prøvd spørsmålet om fortsatt fengsling.

Det er forståelig at det strider mot den alminnelige rettsoppfatning at terroristen som iskaldt henrettet forsvarsløse barn og unge skal ha noen som helst mulighet til å begjære seg løslatt allerede nå.

For Utøya-pårørende og berørte etter bomben i regjeringskvartalet vil saken være en krevende påminnelse om den smerte gjerningsmannen har påført dem.

Samtidig er forhandlingene i Telemark tingrett denne uken på rettsstatens premisser. Selve adelsmerket for den orden som høyreekstremisten forsøkte å destabilisere med vold.

Det står den norske modellen til ære at det ble gjennomført en rettssak i tråd med rettsstatens grunnleggende prinsipper, korrekt dom ble avsagt, og tiltalte fikk innvilget alle ankemuligheter innen endelig straffeutmåling ble rettskraftig.

Massedrapsmannen har sågar fått anledning til å klage sin nød over soningsforholdene, og hvor synd det er på ham som bare har hatt en foreldet Playstation i tillegg til en Xbox, TV, videospiller og datamaskin, å fordrive tiden med.

Det er temmelig mange utenfor murene som ikke har en tilsvarende utstyrspark.

Interessant nok fikk han i første instans Oslo tingretts medhold i at det høye sikkerhetsregimet var så strengt at det krenket barnemorderens menneskerettigheter.

I 2016 slo tingretten fast at Den norske stat hadde begått overgrep mot ham ved å bryte artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen. Den handler om tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Ikke uventet kom Borgarting lagmannsrett til en annen konklusjon. Den slutningen anket terroristen både til Høyesterett og siden til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg – som i tur og orden avviste grunnlaget for klagen.

Gjerningsmannen ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid, og har ved alle sine opptredener i norsk rett forsvart det han gjorde 22. juli. Det er ingen spor av anger. Ingen beklagelse overfor foreldre til de barn han har drept. Ingen bønn om tilgivelse.

Tvert imot har han benyttet tiden i fengsel til å prøve å rekruttere militante likesinnede.

I brev han har sendt til stortingspolitikere og Utøya-overlevende, levnes ingen tvil om at han holder fast ved det tankegodset som i hans hode rettferdiggjorde drap på 77 mennesker.

Det er en prøvelse for oss alle at en person som har myrdet barn, som har forfulgt flyktende unge i den hensikt å drepe dem, og som har skutt mennesker som har bedt for sine liv, også skal nyte godt av liberale sider ved vår strafferettspleie. Men det er det eneste riktige å gjøre.

Han skal ha de rettigheter rettsstaten gir ham. Ikke for hans skyld. Men for vår.

Ingen terrorist skal få forandre på vårt styresett og den rettssikkerhet som gjelder for alle norske borgere.