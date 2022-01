Kommentar

Høvdingens unike arv

Av Leif Welhaven

I KJENTE STIL: Nils Arne Eggen veiver og forklarer foran kvalik-kampen til Champions League mot FC København i 2010.

Selv om verden går videre også etter 19. januar 2022, er det umulig å se for seg at vi noensinne får oppleve en så fascinerende, fargerik og mangefasettert fotballpersonlighet igjen.

«Kirkegården er full av uerstattelige mennesker», lød en av den tidligere kringkastingssjefen Einar Førdes mest underfundige betraktninger om tilværelsens tannhjul.

Men akkurat Nils Arne Eggen har virkelig ikke sin make – og kommer neppe til å få det. Det skyldes summen av alle sidene hans.

Selvsagt er en stor del av det Eggen vil bli husket for knyttet til det sportslige, og da først og fremst eventyret han skapte i Rosenborg Ballklub.

Du kan bli både svett og svimmel av et cv med 15 seriemesterskap (14 med RBK, ett med Moss) og seks cupmesterskap som trener, samt en lang periode med klippekort i Champions League, på toppen av det han oppnådde som spiller på 60-tallet.

Men mye av det som gjorde Nils Arne Eggen til noe helt unikt, var den kronisk kontekstuelle siden ved tidenes mest påskrudde trener.

Om det var små praktiske detaljer eller livets aller største spørsmål, så var det noe den godeste Eggen hadde en oppfatning om.

JOURNALIST-FAVORITT: Det var aldri kjedelig å intervjue Nils Arne Eggen. Her etter 3–2 over Bryne i eliteserien i 2002.

Og der han skiller seg fra majoriteten i en norsk idrettsdebatt, er ved at han aldri var redd for å være seg selv fullt og helt i offentligheten.

Ingen konfliktskyhet, intet behov for å pakke inn uenighet, ikke noe ønske om at fotballspillere skulle operere med sportslige skylapper overfor storsamfunnet.

Nils Arne Eggen var like opptatt av samfunn og sammenhenger som av formasjoner og presshøyde.

Det sier jo sitt at Thorbjørn Jagland ønsket fotballtreneren som statsråd da han overtok som statsminister etter Gro Harlem Brundtland i 1996.

Dette var slett ingen populistisk impulshandling fra Jagland, han ønsket virkelig Eggens egenskaper ved kongens bord.

Slikt er ikke dagligdags kost for en fotballtrener.

Nils Arne Eggen balanserte ofte på nettopp eggen – og da mellom det slitsomme og det sjarmerende.

Kanskje gjorde han klokt i å konkludere med at han nok hadde laget i overkant med liv og røre til å egne seg i en regjering.

Men det er fortsatt litt artig å tenke over hvordan «statsråd Eggen» kunne artet seg.

Nils Arne Eggen ble 80 år gammel.

Selv om Eggen ble ved sin lest, tok det aldri slutt på engasjementets bredde og dybde. Da norske idrettsledere hadde fått det for seg at det var en god idé å holde pengebruk og ledervaner hemmelig for offentligheten, var den da 75 år gamle veteranen i front for å tale åpenhetens sak.

«Idretten kan ikke bli et hemmelig forum der hysj-hysj settes i system», sa Eggen, og klarte som så mange ganger å dissekere en problemstilling gjennom en enkelt spissformulering.

Makan til intervjuobjekt er det ikke mulig å forestille seg, og det over hele spennet fra humor til det dypeste alvor.

Hvis det er en ting ikke minst den moderne fotballen hadde trengt, er det flere stemmer som Nils Arne Eggens. Som evner å se idrettens posisjon i en større sammenheng, som kan være motpoler til overkommersialisering, robotlignende svar på spørsmål og som ser verdien i at unge spillere må lære seg mer enn hva som skjer på banen.

Noe av kjernen i Eggens postulat var jo hvordan man skapte noe sammen, der evnen til å spille hverandre gode også handlet om at en gruppe delte opplevelser om helt andre ting enn 4-3-3-systemets fortreffelighet.

For Nils Arne Eggen inneholdt det 80 år lange livet også prøvelser av den aller vondeste typen, som da han mistet sønnen Knut Torbjørn. De siste årene var helsen stadig mer skrantende, men til det siste forble han både relevant og påskrudd rundt mye av det som skjedde i RBK.

Også folk med liten fotballinteresse – eller som slett ikke holder med Rosenborg – sitter igjen med en enorm respekt for legenden.

Nå er det tid for sorg, men like mye tid for å glede seg over alt det Nils Arne Eggen ga oss.

Og om den norske idrettsoffentligheten kunne adoptert litt mer av evnen til å slippe opp og være seg selv i alle situasjoner, vil det være noe av det viktigste avtrykket etter den uerstattelige høvdingen.