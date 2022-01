Kommentar

Støres styringskrise

Av Hanne Skartveit

Fylkeskommunen har aldri fått særlig mye kjærlighet fra folk flest. Likevel kjemper nå mange politikere for å oppløse de nye storfylkene, og gjenopprette sine gamle riker.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De gamle fylkene var kanskje det gråeste og minst interessante i vårt politiske system. Hvor mange har visst navnet på sine egne fylkestingsrepresentanter? Mitt inntrykk er at mange ikke engang har kjent til sin egen fylkesordfører.

Fylkespolitikerne var lenge blant de best betalte - og de minst kjente. Vi så det også på velgeroppslutningen. Den har alltid vært lavere enn oppslutningen ved både stortingsvalg og kommunevalg. Hver eneste gang. Velgerne har et nærmere forhold både til rikspolitikerne, og til kommunepolitikerne.

Et politisk misfoster

Det er ikke så rart. Rikspolitikernes beslutninger angår alle. Mens kommunepolitikerne er mye tettere på sine innbyggere enn fylkespolitikerne er - og ofte dårligere betalt.

Norge er fullt av samvittighetsfulle kommunestyrerepresentanter som bruker store deler av fritiden sin på å lese dokumenter, dra på befaringer og besøke folk. De møter velgerne ansikt til ansikt, i sitt eget nærmiljø. På foreldremøter, i butikken, på idrettsbanen. De ser resultatene av sine vedtak - og dem det angår - i sin egen hverdag.

Det er lett å forstå at det var stor motstand mot de nye storfylkene da de ble etablert. Regionreformen var elendig fra starten av. Et politisk misfoster, skapt av Høyre-leder Erna Solberg for å få de to minipartiene KrF og Venstre, med på laget. Dette må være det tynneste politiske grunnlaget for en stor reform i Norge, noen sinne.

Oppmerksomhet innover

Men nå ligger den der. Den er gjennomført. Ansatte har tilpasset seg de nye rammene. De har jobbet hardt og samvittighetsfullt for å gjøre tjenestene best mulig for sine innbyggere.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum drømmer om et oppløst Viken. Han tenker åpenbart at det er riktig å bruke mye tid og penger på det.

Alle som har vært gjennom omorganiseringer og omstillinger i arbeidslivet, vet at det er utmattende mens det står på. Men at det som regel blir bra til slutt. Slik ser det ikke akkurat nå ut for dem som jobber i de nye regionene. Mange av dem må tåle nye år med uro og usikkerhet. Og aller verst - igjen må de rette oppmerksomheten innover, mot byråkrati og administrasjon. Ikke mot innbyggerne og deres behov. Som skoleelever, busspassasjerer og bilister som trenger trygge vinterveier.

Ulekker maktkamp

I regjeringsplattformen fra Hurdal heter det at det “skal settes igang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken”. Ap i de tre tidligere fylkene er grunnleggende uenige om veien videre.

De som ønsker å oppløse Viken, peker på at det ligger et forpliktende løfte, med ordet “skal”, i Hurdalsplattformen. Mens de som ønsker å bevare Viken, vektlegger at det skal skje etter en søknad fra fylkestinget- altså bare dersom politikerne i Viken selv ønsker det.

Det hele har utviklet seg til en ulekker maktkamp. Det handler i stor grad om hvilke løsninger som gir størst mulighet til å bygge eller bevare maktbaser ved ulike utfall. Vil Ap i Akershus miste makt ved en oppløsning av Viken? Vil Buskerud Ap styrke seg dersom Buskerud igjen blir et eget fylke?

Domstolsreformen

Statsminister Jonas Gahr Støre befinner seg i en skikkelig knipe. Spørsmålet om Vikens fremtid splitter både partiet hans, og regjeringen han leder. Men det som burde bekymre ham aller mest, er hva denne striden betyr for Aps posisjon som styringsparti.

At Støre gikk til valg på reverseringer, i tråd med Sps politikk på en rekke områder, er både uforståelig og urovekkende. Ikke bare når det gjelder oppløsning av de nye storfylkene. Også på andre områder vil regjeringen reversere allerede gjennomførte reformer.

Statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk reverserer, fremfor å reparere eller reformere.

Som domstolsreformen. Her lar Støre og hans folk symbolpolitikken vinne over hensynet til borgernes rettssikkerhet. De går med på å skrote en reform som ser ut til å gi oss både bedre og mer effektive domstoler. Over hele Norge. Det pågår fortsatt rettssaker i de samme rettssalene som før. I de samme lokalsamfunnene som før. Det er bare domstolenes organisering og ledelsesstruktur som er endret.

Å reversere fremfor å reformere eller reparere er et brudd med alt Ap har stått for gjennom hele etterkrigstiden. Partiet har alltid vært stolt av stemplet som styringsparti. Partiet som gjennomførte pensjonsreformen, som det aldri var noe rop etter blant velgerne. Handlingsregelen. Og en rekke andre nødvendinge reformer, som ikke alltid var populære. Men som flertallet i partiet likevel mente var riktig. Ettertiden har som oftest gitt dem rett.

Arven fra Erna

Det kler det gamle styringspartiet dårlig å skru tiden tilbake, fremfor å forbedre allerede innførte reformer. En dårlig reform kan alltid gjøres bedre. Selv en elendig regionreform kan justeres og forbedres. Å skrote den, nærmest over natten, er er dårlig plan.

Støre arvet reformen fra sin forgjenger, Erna Solberg. Han har all grunn til å være misfornøyd med denne arven. Uansett utfall, blir det splid og misnøye. Både innad i Ap, og internt i regjeringen. Resultatet kan også bli at flere fylker må bruke både tid og penger på oppgaver som ikke kommer innbyggerne til gode.

Kanskje blir da en og annen gammel fylkespolitiker lykkelig. Som om det skulle være et mål.