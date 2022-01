TILBAKE: – For å forebygge en lignende krise neste gang må vi lage planer for pandemi-bekjempelser som ikke innebærer at viktige ungdomsår går tapt, skriver Bentzen i dette innlegget. (Illustrasjonsfoto).

«25 under 25»: Grønt nivå erstatter ikke to tapte år!

Bare fordi regjeringen nå gikk fra rødt til grønt nivå i skolen, er det for tidlig å klappe seg selv på skulderen. Pandemien har kostet mange en ungdomstid.

STINE BENTZEN (18), elev i VG3 og 1.nestleder i Oslo Unge Høyre

Det er snart to år siden vi tømte skapene for skolebøker og trodde vi skulle ha to uker med hjemmeskole. Det som var vanskelig fra før ble vanskeligere, og det som var ordentlig vanskelig ble umulig.

Vi tenkte at vi kunne spørre læreren når vi kom tilbake.

Vi kom ikke tilbake på nesten to måneder.

Mye tyder på at vi elever mistet mye da klasserommet ble byttet ut med soverommet, og gruppearbeidet med rom i Teams.

I et digitalt klasserom er det vanskeligere å stille spørsmål, diskutere, eller se på læreren med et bedende blikk om å repetere litt saktere.

Kampen mot konsekvensene av pandemien for unge har bare så vidt begynt. Noen elever har falt fra i undervisningen.

Noen har blitt så ensomme at de tror de er helt alene i verden. Noen har allerede forsvunnet så langt inne i mørke tanker at de ikke kommer seg ut.

De har ikke tid til å vente på at politikerne går fra «unnskyld», eller «dette er vanskelig» til «dette skal vi gjøre noe med». Skadene leges ikke av gode intensjoner, men av tiltak som kan hjelpe.

Problemet med tiltak er at de avhenger av politikere som kan prioritere. Jeg tror vi unge vet veldig godt at tiltakene koster penger, og at noen syns vi klager. Men vi må betale prisen av to tapte år.

Et sted å starte, er å ansette flere psykologer og få flere avtalespesialister for å få ned ventetiden i den psykiske helsetjenesten. Uansett må vi få til en ordentlig satsing på psykisk helse.

For å forebygge en lignende krise neste gang må vi lage planer for pandemi-bekjempelser som ikke innebærer at viktige ungdomsår går tapt.

Lovord fra politikerne er ikke nok. Tid, eller åpne skoler, leger hverken kunnskapshull eller de psykiske skadene fra pandemien. Det er det politikernes ansvar å gjøre noe med. Dessverre har de ikke gjort i nærheten av nok.