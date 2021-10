FLOKK: – Vi trenger et helhetlig tilbud til gravide og nybakte foreldre, som også ivaretar det psykiske. Og vi trenger en landsby, skriver innleggsforfatteren.

Jeg oppdaget landsbyen av ukjente

Kathrine Vigdel spør i VG hvor det er blitt av landsbyen som skal hjelpe til med å oppdra barn. Jeg har oppdaget den, og den består av ukjente.

MARIA KAINO HOLM, familieterapeut, klinisk barnevernspedagog og trebarnsmor

Da jeg selv fikk mitt tredje barn hadde jeg et skrikende behov for landsbyen Vigdel etterlyser. Mødrene rundt meg snakket om hvor kjedelig det var at babyen bare sov hele tiden. Min sov ikke. Eller, hun sov i 13 minutter om gangen. Jeg telte minutter hun sov, jeg telte minutter jeg var våken. Jeg leste bøker om babyer og søvn, selv om jeg har 7 års høyskoleutdanning innenfor emnet. Jeg var desperat. «Sov når babyen sover». Joa. Det er lett å sove mens du går og vugger på et barn i bæresjal.

Jeg ville skrike til helsesykepleieren som proppet meg full av velmente råd på helsestasjonen. Jeg trengte ikke råd, jeg kunne jo alle rådene fra før av. Det eneste jeg trengte var noen som kunne ta med seg babyen og trille en tur, så jeg fikk en etterlengtet times søvn. Det ville gjort den store forskjellen.

Jeg fant ikke landsbyen, men nå jobber jeg med å lage den for andre. Vi setter ikke sammen besteforeldre, tanter, venner og naboer som kjenner hverandre fra før. Nei, vi finner ukjente som vil hjelpe.

Besteforeldre som ikke har noen barnebarn. Foreldre som har voksne barn som har flyttet ut, som nå har ekstra overskudd og et ønske om å utvide landsbyen sin. De som husker hvordan det var da de selv en gang hadde små barn i hus, og savnet nettopp det de ønsker å tilby.

De som stiller opp kalles familiekontakter, og hver uke besøker de småbarnsfamilier landet rundt. Det er frivillige, som selv har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, som ønsker å gi av sin tid og bidra til noe av det mest meningsfulle man kan gjøre.

De gir støtte, avlastning og praktisk bistand, og bidrar til stressreduksjon, bedre psykisk helse og forebygging av skjevutvikling. De er der i det daglige, i hjemmet, utenfor grå kontorer og byråkrati, men rundt lapskausgryta. De er landsbyen vi lengter etter, men som mange ikke vet at eksisterer. Og det er veldig synd.

Home-Start kunne gjort forskjellen for meg, men jeg visste ikke at tilbudet fantes, og det gjorde ikke helsesykepleieren heller. I mange kommuner finnes de ikke i det hele tatt. Men tilbudet er etterlengtet. Det vet jeg av egen erfaring, og av erfaringen fra alle mødrene som «kom ut av skapet» da jeg fortalte min historie, som kunne dele at det slettes ikke var så lett likevel.

Vi trenger et helhetlig tilbud til gravide og nybakte foreldre, som også ivaretar det psykiske. Og vi trenger en landsby. En landsby bestående av ukjente omsorgsfulle likemennesker, som har tid, ressurser og ønske om å være der. Sammen med familien. Home-Start landsbyen rommer allerede flere hundre, men den bør vokse til å romme mange tusen. Den bør finnes i alle kommuner i Norge, og være et tilbud alle foreldre og fagfolk kjenner til, og som er tilgjengelig i en landsby nær deg.

Jeg skulle ønske jeg hadde den landsbyen da jeg var der selv for fire år siden. Da «alt var bra», mens jeg egentlig var utslitt, motløs og helt apatisk på innsiden. Nå vil jeg bruke den erfaringen, og den kunnskapen vi har om hvor viktig forebyggende arbeid er, til å skrike ut: Bli med i landsbyen vår! Det er noen som trenger deg.

Og til politikere som tenker at de ikke har råd til å investere i en 50 prosent stilling til frivillighetskoordinatoren som organiserer landsbyen: Du har ikke råd til å la være. Forskningen er klar.