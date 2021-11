Kommentar

EU viktigere enn noen gang

Av Hanne Skartveit

BRUSSEL (VG) Norge trenger EU mer enn noen gang. Derfor er det så alvorlig dersom den nye regjeringen svekker EØS-avtalen, og setter forholdet vårt til Brussel i spill.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi har fått Norges et av mest EU-fiendtlige partier inn i regjering, som en stor og mektig partner i tospann med et svekket Ap. Senterpartiet har vært motstander av EØS-avtalen helt siden den ble inngått, for nær tretti år siden.

EØS-motstanderne har rett. Avtalen er en husmannskontrakt. Vi må ta det som kommer fra EU og gjøre det til norsk lov eller regelverk, uten at vi har mulighet til å påvirke EUs beslutninger. Vi sitter ikke ved bordet, vi er ikke tilstede i rommene der avgjørelsene blir tatt. Vi sitter i beste fall på gangen.

EU-motstanderne dominerer

Men uten EØS-avtalen havner vi i skikkelig trøbbel. Næringslivet vil få problemer, arbeidsplasser vil ryke, studenter mister muligheter til å studere i europeiske land, og forskere mister gode samarbeidspartnere. Blant annet. Vi er rett og slett avhengige av denne avtalen, både økonomisk og politisk.

Det underlige er at omtrent de eneste som uttrykker skepsis til, eller motstand mot, EØS-avtalen, er de som vil bort fra hele EU-samarbeidet. Knapt noen EU-tilhengere (meg selv inkludert) problematiserer i sterk nok grad de negative sidene av avtalen: Vi får ikke være med på å bestemme over vedtak som får stor betydning for styringen av samfunnet vårt.

Her burde Norge vært med.

I den grad det foregår en Europa-debatt i Norge, er det EU-motstanderne som dominerer. De skaper skremmebilder, og de svartmaler ulike EU-direktiver og vedtak, uten å ta høyde for at ethvert forpliktende samarbeid innebærer kompromisser, der ulike hensyn veies mot hverandre. Slik styrker de EU-skepsisen i det norske folk - uten at tilstrekkelig mange på den andre siden møter dem med de nødvendige motargumentene.

Aps EU-taktikk

Den viktigste grunnen til at det er slik, er antagelig at vi som vil inn i EU, frykter at en debatt om EØS-avtalen kan føre oss enda lenger bort fra det europeiske samarbeidet. Sette hele EØS-avtalen i fare, rett og slett. Det har vi ikke råd til. Men når vi lar være å heve stemmen, bidrar vi også til at spørsmålet om medlemskap i EU blir en stadig fjernere problemstilling for stadig flere.

De politikerne som ønsker at Norge skal bli fullverdig EU-medlem, våger sjelden å si det høyt. Det verste eksemplet er Aps EU-vennlige politikere, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen. Arbeiderpartiet har rett og slett fjernet punktet om å si ja norsk EU-medlemskap fra sitt partiprogram - ut fra kortsiktige, taktiske hensyn.

En ting er at EU ikke er en aktuell problemstilling akkurat nå, så lenge et flertall i folket fortsatt sier nei. Men når ingen heller holder spørsmålet varmt, eller forteller hvorfor de mener det er riktig for Norge å gå inn i EU, så blir aldri tiden moden for å fremme spørsmålet på nytt. Det er synd.

Mumler bare

Tegneren Hagen og jeg har tatt turen til Brussel for å ta pulsen på Norges forhold til EU etter regjeringsskiftet. Er EØS-avtalen i fare?

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum er ikke særlig glad i EU. Ser han ikke at EU-medlemskap ville tjene våre nasjonale interesser? Statsminister Jonas Gahr Støre har sluttet å argumentere for sitt ja-standpunkt. Det er synd.

Jonas Gahr Støres nye regjering lovet å “bruke handlingsrommet innenfor avtalen mer”. Blant annet skulle Norge etter regjeringsskifte si nei til EUs jernbanepakke nummer fire. Det rakk Støre og hans folk ikke. Erna Solberg sluttet seg til jernbanepakken rett før hun gikk av. Og nå mumler den nye regjeringen bare om “dialog” om jernbanen og EU. Lite tyder på at Norge vil sette denne saken på spissen.

Det er i så fall godt nytt. Og det viser igjen at EØS-avtalen er stabil og solid, både sett fra Oslo og fra Brussel. Avtalen har holdt seg gjennom flere store europeiske kriser, som finanskrisen og flyktningkrisen. Og den har holdt seg gjennom EUs mange store traktatendringer opp gjennom årene. Gjennom flere utvidelser av unionen, gjennom Brexit og pandemi.

Våre nasjonale interesser

Vår avtale med EU ligger altså fast. Den sikrer oss tilgangen til EUs indre marked, med alt det innebærer. De fire frihetene, fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer, gir oss for eksempel mulighet til å bo, jobbe og studere hvor vi vil i Europa. Bedriftene våre får fritt eksportere det de lager til viktige markeder i andre europeiske land.

Det alle partier som kommer inn i regjeringskontorene raskt forstår, er at EØS-avtalen tjener våre egne, nasjonale interesser. Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, av alle, burde se at avtalen er bra for det Norge han er så glad i.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (t.h.) tapte kampen om norsk EU-medlemskap i 1994, Nei-dronningen Anne Enger (Lahnstein, t.v.) vant den gangen. Men Brundtland sikret Norge EØS-avtalen. Den har tjent oss godt.

En logisk konsekvens av dette, slik jeg ser det, er at Sp også burde se at norsk EU-medlemskap ville tjene oss. At det ville være en fordel for Norge å bli med der beslutningene tas.

Men dit kommer vi nok aldri. Sp er og forblir et nei-parti.

Det er underlig, i grunnen, at det for mange skal være en slik motsetning mellom det nasjonale og det overnasjonale. For EU består av suverene nasjonalstater, mange av dem med stor selvtillit og selvbevissthet. Forutsetningen for et så sterkt forpliktende samarbeid som EU, er nettopp at de som går inn i det, er sterke nasjonalstater som hevder sin rett - og som ser at nasjonene har en felles interesse i å finne frem til felles løsninger for å fikse felles problemer. At selve fellesskapet er i alles nasjonale interesse.

Trenger venner

Stående foran EU-hovedkvarteret i Brussel, snakker tegneren og jeg om hvordan en blodig slagmark som Europa, har blitt forandret til et fredfylt torg der gamle fiender samarbeider og handler med hverandre. Der fattige land har blitt løftet til ny velstand, og der konflikter løses gjennom langsomme, byråkratiske prosesser fremfor brutal krig.

Så hva med Norge oppe i alt dette? Enn så lenge må vi håpe og tro at også den nye regjeringen vil sørge for å beskytte EØS-avtalen, slik samtlige av forgjengerne har gjort.

I en stadig mer truende verden trenger vi venner i Europa. Det er i virkeligheten bare ett alternativ til EØS-avtalen: Fullt norsk EU-medlemskap. For det er ikke slik at den sterkeste i verden, det er den, som står mest alene. Det er tvert om. Særlig i tider som dette.