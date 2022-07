SKOLE: – Nord-Norge, som har flest ufaglærte lærere, er i år kommet i en situasjon som har utviklet seg fra problematisk til dramatisk, fordi man mangler søkere til lærerutdanning, mener kronikkforfatteren.

Synkende lærertall skyldes rasjonering av lærere

Regjeringen driver egentlig med rasjonering av lærere til utkantene.

KARL ØYVIND JORDELL, professor emeritus, Universitetet i Oslo

I et oppslag på VGs nettside 26.7 om synkende lærertall, som sies ikke å være noen krise, fremkommer det tall og synspunkter som ikke bør bli stående ukommentert.

Av linken til tall fra Statistisk sentralbyrå om den kommende lærerkrisen, fremgår det at man regner med at det vil mangle 4700 grunnskolelærere i 2040. Samtidig viser man til SSB som dokumentasjon for en påstand om at nesten hver femte lærer mangler lærerutdanning allerede nå. Det tilsvarer nærmere 20 000 lærere.

Realiteten er at SSB ikke regner med bl.a. lærere som har fått godkjent «tilsvarende» utdanning. Ifølge Grunnskolestatistikken er dagens lærermangel på ca. 2300 årsverk som utøves av ca. 3700 lærere uten godkjent utdanning.

Men mangelen varierer sterkt. I en kommune har mangelen bikket 50 prosent; i en del utkantkommuner er den på over 20 prosent.

Utdanningsforbundet sies å hevde at 40 000 lærere har forlatt skolen. Men bare 10 000 av disse er ordinære lærere. Halvparten er yrkesfaglærere med pedagogisk tilleggsutdanning, som har valgt å utøve sitt yrke fremfor å undervise i det. Ca. 10 000 har en universitetsgrad med pedagogikk i tillegg, men har funnet yrker basert på sine fagstudier.

Utdanningsforbundets leder hevder nedgangen i søkning til barnehagelærerutdanning er spesielt dramatisk. Men potensielle barnehagelærere har nok merket seg de mange oppslag i lokalaviser om at barnehager må innskrenke eller blir lagt ned, som følge av nedgang i årskullene født etter 2015.

Statsråden har rett i at «nedgangen innenfor lærerfagene er ikke stort mer enn man kunne forvente». Søkertallet til høyere utdanning i år gikk ned med drøye 12 prosent. Lærerutdanningene gikk ikke ned så mye, og økte dermed faktisk sin «markedsandel».

Ingen av de som bli intervjuet, går imidlertid inn på hovedproblemet, som er at Nord-Norge, som har flest ufaglærte lærere, i år er kommet i en situasjon som har utviklet seg fra problematisk til dramatisk, fordi man mangler søkere til lærerutdanning. De følgende tallene må vurderes i lys av et utsagn fra direktør Skule: «Statistisk sett er det 60 prosent av de som får tilbud som faktisk takker ja til studiet.»

De fire ordinære tilbudene, i Alta, Tromsø, Bodø og Nesna, har alle en nedgang i antall tilbud pr. studieplass til lærerutdanningene for klassetrinn 1–7. Mest dramatisk er den på Nesna, hvor det i år bare kunne sendes ut 0,4 tilbud pr. plass, mot 0,8 i fjor (da utdanningen lå i Mo i Rana).

I Alta har man også hatt en halvering, fra 1,2 til 0,6. I Tromsø har man nesten hatt en halvering, fra 1,4 til 0,8. I Bodø er nedgangen begrenset, men fra et svært lavt nivå, fra 0,5 til 0,4. Lyspunktet er et nytt tilbud i Harstad, med 1,1 tilbud pr. plass.

Situasjonen er ikke så fullt dramatisk for utdanningene for trinn 5–10. Her er det faktisk en forbedring på Nesna, fra 0,6 til 0,8. I Alta holder man stillingen, på 0,8. I Tromsø er nedgangen begrenset, fra 0,8 til 0,7. Tilsvarende er det i Bodø, men på enda lavere nivå enn for utdanningen for trinn 1-7, nemlig fra 0,4 til 0,3.

Det generelle bildet er at alle tilbud i Nord-Norge unntatt ett ligger an til å ha mange tomme studieplasser; tre av ni tilbud ligger an til at langt færre enn halvparten av plassene blir fylt.

Dette skyldes at opptakskravene, som beskrives i VGs artikkel, ikke er bærekraftige, selv etter oppmykingen av det omstridte kravet om 4 i matte.

Det som må til, er en nedjustering av kravet om snitt på 3,5 – det må ned til ca. 3,3 for å fylle studieplassene.

Ingen elever vil merke forskjell på lærere som i snitt varierer med to tideler.

Inntil denne justeringen foretas, driver regjeringen egentlig med rasjonering av lærere til utkantene.