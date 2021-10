DOMSTOLENE: – Vil justisminister Emilie Enger Mehl innse at å reversere domstolreformen etter plattformens opplegg er kontraproduktivt, spør Erling Moe.

Regjeringsplattformens domstol-kaos

Støre-regjeringen ser ut til å være mest opptatt av domstolene som et sysselsettingstiltak i distriktene.

ERLING MOE, kommunalråd i Trondheim (V)

Det blir spennende å høre hvordan den nye justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) fortolker regjeringsplattformens formuleringer om domstolsstruktur. Solberg-regjeringens reform kom etter flere års arbeid, med utredninger fra Domstolkommisjonen og medvirkning fra domstolene.

Den nye regjeringen legger fram noen få linjer, med stort tolkningsrom og uten noen visjoner for domstolenes plass i samfunnet. Den nye regjeringen ser ut til å være mest opptatt av domstolene som et sysselsettingstiltak i distriktene. Best mulig faglighet er Regjeringen tydeligvis ikke opptatt av.

Dette er teksten i regjeringsplattformen om domstolstruktur:

Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.

Dette er en oppskrift på beslutningskaos. Hvem er det som skal avgjøre om de gamle domstolene skal gjenopprettes? Er det den nye sorenskriveren for den sammenslåtte domstolen, er det de tidligere sorenskriverne, er det kommunestyret, er det flertallet av de ansatte? Er det alle disse instansene, eller hvordan skal de eventuelt vektlegges?

Forhandlerne i Hurdal har sannsynligvis ikke tenkt igjennom dette. Den nye justisministeren bør klargjøre om regjeringen har en plan for hvordan det skal gjennomføres. Domstolreformen er gjennomført, domstollederne utnevnt og Domstoladministrasjonen bistår med den praktiske tilretteleggingen av de nye rettskretsene. Regjeringsplattformen legger opp til et vakuum, der all oppfølging av Stortingets vedtak settes på vent.

Senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge uttalte i valgkampen at det er enkelt å reversere denne reformen, blant annet ved at de tidligere sorenskriverne får lederjobben tilbake. Jeg tviler på at dette er i samsvar med loven.

Hvis Jenny Klinges oppskrift ikke er lovmessig riktig må cirka 40 nye domstollederembeter lyses ut, og det må gjennomføres en full ansettelsesprosess og utnevning av Kongen i statsråd. Det kan ikke være en automatikk i at de tidligere sorenskriverne får embetet tilbake, slik Senterpartiet har lovt dem. Dette må den nye justisministeren avklare.

Den gjennomførte domstolreformen innebærer at alle de tidligere rettsstedene er beholdt. Det har altså ikke skjedd noen sentralisering. Saker avvikles fortsatt ved domstolene i for eksempel Steinkjer, Brekstad og Volda. Bemanningen er som før. Basert på regjeringserklæringen skal navnene Inn-Trøndelag tingrett, Fosen tingrett og Søre Sunnmøre tingrett gjeninnføres, med en sorenskriver på hvert sted.

Dette er ren symbolpolitikk. Det er en fornærmelse mot domstolene at dette er de eneste «visjonene» den nye regjeringen har for rettsvesenet. Norske domstoler er på tillitstoppen i verden. Alle domstolledere mener reformen gir større fagmiljø, mer fleksibilitet i saksavviklingen og dermed økt rettssikkerhet. Også advokater og andre brukere av domstolenes tjenester mener det samme. Dette skal regjeringen nå overprøve.

Hvis da ikke justisministeren innser at å reversere domstolreformen etter plattformens opplegg er kontraproduktivt.