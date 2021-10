PRESSET BOLIGMARKED: – Vi må kjempe for andre løsninger som gjør at alle har tilgang til et trygt hjem. Boligmarkedet i dag er en kilde til de økende forskjellene, skriver Ninthu Paramalingam i dette innlegget.

«25 under 25»: Hva vi snakker om når vi snakker om boligpolitikk

Vi må utfordre økonomene og «boligekspertene», og legge forholdene til rette for en progressiv samtale om boligpolitikk. Bare slik kan vi skape radikale forandringer.

NINTHU PARAMALINGAM (24), medlem av aktivistkollektivet Reduser husleia! /@Min_drittleilighet

I slutten av september stilte vi i kollektivet «Reduser Husleia» til en samtale om boligmarkedet i regi av Studentersamfundet i Bergen.

Sammen med oss var det en økonomiprofessor. Det som skulle være en samtale, endte opp med å bli en debatt. Det slo meg hvor viktig det er å utfordre de titulerte «ekspertene» på boligfeltet.

Under debatten fikk vi høre argumenter som ikke bidrar til en progressiv endring, for eksempel at vi krever for mye.

Men folk som kjenner de økende forskjellene og et boligmarked i krise har selvfølgelig andre krav enn de som er boligeiere eller har tilgang til boligkapital.

Boligeksperter og økonomer, foruten å som regel eie bolig, har lenge vært gatekeepers for hvem som får lov til å ytre seg om boligmarkedet.

Hvorfor hadde han mer rett til å sitte der i samtalen enn en kommunal leietaker, en ung voksen uten tilgang til egenkapital eller en singelmor som sliter med husleien?

«Det er ingen menneskerett å bo innad ring 1», sa professoren, som verken kommer fra Oslo, eller har bodd i Oslo selv.

Dette utsagnet er alltid et spark i magen for en som har vokst opp i Oslo og lever med virkeligheten at jeg kanskje aldri får bo i nabolaget jeg vokste opp i på grunn av de ville boligprisene.

Og selvsagt bør de som ikke er oppvokst her prioriteres før spekulanter! Utsagnet om ring 1 ble etterfulgte av en kommentar om alle de unge som ønsket å drikke øl på Sagene, var grunnen til at det var press på boligmarkedet i sentrum.

Det virket som en kommentar som var hentet fra et problematisk kommentarfelt, som var verken saklig eller riktig. Det er et uregulert boligmarked og investorer som presser opp prisene, ikke unge mennesker.

Jeg opplever stadig at den eldre generasjonen av «boligeiere» legger skylda på de som må kjenne hardest på konsekvensene av et deregulert boligmarked, som om det er vår skyld at boligmarkedet er ødelagt.

Krever vi verdige boforhold og rimelige priser blir vi fortalt at det gjelder å flytte ut av sentrum og spare opp nok egenkapital.

Dessverre hjelper det ikke å flytte ut av ring 1 når utviklingen av boligprisene gjelder nærmest hele Oslo, og knutepunktene utenfor. Ikke minst er utviklingen et nasjonalt tilfelle og gjelder alle storbyene i Norge.

Økonomen legitimerer en kapitalistisk struktur som legger til rette for store forskjeller blant folk og i tillegg legger skam på de som opplever de hardeste konsekvensene.

Fortsetter vi å høre på en slik tankegang ender vi opp med en by i krise. Byene trenger også unge og lavtlønnede. Sykepleierindeksen har vært en viktig statistikk som alltid vekker debatt rundt situasjonen på boligmarkedet i de store byene.

For å ha en reel forståelse av hvem som står utenfor så burde vi ha flere slike indekser, som renholdsarbeider-, cafemedarbeider- og barnehagelærerindeksen. Alle disse yrkene er med på å skape verdier i byen og ta vare på hele felleskapet.

Det er en menneskerett å ha tilgang til bolig, og det bør ikke være et privilegium å skulle bo i byen du er en del av eller ha nær tilgang til arbeid eller studiested.

Om profittjaget på boligmarkedet fortsetter vil Oslo slite med krisen som følger med når lavtlønnede og unge blir tvunget til å flytte, slik som andre storbyer i verden har opplevd, andre byer som har tatt imot råd fra boligeiende økonomer i årtier.

Til slutt ble panelet spurt om hvilke råd vi hadde til unge som ønsker å komme inn på boligmarkedet. Da svarte jeg at å gi råd er vanskelig, for å gi råd legger ansvaret på individer og ikke strukturene som gjør det vanskelig i utgangspunktet.

Det har vært flere saker om unge voksne som har gjort alt riktig, de tar høyere utdanning, kommer seg ut i arbeid, fyller opp BSU-kontoen, men får det fortsatt ikke til.

Problemet er ikke oss, problemet er strukturene og manglene boligpolitikk i landet.

Økonomen mente på sin side at hvis man hadde foreldre som var villig til å ta opp lån for barna, så skulle det gå greit og at han selv hjalp barnet sitt med å skaffe sin første bolig. Det var tydelig at han ikke forsto sine egne privilegier, når han fremstilte løsningen om å spørre foreldre om hjelp som noe universalt.

At de som har mulighet til å få eller låne boligkapital er de eneste som har tilgang til et trygt hjem er en utvikling som er en stor trussel mot velferdsstatens prinsipper, og noe vi må snu.

Vi må kjempe for andre løsninger som gjør at alle har tilgang til et trygt hjem. Boligmarkedet i dag er en kilde til de økende forskjellene. De er på god vei til å bli noe som følger generasjoner om kun de med foreldre med nok penger har råd til et hjem.

Det er ingen sum stor nok på BSU-kontoen som gjør at eiendomsspekulasjon på boligmarkedet tar slutt, selv professorer bør forstå det. Vi har hørt nok fra økonomer og boligeksperter som kommer med råd og tips som er med på å opprettholde situasjonen slik den er i dag, fremfor å forandre den.

Nå har jeg lyst til å høre mer fra den ferdigutdannede som har gitt opp boligdrømmen, sykepleieren som må pendle 1,5 time til jobb og singelmoren som nesten ikke har råd til husleia og du som kanskje ble for lenge i et forhold fordi du ikke hadde noe godt boligalternativ.

Vi fortjener alle et verdig hjem og vi må kreve andre løsninger enn de vi tilbys idag. Ingen økonom kan fortelle oss at vi er naive når vi krever noe så grunnleggende som retten til hjem.