LUGGER: Baneforholdene på Nordre Åsen var ikke optimale for spill etter det kraftige regnværet tirsdag.

Debatt

Kork, kaos og kunstgress

Fremtiden må være bærekraftig, men å i realiteten forby gummigranulat før gode alternativer er på plass er en dårlig ide. Da får du korkkaos som på Skeid-banen - og flere andre baner.

Publisert:

ALF HANSEN, direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF) og ØYVIND MOLTUBAKK, anleggssjef i NFF.

Fotball er lik aktivitet for rundt 350 000 spillere fra nord til sør. Kunstgress er og blir en nøkkelfaktor til den store aktiviteten. Gode og funksjonelle anlegg er avgjørende for god aktivitet, idrettsglede og sportslig utvikling – og dermed også for gode sosiale og helsefremmende møteplasser i et samfunnsperspektiv.

I de senere år har det med rette vært stort fokus på bærekraft i samfunnet, og for fotballens vedkommende har det vært et særlig stort fokus på gummigranulat som kommer på avveie og dermed havner i naturen. Det er en utfordring, og den må løses.

Men det er ingen god løsning å erstatte gummigranulat med miljøvennlige alternativer som kork som ikke tåler møtet med ekstremvær og norsk klima i de kaldere månedene. Flere kommuner/fylkeskommuner har bestemt seg for å erstatte gummigranulat før gode miljømessige alternativer er tilgjengelig på markedet.

Det er en linje NFF har advart sterkt mot, og resultatet har vi sett eksempelvis på Skeid-banen denne uka på grunn av store nedbørsmengder. Kork som flyter opp og en kunstgressbane som er ubrukelig. Med de konsekvensene det får for aktivitet og sosiale møteplasser for barn og voksne.

NFF er uroet over utviklingen vi har sett den siste tiden. Kunstgressbaner som blir harde og glatte når temperaturen synker, og kommunale baneeiere og klubber som sitter på gjerdet og venter. Rett og slett fordi de ser at alternativene til gummigranulat ikke er gode nok. Resultatet er en kraftig nedgang i antall nye kunstgressbaner og/eller rehabilitering av kunstgressbaner. Det fremmer ikke aktivitet, sosiale møteplasser og folkehelse.

Et argument som har blitt brukt og som NFF kan ha forståelse for, er at et «forbud» vil tvinge frem innovasjon og dermed også gode alternativer på markedet raskere. Utfordringen er at fotball i Norge er en helårsidrett under helt andre klimatiske forhold enn i land lenger sør. Det setter helt andre krav til granulatet, og det krever ikke minst testing over tid i ulike deler av landet på ulike årstider.

La det være helt klart. NFF deler Oslo kommunes og andre kommuners målsetting om å fase ut gummigranulat, og det er en forutsetning for utfasing i fremtiden at det er aktører som faktisk tør å teste ut alternativer. NFF satser penger og personell - sammen med blant andre Oslo kommune - på å utvikle et godt og funksjonelt granulat av bjørk. Det skal testes grundig ut på 10 baner ulike steder i landet.

Men vi vet altså ikke ennå om dette er løsningen. NFF mener derfor grundig testing av potensielle alternativer på utvalgte baner i alle landsdeler er veien å gå, parallelt med at øvrige kunstgressbaner bruker gummigranulat med alle fangstmetoder som den nye forurensningsforskriften krever rundt banene. Svinn av gummigranulat vil da reduseres ned til et minimumsnivå, samtidig som vi får ivaretatt et godt aktivitetstilbud og gode sosiale møteplasser for svært mange mennesker i denne mellomfasen.

Heldigvis ser NFF tegn på at flere kommuner nå revurderer sitt standpunkt, rett og slett fordi de ser at det som i realiteten oppleves som et forbud rammer aktivitet i klubb. Det rammer aktiviteten til barn, ungdom, unge voksne og lett aldrende fotballspillere i nærmiljøet.

Bærekraft er og blir viktig, og NFF ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i fotballen og i samfunnet. Derfor går vi inn med betydelige midler i prosjektet med granulat av bjørk, og derfor er NFF en del av et bærekraftprosjekt i EU hvor norsk fotballs oppgave nettopp er å teste ut organisk granulat med mål om å fase ut gummigranulat i fremtiden. Her har NFF, norske kommuner og norske fylkeskommuner en felles målsetting.

I mellomtiden ber vi kommuner og fylkeskommuner om å bruke granulat som faktisk fungerer i norsk klima, mens NFF gjennom vår miljømentorordning i krets skal hjelpe klubbene våre med å iverksette nødvendige tiltak for at granulatet blir der det skal være – på banen.