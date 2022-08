Kommentar

Ny nedtur - velgerne strømmer bort

VELGERNE STRØMMER VEKK: Senterpartiet lekker velgere særlig til Rødt, SV og Ap. En del går også til Frp. Arbeiderpartiet lekker stort i begge retninger.

Strømprisene går rett opp. Mens regjeringen stuper videre nedover.

Det er best å være i opposisjon i norsk politikk for tiden. Slik er det ofte. Men særlig nå som det koster Bjørnar Moxnes i Rødt 42 kroner å føne håret, er det best å ikke ha ansvaret for nettopp det.

Sosialistisk Venstreparti priser seg nok lykkelig for at de slo hånden av Støre i fjor høst, og dro hjem fra regjeringsforhandlingene.

TJENER PÅ KRAFTKRISEN: Bjørnar Moxnes i Rødt.

For bare vel halvparten av dem som stemte Arbeiderpartiet i fjor, ville stemt på dem i dag. Og rundt en tredel av dem som stemte på Sp i stortingsvalget i fjor, ville gjort det nå, ifølge Respons Analyses nye meningsmåling utført for VG.

Partiet er i ferd med å bli så lite at det kan bli søtt igjen. Interessant nok lekker Sp rundt 20 000 velgere til Rødt. Arbeiderpartiet derimot, lekker som en sil både til Høyre og venstre, og fremstår ekstra sårbart. For første gang er de målt til under 20 på VGs måling.

Høyre derimot? Rundt 80 prosent av dem som stemte på Høyre ville stemt på dem nå og.

Dette må føles urettferdig for regjeringen. De høye prisene, gjør dem nok ekstra upopulære.

Men så er det jo ikke akkurat slik at Erna Solberg og co. ville hatt noen særlig bedre løsning på strømkrisen enn Støre-regjeringen.

Når Høyre likevel flyter på en blå bølge for tiden, er det naturlig å tenke at det har å gjøre med at de styrte oss trygt og erfarent gjennom coronakrisen.

Rødt, SV og Frp derimot, er populære av en annen grunn. De minner mer om han strømselgeren fra Tussakraft som slenger inn lærskoen i døråpningen og påstår han har akkurat den beste løsningen for deg.

Bare du skriver under på hans kontrakt, (også det med liten skrift), blir det nesten gratis med hårtørk fremover.

VELGERNE VIL HA HENNE: Høyre er i VGs måling utført av Respons Analyse Norges klart største parti.

Og det er selvsagt mye mer forlokkende enn å høre på regjeringens advarsler om rasjonering og stadig høyere priser på kraft utover vinteren.

Hva kunne regjeringen gjort?

Kanskje snakket mer samkjørt og tydelig? Så er problemet selvsagt at regjeringen hverken er samkjørt eller tydelig.

De krangler om alt mulig, fra makspris til kabler fra sør til nord.

Mens finansministeren har fått latteren i halsen, går mange i hans parti ut og krever tiltak i proteksjonistisk retning.

I det siste har statsministeren rett nok begynt å snakke proteksjonistenes språk. Han lover å begrense krafteksporten til utlandet og øke fyllingsgraden. Men ser du nøyere på det han foreslår, er alt sammen innenfor rammene av dagens kraftmarked.

Velgerne på sin side skjønner neppe hva regjeringen prøver å si, men observerer at det koster 400 ganger mer for strømmen i sør enn i nord, og konstaterer helt presist at noe er riv ruskende galt.

Hva ville Erna gjort?

Ikke godt å si. En strøm- og priskrise er ikke til å spøke med. Kanskje ville dette gått like hardt ut over en borgerlig regjering.

Men Erna ledet en regjering som fikk oss til å godta stengte pol og hytteforbud.

Om noen, måtte det være hun som klarte å overbevise oss om at det fremover skal koste en hundrings å få Moxnes-føn av håret.