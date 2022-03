EN ANNEN ARV: – Invasjonen av Ukraina er ikke en gjentagelse av 1941, da et despotisk Russland kriget med et enda mer despotisk naziregime. Dette er en gjentagelse av 1939, da et despotisk Russland invaderte frie land helt uten noen som helst provokasjon, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser et Røde Armé-monument i den bulgarske hovedstaden Sofia, der proukrainske slagord ble påført etter Putins invasjon.

Debatt

Myten om den gode verdenskrig

Myten om Russland som frigjører i 2. verdenskrig, brukes som grunn for Putins invasjon av Ukraina. Det er en myte vi i vest også har bygget opp under, ikke minst da vi ofret halve Europa til russisk despoti for å sikre vår egen frihet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAG ØISTEIN ENDSJØ, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Vladimir Putin fremstiller invasjonen av Ukraina som en heroisk fortsettelse av den store fedrelandskrigen – Russlands navn på 2. verdenskrig. Dette baserer seg blant annet på to fakta: Krigen mot Nazi-Tyskland ville nok aldri blitt vunnet uten Sovjetrussland. Og i ingen land led flere innbyggere, enn det innenfor Sovjets 1945-grenser, med anslagsvis mer enn 15 millioner sivile døde av drap, tvangsarbeid og sult og rundt 10 millioner døde stridende.

Hva Putin derimot ønsker at vi skal glemme, er forbudt å vise til i Russland. Som at 2. verdenskrig begynte med russernes ikkeangrepspakt og formelle vennskapstraktat med Nazi-Tyskland i 1939, der de delte Øst-Europa mellom seg. I overensstemmelse med denne avtalen, okkuperte Russland raskt Øst-Polen, Baltikum og Moldova og prøvde å erobre Finland i vinterkrigen. I kjølvannet av okkupasjonen, deporterte Russland hundretusener, mange til slavearbeid, mens de myrdet over 20.000 polske offiserer og intellektuelle i Katyń – og skyldte senere på tyskerne.

Putin vil heller ikke at vi skal huske at russerne helt frem til 1941 støttet nazistenes angrepskrig mot Norge og andre vesteuropeiske land, ved å eksportere hundretusener av tonn av olje, jernmalm og korn til Nazi-Tyskland – alt uvurderlig for deres krigføring.

Putin ønsker nok også at vi glemmer Russlands offisielle reaksjon på nazistenes invasjon av Norge og Danmark 9. april 1940: Utenriksminister Molotov sendte lykkønskninger til Nazi-Tyskland med håp om «full suksess med sine defensive tiltak.»

Russland skiftet først side i krigen, da de selv ble angrepet av Nazi-Tyskland 22. juni 1941. Mens dette førte til sivile lidelser hinsides fatteevne, må man samtidig huske at andelen av sivile som ble drept var enda høyere blant jøder, ukrainere og hviterussere enn blant russere.

Da Sovjetrussland deretter bidro til å vinne krigen, handlet det ikke om frigjøring, men først og fremst om at én okkupasjon ble erstattet med en annen. De underla seg igjen Baltikum, Moldova, halve Polen og deler av Finland, med påfølgende deportasjoner av nye hundretusener. I tillegg innsatte de quislingregimer i alle landene fra Polen til Bulgaria. Helt frem til sovjetmaktens sammenbrudd, ble alle disse områdene tvunget til å feire den russiske okkupasjonen som frigjøring.

Siden Norge er så glad i å markere sine vennskapsbånd med Russland i nord, må man ikke glemme at en av motivasjonene for Sovjets innmarsj i Nord-Norge i 1944 var planer om at Svalbard, Bjørnøya og Finnmark øst for Tanaelva skulle bli russisk.

Heller ikke i det egentlige Sovjet, var det noen virkelig frigjøring etter krigen. Nazistenes folkemorderiske regime ble erstattet av et annet despoti. Stalin-regimet som før krigen hadde systematisk sultet i hjel 3,9 millioner ukrainere i holodomor, henrettet minst 750.000 i politiske utrenskningsprosesser og drept ytterlige millioner gjennom tvangsarbeid og deportasjoner, fortsatte sin totalitære undertrykking av både russere og andre. Hundretusener av returnerte sovjetiske krigsfanger ble sendt til gulag-leirer, der millioner av andre også var fanger. Hele folkeslag som krimtartarer, ingusjeter og tsjetenere ble deportert til øde områder i øst.

Vi i vesten gjorde ingenting for å hindre den russiske okkupasjonen av halve Europa. Tvert imot, gikk Winston Churchill allerede i 1941 inn for å la Sovjet beholde Baltikum, Moldova og halve Polen, som de okkuperte ifølge vennskapsavtalen med nazistene i 1939. Dette var snart ikke engang et diskusjonsspørsmål.

Etter krigen godtok vestmaktene de sovjetinnsatte regimene i de formelt selvstendige landene i Øst-Europa. Så fulgte nesten et halvt århundre med brutal undertrykkelse.

Et krigstrøtt vesten hadde kanskje ikke mulighet til å hindre dette i møtet med Russlands enorme militære makt. Kanskje dette var eneste måte å frigjøre det vestlige Europa på?

Desto viktigere er det at vi aldri glemmer hvilken uendelig tragedie dette var for landene vi ofret for vår egen frihet.

Desto viktigere er at vi slutter å se Russlands erobring av halve Europa som en frigjøring.

Desto viktigere er det å huske at fra Estland i nord til Bulgaria i sør, sluttet annen verdenskrigs okkupasjon først med Sovjetunionens endelikt.

Desto viktigere er det nå å støtte Ukraina på absolutt alle måter vi kan, i dagens kamp mot det russiske despotiet

Men Putin har likevel rett i at krigen mot Ukraina faktisk kan forstås som en fortsettelse av annen verdenskrig – nemlig av Russlands ønske om å gjenerobre besittelsene de undertvang seg med nazistenes velsignelse i 1939–1940 og siden mistet ved Sovjetunionens oppløsning.

Metodene syntes også å være mye av de samme. Krig helt uten hensyn til sivile. Innføring av ren okkupasjonsmakt eller quislingregimer. Undertrykkelse og deportasjoner. Løgn og atter løgn.

Den viktigste parallellen er likevel denne: Invasjonen av Ukraina er ikke en gjentagelse av 1941, da et despotisk Russland kriget med et enda mer despotisk naziregime. Dette er en gjentagelse av 1939, da et despotisk Russland invaderte frie land helt uten noen som helst provokasjon.

Den gang Polen, Baltikum, Moldova og Finland. I dag altså Ukraina.