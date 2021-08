Kommentar

En overmoden mannekamp

Av Shazia Majid

DET TRANGESTE ROMMET: Kulturminister Abid Raja (V) gir et helt unikt innblikk i hvordan det er å være mann i et system hvor menn både er undertrykkere og undertrykket.

Vi vet hvordan ekstrem sosial kontroll undertrykker minoritetsjentene. Men hva vet vi om guttene? Så godt som ingenting. Og det har stått i veien for kvinnefrigjøringen.

Et godt bilde på det sosiale systemet, hvor menn styrer over kvinner og familie står over individ, kommer fra dyreriket.

Holder du deg til flokken overlever du. Faller du utenfor blir du hakket i hjel av rovdyr.

Bare at i patriarkalske stammesamfunn er det er ens egne som river deg i filler.

Og den som faller utenfor kan både være en kvinne, og en mann. Vi vet godt om det første tilfellet, men har glemt og oversett det siste.

Det er det kulturminister og Venstre-politikeren Abid Raja minner oss på med sin bok «Min skyld».

Det trange rommet

Med en rystende beretning om sitt liv, åpner han det trangeste rommet hvor flere av systemets menn sitter fanget.

Forskjellen på dem og oss kvinner i slike miljøer, er at mennene generelt er over oss i rang, status og privilegier. Og det har ofte blindet oss for lidelser de kan oppleve.

For uansett hvor ille de har det, så har de det bedre enn oss kvinnene. De kan være undertrykket, men de er også undertrykkere.

En «ekte» mann

Patriarkatet fordrer individets underdanighet. Det oppnås gjennom ufravikelige kjønnsroller. Det er bare rom for en type kvinne, hun som sier minst og ofrer mest. Og bare en type mann. En «ekte» mann, en såkalt alfa-mann.

Det er denne typen som møysommelig dyrkes frem fra vugge til grav. Det gjennomsyrer alle aspekter av livet.

Fra hvem som får servert mat først, til hvem som blir lyttet til. Menn læres opp til at de har krav på det beste, uten å ha gjort seg fortjent til det.

Det er denne alfa-mannen som frem til nå har vært på toppen av sosial status-hierarkiet. De har større tilgang til makt, penger og damer – som de får gjennom fysisk overlegenhet, og bruk av ulike former for makt.

«Beta»-mannen er «den snille mannen», eller «tøffel» og «koneslave», som de andre i dette systemet liker å kalle dem.

LANG REISE: Abid Raja har vært åpen om sin sykdom og oppvekst. I sin nye bok beskriver han reisen frem til å bli en av Norges mektigste menn.

Bruddet

Når det er så lite plass og aksept for menneskelighet og «avvik», vil et slikt samfunn, særlig av typen som er rådende i land som India og Pakistan dyrke frem en giftig mannskultur.

Abid Raja bryter med alt dette.

Jeg vet hva det har kostet oss kvinner å løfte lokket. Han viser hva det koster mannen. Vi har få eksempler av det, foruten unntak som boken «Kjære bror».

I en kultur hvor «menn ikke får vondt», ikke gråter – blottlegger han sin menneskelighet. Sine verkende sår, sine tap, og lengsler om å tilhøre, bli sett og anerkjent. Og den inderlige mykheten. En mykhet tradisjonelt forbeholdt mødre, til nød søstre. Men som han viser for sin kone, Nadia, og sine døtre.

Nådeløst ærlig

Det er en voldsom reise. Fra en mann mange (pakistanske) nordmenn elsker å hate. Han har vært vanskelig å få grep på. Lynende intelligent, usannsynlig vellykket, overraskende folkelig. Til tider oppfattet som hensynsløs.

Kulturministeren er en ekte pakistaner, samtidig som han er ekte norsk.

Jeg satt i styret til Pakistansk studentsamfunn på midten av 90-tallet, sammen med Abid Raja. Jeg kan skrive under på at han alltid har tatt mye plass. Nå forteller han hvorfor.

Han tar et nådeløst og ærlig oppgjør, ikke bare med systemet han var en del av, men også med seg selv. Og det er det sistnevnte som er det mest kraftfulle.

Undertrykker og undertrykket

For han beskriver den klaustrofobiske posisjonen som både undertrykker og undertrykket:

«Men det var lettere å kontrollere Nadia enn å forandre den pakistanske kulturen jeg var vokst opp med og som omsluttet oss på alle kanter. Jeg ville ikke at hun skulle være et problem, ville bare at alle skulle være stille og at vi skulle få lov til å leve i fred».

Faren til Abid Raja etterlates lite ære i denne historien. Men også han er produkt av den samme kulturen. For han har rommet om mulig vært enda trangere enn for sønnen.

Det store statusfallet

Våre fedre mistet både makt og status da de flyttet fra Pakistan til Norge på 1970-tallet. I opprinnelseslandet var de deltagere i alle samfunnsarenaer, om de var rike eller fattige.

I Norge havnet de lavest på rangstigen.

Mange av dem vasket gulv og alle ble omtalt som «pakistanerproblemet». Ribbet for status var det bare et sted mange av de kunne utøve dominans – hjemme.

Det ble maktpåliggende å hegne om tradisjonene. Følgelig ble kvinnene (og barna) paradoksalt nok mer undertrykket i Norge enn der de kom fra.

På rett vei

Sønnene har beveget seg i riktig retning. Men døtrene har beveget seg fortere.

Over tiår har minoritetskvinner i Norge presset frem sin stadig økende frihet. De har nektet å være sist i køen, nektet å la seg kue. De har tatt høyere utdanning. Og i mange tilfeller klatret over mannen i sosial status.

Ikke alle menn har klart å håndtere det.

Nadia Ansar, Abid Raja og deres ekteskap derimot har ikke bare overlevd, men utspilt patriarkatet.

Allierte i kampen

Hvorfor akkurat de to? Fordi begge har klart å lykkes. De er sågar på toppen av næringskjeden. Hun i akademia, han som politiker. Både kvinnen og mannen er sett, anerkjent og fri.

De to viser at kvinnekampen trenger mannekampen. Kvinner må støtte menn som går i krig mot systemet.

Men mannens ønske om frigjøring må komme innenfra. Det er vanskeligere, fordi det for mannens del betyr å gi fra seg privilegier, rang og råderett over «egne» kvinner. Derfor går det så mye tregere.

Han for henne

Og derfor er boken det viktigste og modigste Abid Raja har foretatt seg så langt.

Han gir et ansikt til #HeforShe*. Han for henne.

Og om jeg skal legge til – han for henne – og for seg selv.

*I 2014 lanserte FN solidaritetskampanjen HeforShe. Hensikten var å oppmuntre menn og gutter til å ta del i likestillingsarbeidet mot negative kjønnsstereotyper og handlinger.