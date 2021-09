Kommentar

Snart på skinner til København?

Av Hans Petter Sjøli

HOVEDBANEGÅRDEN: Snart ankommer forhåpentligvis søvnige, nattogende nordmenn dithen, med ønske om dansk morgenmad og andre københavnske gleder.

Nattog fra Oslo til København blir kanskje en realitet igjen. Å si at det er på tide, er mildt sagt en underdrivelse.

«Skulle ikke vi dra til Køben sammen?»

– DeLillos

– Jo, vi må jo dra til Køben snart. Kongens by. Sild og smørrebrød på Schønnemann? Eller kanskje en helaften på Geranium? Spas på Tivoli? Kamp i Parken for fullsatte tribuner?

– God idé! Men jeg orker ikke køene på Gardermoen og Kastrup, og jeg har en liten ambisjon om å fly mindre. Må tenke på klimaet, vet du.

– Båten, da?

– Blir så lett sjøsjuk.

– Toget, da?

– Nå snakker vi.

Sånn kan samtalene bli fremover, for nå åpnes det på nytt for direkte nattog mellom Oslo og København igjen, og togselskapet Vy – formerly known as NSB – har allerede varsle er at de klare for å frakte kontinentklare nordmenn sørover igjen på natters tider. Andre vil nok melde seg på i den konkurransen nå som flybransjen blør og klimabevisstheten har begynt å få feste i de bredere lag.

Samferdselsstatsråd Hareide har nemlig bedt (slik KrF-ere gjerne gjør) Jernbanedirektoratet om utrede mulighetene for å knytte våre land og byer sammen igjen, via skinnegangene, og snart skal prisen på bordet. Hareide «håper» at tilbudet snart er på plass, for «grensekryssende jernbane er veldig spennende», ifølge ministeren.

Det har han jo rett i, selvsagt, og når vi har bestemt oss for at pandemien er over og verden blir noenlunde vanlig igjen, er det ingenting som er bedre at vi får togforbindelse til våre gode naboer oppe og stå igjen. Ikke minst gjelder det nattruten mellom Oslo og København – det populære, for ikke å si ikoniske, reisetilbudet som ble utfaset for ca 20 år siden, da dagtog ble vurdert som en raskere løsning, og nye billigflyselskaper poppet opp, nærmest daglig. Folk valgte dermed mer prosaiske måter å ta seg ut i verden på.

For en reisende er ingenting som nattoget. Å kunne gå på i én storby, for så å våkne i en annen er magi. Togstasjonene er kulturbygg slik flyplassene aldri helt blir. Der sistnevnte er sterile, er førstnevnte vibrerende. Selv Oslo S., tør jeg si en av Europas aller minst innbydende sentralstasjoner, har en harsk sjarm ved seg som praktfulle, hypermoderne Gardermoen mangler.

Selvsagt må det gå nattog til Køben. Køben er dessuten porten til Europa. Derfra er det mulig å toge i alle retninger, og vårt lille kontinent er som skapt for togreiser. Fra Køben drar vi til Hamburg – da jeg var 18 og på interrail var Hamburg Hauptbanhof det skumleste stedet jeg noen gang hadde vært – og derfra ligger Europas store og små klyngetun for våre føtter. Togene er lynhurtige og behagelige og avgangene hyppige. Det er rett og slett ingen bedre måte å oppleve Europa på enn via togskinnene.

Svenskene varsler at de vil åpne nattog mellom Stockholm og Hamburg, og vil ha Norge med på laget. Det er i hele tatt togets tid nå, i det minste når viruset enten forsvinner eller blir håndterbart. Vi må være med på den reisen.

Så statsråd Hareide, enten han er på utgående kontrakt (mest trolig) eller ikke, bør få massiv oppslutning om sitt ikke helt radikale ønske om «grensekryssende jernbane». Jernbanedirektoratet bør kjenne sin (besøkelses-)tid, og sette i gang så fort det lar seg gjøre – enten løsningen er statlig eller privat, Vy eller hva.

Vi skal til Køben sammen igjen. Med tog. Uten togskifte. Midt om natten (som Kim Larsen sang). De første billettene er herved bestilt.