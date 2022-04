NORSK-SVENSK: – Vi trenger partnerskap – med hensyn til kunnskap, kapital og evne til å mobilisere på det globale markedet. Verken Norge eller Sverige kommer til å lykkes alene, skriver Kai Eide.

Norsk næringsliv invaderer Sverige

Når Finland og Sverige søker om NATO-medlemskap vil det ikke bare føre oss nærmere hverandre i sikkerhetspolitikken. Det vil også skape nye impulser for næringsmessig samarbeid.

KAI EIDE, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer

Det svinger raskt – i Norden også. For to år siden var forholdet mellom nordiske naboer preget av strid om grensestenginger. Pandemien påførte samfunnene i grenseområdene betydelige belastninger.

Nå søker nordiske land sammen igjen. Krigen i Ukraina bringer Finland og Sverige inn i NATO.

Og fra mandag blir Stockholm og Gøteborg invadert av over 300 representanter for norsk næringsliv. Anført av kronprinsparet og næringsministeren, setter den største norske delegasjonen noensinne i utlandet seg sammen med svenske partnere. De vil utforske mulighetene til nytt samarbeid over grensen.

Store og små avtaler vil bli inngått – mellom private og offentlige aktører. Det norsk-svenske og nordiske har – av gode grunner - fått ny dynamikk.

Pandemien overrasket alle. Vårt felles arbeidsmarked ble rammet på begge sider. Sverige fikk føle det sterkere enn oss. Men også norske bedrifter og helseinstitusjoner opplevde mangel på kritisk arbeidskraft.

Pandemien avslørte en dårlig nasjonal beredskap. Den må nå forbedres. Det kan skje gjennom grenseoverskridende samarbeid, blant annet om vaksiner.

Det russiske angrepet på Ukraina har gitt samarbeidet en ny impuls. Når Finland og Sverige søker om NATO-medlemskap vil det ikke bare føre oss nærmere hverandre i sikkerhetspolitikken. Det vil også skape nye impulser for næringsmessig samarbeid.

Vi befinner oss i det som trolig blir det farligste og mest uforutsigbare tiåret i Europa etter annen verdenskrig. I tillegg til en brutal krig i Europa må vi forvente at rivalisering mellom USA og Kina vil tilta de neste årene. Trolig går vi inn i en periode preget av regionalisering av handel og økonomi – og et større innslag av proteksjonisme.

Det betyr at verdikjeder brytes i stykker og at vi ikke lenger kan stole på den samme regelmessige tilførsel av produkter og komponenter for vår egen produksjon og vårt eget forbruk. Vi må tenke «just in case» og ikke bare «just in time». I slike tider preget av uforutsigbarhet er forutsigbare og samarbeidende naboer noe av det viktigste vi kan ha.

Det gjelder i særlig grad når vi nå befinner oss i en periode, som vil være avgjørende for evnen til å møte den store utfordringen, nemlig klimakrisen. Det er nå de nye grønne næringene utvikles, ikke minst innen energi. Konkurransen om å lykkes i kampen om nye næringer og arbeidsplasser er i full gang. At vi har olje og gass kan ikke føre til at vi forsinker vår egen satsing. Det vil bare føre til at vi blir hengende etter i konkurransen om det nye.

Kan vi finne partnere på den andre siden av grensene til våre nordiske naboer, som kan bidra til å gjøre oss til vinnere?

Det burde være mulig. I Norge har vi vært vendt mot sokkelen, sjømat og maritim industri. Nå er blikket, som i Sverige, rettet mot forskning og utvikling av batterier, hydrogen, vindkraft og bioenergi – mot bærekraftige industrier og moderne helseteknologi.

Vi må utnytte gode forutsetninger og godt naboskap for å gjøre våre land til en viktig aktør på det globale markedet.

At vi skal lykkes er slett ikke åpenbart. Her hjemme snakker og skriver vi ofte om Norge at vi er eller kan bli «verdensledende» på ulike områder. Men vi lurer oss selv med slike uttalelser. Vi ligger slett ikke i front.

For å bli mer attraktive trenger vi samarbeidspartnere. Vi trenger partnerskap – med hensyn til kunnskap, kapital og evne til å mobilisere på det globale markedet. Verken Norge eller Sverige kommer til å lykkes alene.

Et samarbeid på tvers av grensen dreier seg ikke bare om næringslivets rolle. Det er også et spørsmål om politikernes vilje til å rette blikket i retning av hverandre over grensen. Både statsminister Støre og næringsminister Vestre har prioritert det norsk-svenske partnerskapet.

Så skal det omsettes i praksis – gjennom strategisk tenkning, et regulatorisk rammeverk, fjerning av grensehindre og utvikling av støtteordninger. Det er langt å gå. Men det er mulig.

Skal vi lykkes må politikk, forskning, utdanning og næringsliv opptre samlende. I årevis har både politikk og næringsliv opptrådt fragmentarisk. Nå må vi skape et virkelig landslag og opptre strategisk.

Besøket til Sverige kan gi oss en impuls både til nye partnerskap og til en slik samling av våre egne krefter.