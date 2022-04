LIVSLANG LÆRING: – Å legge til rette for en god, morsom og trygg russetid for flest mulig handler ikke om russen, men om oss alle – og hele tiden, skriver innsenderen.

Russe-debatten: − Vi har alle et ansvar!

Skal vi begrense de dårlige opplevelsene for russen, må vi slutte å fokusere på russetiden. Vi må starte før. Veldig lenge før.

HENRIETTE WESTGAARD FLOTE, kursholder og veileder for ungdom og foreldre, og tidligere lærer på videregående

Det er snart mai, og som hvert år på denne tida, ruller debatten om russen videre. Eller, det er ikke helt sant. De to siste årene har søkelyset vært rettet mot manglende russetid og eksamen på grunn av pandemien. Men i år er altså russetiden, med alt den innebærer, tilbake for fullt.

Da er også de mer tradisjonelle russedebattene satt på dagsorden igjen.

Noe av utgangspunktet for årets debatt er historien til Jonas Rys Sakrisvold, som stilte opp på NRK Debatten 21. april, og som tidligere har vært med på God morgen Norge på TV 2. Begge gangene sammen med sin mor.

De fortalte om brutale opplevelser fra russetiden, som blant annet handlet om å bli ekskludert fra egen vennegjeng uten å få vite hvorfor. Denne historien har åpnet opp for veldig mange lignende historier, men flertallet av disse forblir anonyme. Temaet er knyttet til mye skam og sosial risiko.

I dagens VG (25.4.2022) skriver Venstres Guri Melby og Grunde Almeland dette: «La oss ikke mistenkeliggjøre russen og true dem til å oppføre seg bra, de fleste av dem skjønner dette bedre enn oss voksne. De aller fleste oppfører seg eksemplarisk, tar vare på hverandre og inkluderer andre.»

Selv om det sikkert er godt ment, så mener jeg de går rett i fellen. For ved å skille mellom noen få «ondskapsfulle» (?) russ og resten som oppfører seg «eksemplarisk», så lures vi til å tro at vi må lete etter og ta de som ødelegger. Da er alt i orden. Det er jo ikke det. Vi er da mer komplekse enn som så.

For jeg deler Melby og Almeland sitt syn på at russen jevnt over er bra folk, men det er ikke det det handler om når vi også i år debatterer usunne mekanismer i russefeiringen og i tiden før.

Min påstand er at forebygging av utestenging, gruppepress og ensomhet i russetiden, egentlig ikke handler om russen i det hele tatt. Det handler om noe som begynner mye tidligere. Det handler om prosessen det er å utvikle seg som menneske, helt fra vi er små. Det handler om verdier, oppvekst, rollemodeller, erfaringer, selvfølelse, trygghet, empati, osv. Listen er lang.

Felles for alt dette er at det er egenskaper, holdninger og verdier som formes over tid. Derfor tror jeg ikke nødvendigvis det å forby russetiden er veien å gå, jeg tror i alle fall ikke det løser hele problemet.

USUNNE MEKANISMER:

Vi har forsøkt å «forby mobbing» også, uten at mobbingen har forsvunnet av den grunn. Ingen ville vel foreslått et forbud mot sosiale medier eller skolegårder, der det også kan foregå mye dritt. Men at både skole, myndigheter og foreldre kan kreve bedre retningslinjer er selvfølgelig noe helt annet. Uansett, det er ikke hele løsningen.

La oss se mer på både skolen og foreldrene sitt ansvar. Noen roper at nå må skolene ta skikkelig grep. Andre roper at nå må da for svingende foreldrene komme mer på banen.

Jeg mener: Ja takk, begge deler. Alle må være med. «It takes a village to rise a child», heter det i et kjent afrikansk ordspråk. Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn, og en ungdom.

Aldri har det vel blitt snakket mer om inkludering og godt klassemiljø i skolen enn det gjøres i vår tid. Her tror jeg vi er ved sakens kjerne. At vi snakker mye om noe betyr åpenbart ikke at vi forstår helt hva det betyr i praksis. For i kampens hete, når det står mellom «å spise eller bli spist», så er det ikke powerpointen om «å ta vare på hverandre» som slår inn.

Foreldre må legge til rette for gode relasjoner til ungdommene sine, slik at de kan fungere som støttespillere også i russetiden. Dette grunnlaget må legges tidlig. Verdier og holdninger som gjør at ungdom ikke vil være den som holder andre utenfor, må utvikles mange år før skiltene på russebussen skrus på.

Å ruste en ungdom til å ha en selvfølelse som kan bære urettferdig og barnslig oppførsel fra egen omgangskrets bør starte i barnehagealder.

Å legge til rette for en god, morsom og trygg russetid for flest mulig handler derfor ikke om russen, men om oss alle – og hele tiden.