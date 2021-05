Kommentar

Stoppen kan være en start: Pengemaktens store skrekk

Av Leif Welhaven

De uvirkelige scenene i Manchester underbygger hvor mye griske klubbeiere har undervurdert kraften som ligger i fotballsupportere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke noe nytt at den amerikanske Glazer-familien er upopulær blant fans av Manchester United. Supportere har over lang tid protestert mot at de mener klubben blir utnyttet og utsuget av kapitalister, som både geografisk og kulturelt holder til langt fra Lancashire.

Selv var jeg til stede på Old Trafford for mer enn 10 år siden, da det ble holdt en visuelt tydelig markering i gult og grønt. Den gang stoppet det med en symbolikk med nostalgiske farger fra da navnet var Newton Heath, og opp gjennom årene har misnøyen kommet til uttrykk på ulikt vis.

les også Manchester United – Liverpool utsatt: Spilles ikke søndag

Men frem til helt nylig har ikke supporteres potensielle makt blitt tatt skikkelig ut, i en verden der fotball har fjernet seg mer og mer fra det opprinnelige verdigrunnlaget.

Nå kan bildet ha forandret seg radikalt på under to uker. Ironisk nok er det som har trigget en potensiell forskyvning av makt nedover i rekkene, hvordan eiere i de mektigste europeiske klubbene forsøkte å skape en lukket liga for de store.

Superligakonseptet var ikke forankret hos kjernen i klubbene – de som virkelig elsker dem – og var i tillegg tuftet på en idé som bryter med alt fotball skal være. Trolig har det på alle måter virket mot sin hensikt å eksponere grådigheten på den måte vi fikk se. Det skyldes ikke minst at fansen fikk merke hvilken mulighet de faktisk har, dersom de bestemmer seg for å ta håndfaste virkemidler i bruk.

les også Enorme protester mot Manchester United-eierne: – Jeg kan ikke huske å ha sett lignende

Superliga-ideen var så elendig at den hadde kullseilet uansett, men protestene fra tilhengere gjorde at det veldig raskt ble tydelig at dette ikke var levedyktig.

Det er tvilsomt om Manchester United-fans hadde gått til det skrittet vi så denne søndagen, å storme sin egen stadion, om det ikke hadde vært for det som hadde skjedd den siste tuden. For bare noen dager siden så vi fans ta seg inn på treningsanlegget.

At utfallet ble utsettelse av et av de største oppgjørene i engelsk fotball, kan igjen bane veien for andre supportere i andre betente saker.

Selve stridsspørsmålet som utløste utsettelsen handler om to hovedspor.

Det ene er det konkrete rundt Glazer-familiens eierskap i Manchester, der et tiltagende spørsmål er om det vil lykkes å presse amerikanerne til å selge. Men det hele har også en makrodimensjon, som handler om eierstrukturer i fotballklubber.

les også Voldsomme protester mot Manchester United-eierne: Kampen utsatt

Hvor mye definisjonsmakt skal ligge hos eierne, som det er vanskelig å kjenne motivene til? Hvor mye skal nærmiljø og supportergrupperinger ha å si?

På noen av plakatene utenfor stadion fremgikk tallene «50+1». De markerer en modell der medlemmer av klubben skal ha kontroll, i stedet for at eiere får skalte og valte fritt. Men det er ikke bare-bare å forandre mekanismene i en overkommersialisert verden.

I etterkant av Old Trafford-stormingen er det flere spørsmål som nødvendigvis blir stilt:

Hvordan kunne sikkerhetsopplegget svikte så fundamentalt?

Hvordan blir etterspillet overfor Premier League, gitt at Manchester United har ansvaret for at en kamp skal kunne gjennomføres trygt og sikkert?

Hvordan blir tonen og virkemidlene blant supportere fremover, nå som man ser hva som kan skje når fansen sier stopp på et så resolutt vis?

På ett plan er det ikke greit med selvtekt av denne art, på et annet har saken en enorm sympati hos veldig mange. Derfor vil reaksjonene ventelig være blandede. Men det er interessant å se hvordan det velges virkemidler som ikke akkurat er en «dialoglinje».

En ting er uansett hevet over tvil. At supporterne innser hvilken makt de kan ha, er pengemaktens store skrekk i europeisk fotball.