Kommentar

Nå går det rett vei i Europa

Av Astrid Meland

Landene er i ferd med å planlegge sommerferien. Og Syden står klar til å ta oss imot.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I hele Europa er smitten nå stabil eller synkende, ser vi av tallene i VGs prisvinnende coronaspesial.

Nivået er fortsatt høyt mange steder, men det går ikke opp i noen av landene. Kanskje er det været og vaksinene som demper spredningen. I alle fall endres politikken på bakken.

EU-kommisjonen vil slippe inn internasjonale turister i juni og tillate reiser mellom europeiske land for vaksinerte og fra land med lite smitte. Spania og Hellas er blant landene som har ønsket velkommen. Storbritannia sier også de vil ta imot fullvaksinerte turister i sommer.

STRANDEN ÅPNET IGJEN: Italienerne har fått flere lettelser etter harde tiltak. Bildet fra Castiglione della Pescaia i Toscana sist søndag. Foto: JENNIFER LORENZINI

– Italia er klar til å ta imot verden, sier Italias statsminister som lokker med åpning ved hjelp av vaksinepass i midten av mai.

Og det har ført til at folk har begynt å bestille reiser.

– Vi sender nok 20 fly i uken mot greske øyer som Rhodos og Kreta fra slutten av juni, sier pressesjef Mikkel Hansen i reiseselskapet TUI til den danske avisen Politiken.

Det er slikt han har betalt for å si. Men denne uken åpnet Hellas kafeer og restauranter for sittende gjester for første gang på et halvår.

les også Slik blir coronasommeren

ÅPNET KAFEENE IGJEN: Hellas håper turistene skal komme tilbake i sommer. Utsikt til Akropolis fra en kafé i Monastiraki nå på mandag. Foto: Petros Giannakouris / AP

I Storbritannia sier epidemiolog Tim Spector til Sky News at folk bør slutte å bekymre seg. Hans optimistiske budskap er at risikoen for å bli syk av covid-19 er mye mindre nå.

– Det ser ut som vi er over den pandemiske perioden, sier Spector om landet som 17. mai skal fjerne en rekke restriksjoner.

UNGARN: Badene hovedstaden Budapest er så kjent for, er åpnet igjen. Bildet er fra søndag. Folk med vaksinepass får komme inn på blant annet treningssenter, restauranter, barer og kino. Foto: ZOLTAN BALOGH / MTI

Så kan man innvende at britene er kommet lenger i vaksineringen enn oss og har langt flere immune. Men også i vårt naboland Danmark avblåses krisen.

– På kort sikt er det løst. Vi har kontroll på epidemien. Vi har løsningen, vaksinene. Og vi har nok vaksiner, sier professor i infeksjonsmedisin Jens Lundgren til Politiken.

Han mener vi bare har et par måneder igjen nå.

Og om den akutte krisen er over i Danmark, så kan det ikke være så mye verre her.

Norge har lavere smittetall og færre innleggelser enn danskene, som rett nok tester mange flere. Danskene har og flere ganger signalisert at de aksepterer mer smitte og flere innleggelser enn Norge.

UTESERVERING I AMSTERDAM: Nederland har slitt med høye smittetall, men i slutten av april ble uteserveringen åpnet og tiltakene lettes nå gradvis. Foto: Remko de Waal / ANP

Til og med i Sverige har smitten sluttet å gå opp. Selv om situasjonen på sykehusene er riktig ille fortsatt, har de begynt å jobbe med en gjenåpningsplan som skal legges frem i midten av mai.

På toppen av det hele har tyskerne, ikke de mest løsslupne av land, planer om å gi vaksinerte friheten tilbake alt denne uken.

Kanskje har de også lagt merke til at de mest fryktede virusvariantene ikke sprer seg slik mange fryktet. Ikke engang i Sverige ser det ut som den sørafrikanske og brasilianske variantene tar fart.

Flere eksperter ser ut til å mene at vaksinene vil virke på variantene og.

PÅ KAMP MED VAKSINEPASS: I Ungarn slippes også vaksinerte inn på fotballkamper. Her cupfinalen mellom FC MOL Fehervar og FC Ujpest mandag. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Likevel er det naturligvis mange som bekymrer seg fortsatt. I Norge for eksempel, virker en Syden-ferie fortsatt like vilt som å bestille tur til verdensrommet.

Myndighetene virker opptatt av å dempe forventningene og beholder strenge tiltak for vaksinerte selv om risikoen er liten.

Norge er litt som pessimisten Ludvig fra Flåklypa, som er forlatt av Solan, som ser ut til å ha dratt på langtidsopphold i utlandet.

VATIKANET: Museet er åpnet igjen mandag. Foto: FABIO FRUSTACI / ANSA

For samtidig som nesten alt går bedre i Norge enn de fleste andre land, virker det meste fortsatt «fali» her.

Så skal det sies at vi har Ludvig å takke for at Norge har hatt få syke og døde.

Men selv om det er skummelt, onsdag må Solan på scenen igjen.

For da kommer første versjon av det mye omtalte vaksinepasset. Og minst én rettighet må det passet inneholde, skal det være noe vits.

Samme dag skal også byrådet i Oslo si noe om når det blir aktuelt å lette på flere tiltak i hovedstaden, etter et halvt år med lockdown.

les også Solbergs to krav til EUs coronapass: Like regler og teknisk løsning

KØ I WIEN: Mandag åpnet butikkene igjen og folk kom for å handle. Foto: LISI NIESNER

Etter så lang tid med tiltak, kan det å ikke møtes nesten begynne å føles som den trygge normalen. Og det blir egoistisk og unormalt at folk samles i parker og drømmer om ferie.

Vi kan se det i argumentene mot vaksinepass. Det sies at det er diskriminerende å åpne opp samfunnet kun for vaksinerte.

Men det er tiltakene som er unormale. Det er de som må fjernes, så fort som mulig. De kan ikke beholdes lenger enn nødvendig av frykt for at noen blir diskriminert.

LIVERPOOL: Fortsatt er nattklubbene stengt i England, men fredag fikk 3000 fikk komme på Circus Nightclub i byen som en del av et eksperiment for å finne ut hvordan man åpner trygt. Foto: Richard McCarthy / PA Wire

Og de lettelsene er i ferd med å komme i Europa nå. Det må skje også i Norge.

Det er klart det er risiko knyttet til å åpne opp. Smitten er globalt sett høyere enn noen gang. India skremmer. Og i flere land i Europa er smitten fortsatt altfor høy.

Men vi er på rett vei. Og sommeren 2021 blir bedre enn den forrige. Vi skal få helt grunnleggende friheter tilbake.

Så er det selvsagt de sausnebbete 68-erne som har havnet forrest i denne køen også.

Men det er bare på grunn av to skudd Pfizer. Sånn sett er det vel helt greit at de får dra til Granca uten oss.