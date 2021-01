Leder

Staten løfter Norwegian

Regjeringens tilbakeholdenhet overfor Norwegian om å iverksette en statlig redningsaksjon av det kriserammede flyselskapet, har vært riktig.

For det første kunne en slik operasjon blitt fryktelig dyr for norske skattebetalere. For det andre har statens reservasjon tvunget Norwegian til å granske hjerte og nyrer, og selv finne ut hvordan selskapet skal klare seg både på kort og lang sikt.

Derfor tror vi også at statens varslede bidrag til «Nye Norwegian» kan ha noe for seg. Den støtte næringsminister Iselin Nybø (V) torsdag morgen signaliserte, og som umiddelbart sendte flyselskapet til værs på børsen, bygger på andre forutsetninger enn den planen regjeringen sa nei til for tre måneder siden.

Blant annet fordrer statens bistand at Norwegian må kutte kostnader, redusere gjeld, avvikle kostbare langdistanseruter og, ikke minst, skaffe til veie 4,5 milliarder kroner i frisk kapital.

Dette er penger selskapet akter å hente fra flere hold. Dels via en tegningsrettet emisjon mot dagens aksjonærer, dels en rettet emisjon, og dels via obligasjonslån. Ifølge Dagens Næringsliv skal denne kapitalen gi eierne 70 prosent av aksjene i det nyfinansierte selskapet. 25 prosent skal gå til kreditorer som konverterer gjeld til egenkapital. De gjenværende fem prosentene går til dagens aksjonærer, forutsatt at eierne aksepterer en slik utvanning. Spørsmålet er om de i realiteten har noe valg.

Dersom Norwegian lykkes med sin del av rekonstruksjonen, har regjeringen sagt den kan bidra med et såkalt hybridlån. Hybridkapital er en mellomting mellom en obligasjon og en aksje. Lånet kan etter en tidsperiode konverteres til aksjer og eventuelt selges da.

For begge parter kan hybridlån være en god løsning under de rådende omstendigheter. For flyselskapet vil det si at hybridlånet regnes som egenkapital og ikke står som gjeld i regnskapene. Mens staten på sin side kan regne markedsrente på et lån de i mindre grad risikerer å bli sittende igjen med som eierandel dersom Norwegian likevel ikke skulle klare seg.

For potensielle investorer er det et positivt signal at den norske stat vurderer et restrukturert Norwegian på denne måten. Det inngir tiltro til prosjektet, og er det noe aksjemarkedet setter pris på, bokstavelig talt, er det tillit.

I tillegg er det selvfølgelig også et underliggende ønske fra regjeringen om å ta vare på norske arbeidsplasser, samt å opprettholde et nasjonalt flytilbud som står beredt til å takle passasjertrafikken når pandemien en dag er over.

I motsetning til situasjonen i fjor høst, da statlige milliarder i kontantstøtte ville blitt oppfattet som premiering av et flyselskap med tiltakende elefantsyke, har Norwegian nå fremlagt en revidert redningsplan der selskapet og dets eiere påtar seg en større andel av det økonomiske ansvaret. Dermed kan regjeringens bidrag lettere forsvares.

Så får det gjenstå som en pedagogisk utfordring for næringsministeren å forklare SAS og Widerøe hvorfor man i dette tilfellet har brutt med prinsippet om å støtte hele næringer og ikke enkeltselskaper.