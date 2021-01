Kommentar

Det er bare sorgen, dette her

Av Astrid Meland

FORLENGER TILTAKENE: Bent Høie og Erna Solberg i Stortinget mandag. Tirsdag blir det debatt i Stortinget om saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

STORTINGET (VG) Erna Solberg avlyser påsken og åpner for en utsettelse av sommeren til høsten. Og om vi ikke hører etter, kan vi bli trøndere alle sammen.

Det er ett sted det fortsatt går an å møte mange mennesker i Oslo. Stortinget var fullt på mandag da Erna Solberg og Bent Høie kom for å redegjøre om coronasituasjonen.

Ikke at det ble noen fest. Det er ikke mulig å få seg mer enn en Brigg i parlamentet, heller.

La oss anslå at det var 200 mennesker til stede. Da er sjansen stor (nesten 25 prosent) for at en av oss hadde corona. Og det eneste man kan få om dagen, er som kjent corona.

Erna Solberg kom med nesten bare dårlige nyheter. De under 20 år får trene. Ungene kan gå på skole igjen. Ellers: Skjenkestopp minst en uke til. Påskeferien må bli i Norge.

Tenker du på sommerferie i utlandet? Solberg anbefaler en meget godt avbestillingsforsikring. Og russetiden blir tydeligvis ikke i Kongeparken i år. Det blir i et fingerbøl.

Det er dårlige tider, som Baktus ville sagt. Det er dårlige tider, ville Karius svart.

For virus er det derimot ekstremt gode tider. Coronaviruset som kom fra Kina for et år siden, finnes ikke lenger. Den nye varianten har fått ny motor, felger og spoilere. Og den akselererer gjennom nabolandene våre.

Flere nye mutasjoner gjør at viruset både virker å spre seg raskere og er vanskeligere å kjenne igjen.

Og dette skal herje med oss til sommeren. Minst.

At vi er i gang med vaksineringen av eldre, vil ganske snart bety en nedgang i dødsfall. Men dette betyr ikke like mye for smittespredningen. Det er folk som jobber, går på skole og treffer mange mennesker, som sprer viruset.

Fra et smittevernperspektiv hadde det beste vært å vaksinere Norges mest populære mennesker først.

Men for å vite at det hjelper, må vi først finne ut om vaksinen hindrer smitte. Og det er vi ikke sikre på ennå. Vi vaksinerer de eldste først fordi vi er sikre på at vaksinen hindrer sykdom og død.

Vi er godt i gang med vaksineringen, ifølge regjeringen, som likevel må trykke på «vis mer»-knappen om de vil finne Norge noe sted på VGs vaksineliste.

Mens andre land har rotet til logistikken, og mange klager på for få doser, tror jeg overdreven forsiktighet er årsaken til at det går så tregt i Norge i starten.

I Sverige sa Anders Tegnell noe innsiktsfullt i forrige uke, da han indirekte advarte mot å gjøre som Norge. Tegnell kom med en klar beskjed om å ikke vente med vaksineringen til alle doser er i hus. Det er bare å kjøre på.

Når det også er et himmelbjerg i forskjell på oss og danskene, har nok det med folkesjel å gjøre.

Danskene har rett nok et ryddig, lite land å vaksinere. Men det går raskere med reaksjoner som «kør, for fanden!» enn «vi skal lage en ROS-analyse».

Hver eneste uke med stengt Norge, koster milliarder av kroner.

I Israel har de kommet så langt med vaksineringen at vi kan skimte hva vi har i vente. Og det er bra!

Der har de ifølge avisene sammenlignet 200.000 vaksinerte over 60 år med tilsvarende gruppe ikke-vaksinerte.

To uker etter første dose av Pfizers vaksine, ser de en kraftig reduksjon i infeksjonene (opp til 60 prosent).

Det betyr redusert sykdom og død, men også at en stor andel unngår å bli infisert og smitte andre. Og det etter bare en dose.

Det å ikke vente, men gi den første vaksinedosen så fort som mulig, redder altså liv både fordi færre blir syke og fordi færre smittes.

I mellomtiden i Norge krangler vi om skjenkereglene.

FHIs råd er å åpne skjenkingen igjen nasjonalt, Helsedirektoratets råd er å holde stengt i to uker til, mens Erna Solberg, som har erfaring med å megle mellom Per-Willy Amundsen og Trine Skei Grande, har svaret.

Det blir skjenkestopp én uke til.

Neste uke skal vi igjen møtes for å se om kranene igjen kan åpnes.

Se på Trondheim og se på Irland, advarte statsministeren, som så til de grader erter trønderne nå. Der gikk de fra bunn til topp på under en måned. Ap-ordføreren ba til og med om lettelser i tiltakene!

Solberg kommer til å trenge mange slike skrekkeksempler fremover. For samtidig som tiltakene får smitten ned, må hun fortelle nordmenn at vi likevel skal stramme til enda mer.

Når den mer smittsomme mutasjonen kommer til Norge, vil den i starten formere seg i fred og ro gjemt bak lave smittetall.

Men smitten må presses mye lenger ned om vi ikke får vaksinert folk og mutasjonen spres. Da må vi ned på smitten vi hadde i april 2020 for å hindre en voksende epidemi.

For om vi gjør akkurat det samme som nå, hvor en person smitter litt mer enn en person til, blir dette mye verre med mutasjon. Da vil hver person smitte en og en halv person til, bare fordi viruset er mer smittsomt.

Det betyr krise i kommunen og problemer innad i Høyre.

Derfor må vi leve med et strengt opplegg til varmen og vårværet tar knekken på smitten. Eller vaksinen gjør det.

Det hadde ikke gjort noe å få opp farten. I år mer enn noen gang, velger jeg meg april.