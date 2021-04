IKKE SAMKJØRT: – Saken om salg av Bergen Engines til russiske oligarker illustrerer hvordan forskjellige departementer har ulik forståelse av hvorvidt strategiske oppkjøp av bedrifter og eiendommer og leveranser til Forsvarets fartøy faller inn under Sikkerhetsloven, skriver kronikkforfatteren. Foto: Bjørnar Morønning

Debatt

Sammensatte trusler må møtes på en koordinert måte

Bergen Engines-saken illustrerer viktigheten av felles mål og vilje til samvirke for å nå regjeringens mål om felles situasjonsforståelse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ALFA S. WINGE, doktorgradsstipendiat Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune og forsker Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen

Foto: Privat

Regjeringen gir en utfyllende beskrivelse av det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet og sammensatte trusler, og fremhever i den siste stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet behovet for «etablering av felles situasjonsforståelse mellom sivile og militære totalforsvarsaktører» som et sentralt mål og oppfølgingspunkt.

Målet er både relevant og viktig, gitt at alle forstår det på samme måte.

Det synes imidlertid å være behov for presisering av hva «felles situasjonsforståelse» kan innebære og hvordan det kan utvikles. Der man på taktisk og operasjonelt nivå forholder seg til realiteter og fakta, som at fartøy grunnstøter hvis man ikke styrer klar av skjær, så handler situasjonsforståelse på strategisk nivå om tolkning, politikk og posisjoner.

I så henseende viser saken om Bergen Engines både at ulike mål og ulik forståelse av strategiske verdier virker inn på situasjonsforståelsen, og den understreker betydningen av måten vi organiserer oss for å møte de sammensatte truslene som etterretnings- og sikkerhetstjenestene peker på i sine vurderinger.

les også Arrogant og omtrentlig forsvarsminister

Saken om salg av Bergen Engines til russiske oligarker illustrerer hvordan forskjellige departementer har ulik forståelse av hvorvidt strategiske oppkjøp av bedrifter og eiendommer og leveranser til Forsvarets fartøy faller inn under Sikkerhetsloven. I saker om utenlandske oppkjøp og investeringer må prinsipielle hensyn med store konsekvenser veies opp mot hverandre.

På den ene siden ønsker vi å være positive til utenlandske investeringer som bidrar til å øke norsk verdiskaping og sysselsetting, på den annen side må vi eksempelvis påse at strategisk viktig teknologi ikke overføres til land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

I Bergen Engines-saken synes handels- og næringspolitiske vurderinger å ha vært overordnet sikkerhetspolitiske vurderinger. «Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i», sa statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til BT 22. februar 2021.

Innledningsvis gjorde altså forskjellige departementer ulike vurderinger, noe som kan indikere ulike mål og prioritet. Forståelse av intensjoner, kompleksitet og ulike behov for å skjerme informasjon, ønsket om mest mulig åpenhet, vurderinger av sikkerhetstruende hendelser og sårbarheter, aksept av risiko og evaluering av funn synes å variere mellom de ulike departementene. Etterretningstjenesten anbefalte at salget av Bergen Engines burde stanses grunnet faren for uønsket teknologioverføring.

les også E-veteraner advarer mot Russland og Kina: Slik kan de påvirke lokalpolitikerne

Saken er således ikke avgrenset til et spørsmål om å kjøpe motorer og vedlikehold fra flere leverandører, men handler derimot om hvordan vi vurderer sikkerhetstruende virksomhet som kan være til gunst for en stat som kan utgjøre en mulig risiko for Norge. Det indikerer at man har en vei å gå for å nå regjeringens mål om felles situasjonsforståelse.

For å etablere en felles sivilmilitær situasjonsforståelse og helhetlige kunnskapsgrunnlag på tvers av sektorer og styringsnivå, trenger vi nye metoder og strukturer som kan avdekke mulig sikkerhetstruende virksomhet og forebygge negative konsekvenser for samfunnet og innbyggerne. I den diskusjonen er det viktig å tenke på hvordan vi best utnytter den samlede kompetansen (juridisk så vel som kunnskap og ansvar for utøvelse) for å møte nye trusler fremover.

I justisministerens redegjørelse for Stortinget 23. mars 2021, varslet regjeringen at de ville gripe inn mot det planlagte salget og iverksette tiltak som kan forhindre tilsvarende saker i fremtiden. Da fremhevet også justisministeren at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Statens kartverk er gitt et felles oppdrag om å utrede hvordan vi skal sikre best mulig oversikt over utenlandsk eierskap i eiendom. NSM er det nasjonale kontaktpunktet for spørsmål om skjermingsverdige objekt, og de arbeider med å etableres en felles mekanisme for screening og kontroll for utenlandske oppkjøp av strategisk viktig teknologi, verdier og eiendommer.

Dette er derfor et viktig oppfølgingspunkt for å kunne avdekke og overvåke sammensatte trusler mot Norge, men det foreligger også andre mulige tiltak som kan gi stor effekt. Man kan eksempelvis aggregere utvalgte data fra lokalt nivå og infrastruktureiere som kan gi et helt nytt situasjonsbilde med anledning til å avdekke mønstre og svake signaler på saker som er under oppseiling.

Bergen Engines-saken illustrerer prinsipielle utfordringer knyttet til felles situasjonsforståelse, målbilde og organisering. Fremtidige saker knyttet til sikkerhetstruende virksomhet kan ha en annen karakter og andre konsekvenser.

Denne saken understreker betydningen av å tydeliggjøre målene for felles situasjonsforståelse og at vi organiserer informasjonsdeling og koordinering på en måte som er egnet til å møte fremtidens sammensatte trusler. Helhetlig, felles situasjonsforståelse og fremtidsrettede metoder, regelverk og mekanismer for å avdekke og forstå sammensatte trusler kan etableres gjennom det nyeste krisehåndteringsprinsippet samvirke.

Det vil kreve presisering av myndighet, tilrettelegging for informasjonsdeling på tvers av sektorer og styringsnivå, tydelig organisering samt kultur og vilje til å samvirke.