En vinn-vinn-oppskrift

HISTORISK: Det norske trepartssamarbeidet har røtter tilbake til mellomkrigstiden. Her fra årets forhandlingsstart mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Berit Roald

Det norske trepartssamarbeidet er unikt i internasjonal sammenheng. Ikke minst i tider som disse ser vi viktigheten av det økonomiske og sosiale spleiselaget.

«Den norske modellen står i veien», lød et raljerende slagord fra Fremskrittspartiets leder Siv Jensen våren 2013. Noen måneder senere satt Frp med arbeids- og sosialministeren i Erna Solbergs blåblå regjering – og brukte modellen for det den er verdt. Og det er ikke lite.

Den norske modellen skaper jobber, bidrar til lønnsomhet og trygger ansattes vilkår og rettigheter. Eller for å sitere NHOs egen hjemmeside: «Resultatet av den norske arbeidslivsmodellen er høy yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid.» Det er en vinn-vinn-oppskrift.

På denne dag i fjor skrev nåværende arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), en kronikk her i VG som het «Ikke tull med 1. mai». Her minnet han om trepartssamarbeidets historiske opprinnelse i mellomkrigstiden.

Første mai-toget på Youngstorget i Oslo, her fra 2014. Foto: Erlend Aas / NTB

Hovedavtalen av 1935 mellom Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF), som Næringslivets hovedorganisasjons den gang het, var et tidsskille, som ifølge statsråden «bidro til å dempe gemyttene, og ble starten på det vi kjenner som en sterk samarbeidskultur i norsk arbeidsliv». Og så skriver han noe viktig:

«Prinsippene i det norske trepartssamarbeidet er ikke at én part alltid får gjennomslag, ei heller at interessekonflikter kan oppheves. Det er at fellesskapet – og alle partene og deres medlemmer, det være seg bedrifter eller ansatte – tjener på at vi snakker sammen, og at arbeidslivet har noen felles kjøreregler.»

Gjennom den skjellsettende coronakrisen har samfunnet dratt nytte av tillitsforholdet som ligger til grunn for hele trepartssamarbeidet. Derfor har Norge klart seg betydelig mye bedre enn de fleste andre land.

Situasjonen har i så måte noen parallelle trekk med krisen på tidlig 1990-tall som rammet store deler av vestlig økonomi. Noen virksomheter klarte aldri å reise seg igjen. Vi kom oss gjennom den uten at mange ble varig arbeidsledige og unge falt utenfor, fordi den norske modellen også er et sikkerhetsnett.

Som mange vil huske ga arbeidstakerorganisasjonene avkall på lønn mot at arbeidsgiverne sikret jobber. Staten på sin side bidro både med arbeidsmarkedstiltak, studieplasser og penger.

Den gang handlet «Solidaritetsalternativet», som det ble kalt, først og fremst om å holde flest mulig i aktivitet. Nå gjelder det å holde økonomien i gang, slik at arbeidstakerne har en jobb å vende tilbake til når pandemien en dag er over. Prinsippet er likevel det samme, og bygger på samspillet mellom arbeidslivet og staten.

Fortsatt er vi ikke i mål – hverken med coronaens utfordringer, eller årets samlede lønnsoppgjør. Vi vet ikke hvilket etterspill pandemien kan få. De langsiktige konsekvensene er uoversiktlige.

Men det vi med sikkerhet kan si, er at Norges forutsetninger for å kunne lande på beina, er de beste. Takket være den norske modellen.