Toll truer batterisatsing

Mange distriktskommuner gjør seg lekre for batteriprodusenter som vil bygge store fabrikker i Norge. Men nye tollbarrierer kan stoppe milliardinvesteringene.

«Det første, store, grønne veksteventyret i Norge på 2020-tallet», har NHO kalt denne satsingen på produksjon av elektriske batterier. Næringslivets hovedorganisasjon har anslått at verdikjeden kan skape inntil 20 000 arbeidsplasser og omsette for 90 milliarder kroner i året allerede i 2030.

Det er bare det at i 2027, på grunn av brexit, trer den nye handelsavtalen mellom Storbritannia og EU i kraft. Den inneholder en ny opprinnelsesregel som sier at batteriet i en elbil må være produsert i EU eller Storbritannia for at bilen skal kunne omsettes tollfritt der. Dermed blir Norge et såkalt tredjeland, noe som innebærer at norskproduserte batterier blir ilagt ti prosent toll.

Opprinnelsesregler er normalt i handelsavtaler, og vanligvis tillates et visst innslag av tredjelandsprodukter i en ferdigvare. I noen tilfeller inntil 50 prosent uten at det utløser toll. Det forholder norsk næringsliv seg til hver dag. Men i dette tilfellet spesifiseres batteriet som en så sentral bestanddel av en elbil at det må produseres i samme tollområde som bilen selv. Dermed blir batterier produsert i Norge lite konkurransedyktige i vårt viktigste marked, EU.

Det er NHO selv som ifølge NRK har oppdaget hvilken konsekvens britenes brudd med EU kan få. At både utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) har engasjert seg direkte, viser sakens alvor.

Bellona mener at toll på norskproduserte batterier strider mot intensjonen i EØS-avtalen. Andre mener EØS-avtalen må reforhandles, eller at regjeringen må gripe inn for å få endret dette punktet i den nye handelsavtalen.

Men EØS er ikke en tollunion, og den som har fulgt med i forhandlingene mellom EU og Storbritannia vil også ha fått med seg at partene ikke gir ved dørene. Tvert imot kan det være interessenter på begge sider som foretrekker at norske batterier holdes utenfor dette markedet.

En mulig løsning ligger likevel i forhandlingssporet. Som EU-rådgiver Paal Frisvold skriver i Teknisk Ukeblad, er det Kommisjonen som forhandler på vegne av EU-landene. Den har nettopp vedtatt et grønt bærekraft-program der elektrifisering av bilparken er et sentralt poeng. Norge har teknologi og energiforutsetninger for en renest mulig batteriproduksjon. I så måte er Norge en attraktiv aktør for at EU selv skal makte å oppfylle sine egne klimamål.

«Én mulighet er å prøve å inkludere en egen klausul om bilbatterier i forhandlingene om EØS-kontingenten. Slik tit-for-tat er ikke uvanlig i handelsforhandlinger. Det gjøres allerede på fiskekvoter», skriver Frisvold. Han viser til at samtalene mellom Norge og EU om EØS-bidraget for perioden 2021- 2028 nettopp har startet, og at EU-landene vil trenge penger til å betjene sitt nye fond «Next Generation EU».

Den andre muligheten, som ville innebære en tryggere garanti for utvidet tollfrihet for norske varer og tjenester, er mer opplagt: Å melde Norge inn i EU.

