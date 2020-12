AMMEDEBATT: – Mødre som ikke ønsker å amme eller ønsker at barnet skal få tillegg av morsmelkerstatning, skal få veiledning om riktig tilberedning og bruk, skriver innleggsforfatterne. Foto: Frank May / picture alliance

Kvinners opplevelse av å amme

Selv om amming er naturlig, blir mange overrasket over hvor krevende det kan være å få i gang. En mor skal ikke stå alene om dette, men få kunnskapsbasert veiledning og støtte.

INA LANDAU AASEN, seksjonsleder, jordmor, MNSc

METTE NESS HANSEN, jordmor, MPH

ANNE BÆRUG, ernæringsfysiolog, PhD Nasjonal kompetansetjeneste for amming

I en kronikk lørdag 5. desember forteller en mor om sin dårlige ammeopplevelse. Hun er ikke alene om å streve.

Men selv om mange mødre opplever utfordringer – særlig i starten – har de fleste en god opplevelse av å amme og få har følt seg presset av helsepersonell. I en undersøkelse fra ulike regioner i Norge svarte 78 prosent at de hadde hatt en god opplevelse av å amme, 10 prosent dårlig og 12 prosent både god og dårlig opplevelse. Kun 5 prosent hadde følt press til å amme fra personalet ved føde- og barselavdelingen og 6 prosent av personalet på helsestasjonen. Målet er at alle kvinner skal oppleve at amming fungerer godt både for dem selv og barnet.

Moren i lørdagens kronikk kritiserer hjelpen hun fikk på en Mor-barn- vennlig føde- og barselavdeling, og at barnet ikke fikk tillegg av morsmelkerstatning. Et grunnleggende prinsipp for Mor-barn- vennlig (MBV) sykehus, en faglig standard fra WHO, er at mor skal få nok kunnskap til å kunne ta et informert valg. Et av kriteriene i MBV-standarden er at ammede nyfødte ikke bør gis tillegg uten at det er en medisinsk grunn for det. Dersom en mor ønsker å amme, er det helsepersonellets oppgave å informere om hvilke uheldige konsekvenser tillegg kan ha. Mødre som ikke ønsker å amme eller ønsker at barnet skal få tillegg av morsmelkerstatning, skal få veiledning om riktig tilberedning og bruk.

Hyppig og effektiv «tømming» av brystet de første dagene er viktig for å få rikelig med melk, men for noen tar det lenger tid. Nyfødte som gis morsmelkerstatning vil die mindre og dette kan føre til en negativ sirkel med for lite melk og mer tillegg, og at moren gir opp å amme. Det er godt dokumentert at bruk av tillegg uten medisinsk grunn på føde/barsel ofte fører til en kortere ammeperiode, også i norske studier. Tillegg av morsmelkerstatning endrer også bakteriefloraen i barnets tarm.

Det tar vanligvis 2-3 dager før rikelig melk setter inn, slik at vekten begynner å øke. Det er normal fysiologi at barnet går noe ned i vekt de første levedagene, men samtidig er det viktig at barnet i denne sårbare fasen ikke går for mye ned i vekt. Derfor er det god faglig praksis at mor og barn får tett oppfølging til man ser at vekten har begynt å øke, enten ved at de blir på sykehuset eller får rask oppfølging av primærhelsetjenesten. I noen tilfeller gir ikke hyppig og effektiv amming tilfredsstillende vektutvikling, da er det viktig at barnet får tillegg. Mor-barn vennlig-standard er en viktig grunn til at mødre i Norge ammer lenger enn i de fleste andre høy-inntektsland.

Gro Nylander er en av dem som har gjort mest for at norske kvinner skal ha en god opplevelse av å amme. Hun ledet på 1990-tallet norske helsemyndigheters Mor-barn-vennlig initiativ og var den første leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Gjennom hele sitt yrkesliv har hun arbeidet med å formidle medisinsk kunnskap om amming til folk flest.

Vi undrer oss over hva artikkelforfatteren ønsker å oppnå med sin utskjelling av en fagperson som har hjulpet flere generasjoner mødre til en velfungerende amming.

