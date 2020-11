Leder

EUs antidemokrater

DU OG JEG OG VETO: Statsministrene Victor Orban (t.h.) og Mateusz Morawiecki nekter å godkjenne EUs langtidsbudsjett og coronakrisepakke fordi utbetalinger knyttes til betingelser om å respektere rettsstatens prinsipper. Foto: ARIS OIKONOMOU / AFP

Mens makthaverne i Ungarn og Polen fortsetter å kaste skam på seg selv ved å blokkere EUs coronakrisepakke, kan folk og virksomheter gå dukken i deres egne land fordi Europas solidariske nødhjelp ikke når frem i tide.

Torsdag møtes EUs statsledere digitalt for å rydde opp i det selvdestruktive rotet som statsministrene Victor Orban og Mateusz Morawiecki har stelt i stand for å tekkes klakkører i egen bakgård. De nasjonalkonservative regjeringssjefene truer med veto mot unionens langtidsbudsjett og krisepakke på 1800 milliarder euro, fordi EU har vedtatt å knytte økonomisk bistand til etterlevelse av demokratiske prinsipper.

Rettsstatsprinsippet er en av de felles verdier som EU-samarbeidet bygger på. Det går i korte trekk ut på at hvert enkelt medlemsland må garantere at de har et uavhengig rettsvesen som sikrer at lov og rett overholdes, og at EU-domstolens avgjørelser blir respektert. Polen og Ungarn har gradvis innskrenket denne uavhengigheten ved å politisere dommerutnevnelser, innskrenke ytrings- og pressefriheten, og nekte å etterkomme pålegg fra EU. Begge land fører dessuten en aktiv diskrimineringspolitikk mot spesifikke mennesker, særlig homofile og enkelte innvandrergrupper.

Polen og Ungarn sammenligner EUs rettsstatsprinsipp med direktiver de ble påtvunget fra Moskva da Øst-Europa lå kuet bak det sovjetiske jernteppet. Det er en hårreisende påstand som har skapt berettiget harme i de store EU-landene som i hovedsak finansierer det europeiske samarbeidet. Italias EU-minister har kalt det selvmotsigende at Polen og Ungarn hevder de opprettholder rettsstatens prinsipper, mens de for enhver pris vil unndra seg den konkrete betingelsen.

Hvis trusselen om ikke å godkjenne EUs budsjett følges opp i praksis, kan både Ungarn og Polen begynne å forberede seg til et liv uten fremtidig tilgang til Europaunionens pengebinge. Som minste bidragsyter og klart største mottaksland av EU-midler, med Ungarn på fjerdeplass, har Polen alt å tjene på å slutte seg til flertallet på 24 land. Kun Slovenia støtter de to utbryterne. Polens andel av krisemidlene på 8000 milliarder kr. utgjør et firesifret milliardbeløp omregnet i NOK.

Polen har allerede en pågående prosess mot seg i EU-systemet som kan medføre tap av stemmerett og midlertidig utestengelse. Dersom den polske statsminister Morawiecki ønsker å styrke EUs sak i så måte, og Victor Orban henger seg på, kan de to landene klare å holde øvrige medlemsland som gisler lenge nok til at unionen får driftsvansker på grunn av manglende budsjett.

Samtidig har EU mekanismer for å omgå mulig veto fra «umulige land» via beslutninger som kan initieres av en tredjedel av medlemmene og vedtas med simpelt flertall. Men det vil ta tid, og konsekvensene er dramatiske for så vel Polen og Ungarn som for EU. Å bryte med unionens enstemmighetspraksis vil skape et nytt regime med fraksjoner og indre uro. På sikt kan det ødelegge konsensusstyret som gir EU legitimitet og tyngde som multilateral blokk.

Det vil i det minste glede Russland og Kina.

