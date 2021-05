Leder

Nei til fast politipistol

Foto: Erlend Aas / NTB

Midlertidig bevæpning av politiet ble denne uke forlenget. Det er vi for. Et Høyre-forslag tar sikte på å gjøre bevæpningen permanent. Det er vi imot.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I helgen skal det største regjeringspartiet ta stilling til om norsk politi bør bære skarpladd pistol på hofta som en fast ordning. Samtidig har Politidirektoratet denne uke fått justisdepartementets samtykke til å forlenge den nåværende bevæpningen.

Samtykket er en begrunnet dispensasjon fra grunnprinsippet om at norsk politi skal være ubevæpnet. At departementet raskt imøtekommer Politidirektoratets ønske, viser at dagens system fungerer. Det er godt nok, slik vi ser det. Samme vurdering har stortingsflertallet og de fleste norske politimestere gjort. I 2017 anbefalte også et regjeringsoppnevnt utvalg at dagens ordning med ubevæpnet politi videreføres.

les også Strid om politi-bevæpning: Spår dødt løp i Høyre

Onsdag opplyste politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet hadde bedt om åtte uker forlengelse av nåværende instruks. Den innebærer at den operative tjenestestyrken bærer våpen. Bakgrunnen er at Politiets sikkerhetstjeneste frykter økt terrorfare.

Anmodningen er ikke knyttet til kunnskap om konkrete aksjoner, men bygger på PSTs nasjonale trusselvurdering fra februar i år. Der heter det: «Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge. Det vurderes som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året.»

Siden november har politiets innsatspersonell i hele landet vært bevæpnet av de samme årsaker. Terrortrusselnivået i Norge er imidlertid fortsatt moderat. Det betyr at PST anser det som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge. Neste nivå er sannsynlig.

les også Bevæpnet politi et nødvendig unntak

I 2018 slo Stortinget fast et norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, men med såkalt fremskutt lagring av våpen i bilene. Det ble samtidig åpnet for punktbevæpning, som er en beredskap knyttet til spesifikke objekter og steder, som for eksempel Gardermoen.

Vi mener fortsatt at våpen kan skape falsk trygghet. Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv.

Samtidig er dette et spørsmål som hele tiden krever å bli vurdert i lys av faktiske forhold. Vi innser at rask tilgang til tjenestevåpen i gitte tilfeller er avgjørende for å beskytte liv og helse. Dersom vilkårene for bevæpning endres og forutsetningene skifter, må problemstillingen opp til ny vurdering.

les også Forebyggende bevæpning

Vi har tidligere gitt vår støtte til et forslag om «en tredje vei», opprinnelig fremsatt av daværende politimester i Oslo, nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Dette er en mellomløsning der permanent bevæpning ikke nødvendigvis innebærer at alle tjenestemenn og -kvinner i hele landet til enhver tid bærer ladd våpen i beltet.

Slik kan patruljerende politi i definerte områder bevæpnes, mens lensmannsbetjenter i roligere strøk slipper generell bevæpning. Det er en pragmatisk praksis som ivaretar et generelt sikkerhets- og beredskapsbehov uten å virke forstyrrende på omgivelsene.