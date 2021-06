FÅR SKARP KRITIKK: – Jon Helgheim (bildet) har rett i at vi er et inkluderende og varmt samfunn. Det er imidlertid ikke på grunn av, men på tross av, Frps politikk og retorikk, skriver SVs inkluderingsutvalg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Helgheims kunnskapsforakt

Etter å kategorisk ha avvist at det finnes strukturell rasisme i Norge, strammer Frp nå grepet rundt dem som kjemper for et mer inkluderende og likestilt samfunn.

SVs Inkluderingspolitiske utvalg:

Camilla Ahamath (leder), Sara Safavifard (nestleder), Parabaran Rajalingam, Gülay Kutal, Hasti Hamidi, Isis Sunniva DeLeon, Torgeir Selboe, Haifa Al-Egly, Atia Ijaz, Omar Samy Gamal, Latifa Nasser, Heidi Wittrup Djup, Rebecca Staurseth, Silje Oskar, Bulent Dogani, Marry-Anne Karlsen og Nilofar Nori

I et innlegg i VG går Frps Jon Helgheim ut mot SVs Camilla Ahamath og forsøker å omdefinere en viktig antirasistisk stemme til en konspirasjonsteoretiker som ønsker å konstruere «rasekonflikter» for å «ha noe å kjempe mot». Som medlemmer av SVs inkluderingspolitiske utvalg, synes vi det er vanskelig å la slike drøye påstander stå uimotsagt.

Rasisme, hatkriminalitet og tilhørende fremmedfiendtlig tankegods handler i ytterste konsekvens om liv og død, også i Norge. Det handler om hvilke forutsetninger samfunnet tilbyr ulike grupper blant oss, og hvilke livsbetingelser enhver kan bygge sine liv opp fra.

Nylig ble en artikkel som sammenfatter all relevant forskning på dette feltet siden 60-tallet og frem til i dag, publisert i et internasjonalt tidsskrift. Artikkelen omfatter over 140 studier fra 30 land, herunder fem fra Norge. I tillegg til å bekrefte det vi visste fra før, nemlig at etnisk diskriminering forekommer i arbeidsmarkedet, fant forskerne at slik diskriminering også rammer innvandrernes etterkommere.

Forskerne er klokkeklare også når det gjelder norske forhold: «I den grad nokon framleis meiner at diskrimineringsproblematikken berre er enkeltanekdotar og ikkje systematisk, viser denne studien at det ikkje er nokon tvil: Diskriminering skjer, på tvers av land, grupper og generasjonar.»

Helgheim refererer til et prosjekt som viste at anonyme jobbsøknader førte til at færre innvandrere ble kalt inn til intervju. Han mener dette funnet gjør «konspirasjonsteorien» om systematisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet «til skamme». Slik avviser Helgheim den omfattende kunnskapen vi i dag har om de strukturelle hindrene som minoritetsgrupper i samfunnet vårt møter.

Det er dypt problematisk at en stortingspolitiker har et så lemfeldig forhold til et så alvorlig tema, og at han tilsynelatende ikke evner å ta innover seg den virkelighet som gjentatte ganger er blitt presentert for oss alle.

Diskriminering i arbeidslivet og på boligmarkedet er godt dokumentert. Historiene om hverdagsrasisme likeså. Å løfte frem disse sidene ved samfunnet vårt, er ikke ensbetydende med at vi hevder at samfunnet i sin helhet er rasistisk.

Vårt engasjement som er ikke drevet frem av konspirasjonsteorier eller konstruerte kampsaker, slik Helgheim hevder.

Det er drevet frem av et ønske om å påpeke utfordringer i samfunnet og for å støtte de menneskene som med mot og åpenhet forteller om vanskelige møter med mennesker og system.

For den endringen vet vi er mulig å oppnå. Den økende sysselsettingen blant innvandrere viser oss det. Det høye utdanningsnivået hos norskfødte barn av innvandrere viser oss det.

Helgheim har rett i at vi er et inkluderende og varmt samfunn.

Det er imidlertid ikke på grunn av, men på tross av, Frps politikk og retorikk.