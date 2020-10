FORMUESSKATTEKUTT: – Regjeringen har mer å rutte med i dette budsjettet enn i et normalår, men velger å bruke pengene på et svakt begrunnet ideologisk prosjekt som hilser hjem til Høyres kjernevelgere. Det er både frekt, urettferdig og dessuten lite klokt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Frekt, urettferdig og lite klokt

I et år der det er aksept for å grave dypere i sparekontoen enn det ellers ville vært, utnytter regjeringen anledningen til å berike de rikeste enda mer.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HANNAH GITMARK, fagsjef i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Mer til de som har mest fra før er altså medisinen foreskrevet for et land som står midt oppi den verste økonomiske nedturen siden andre verdenskrig. Mens syke og arbeidsledige får mindre, sikrer regjeringen fortsatte kutt i formuesskatten gjennom økt rabatt for såkalt «arbeidende kapital» i sitt forslag til nytt statsbudsjett.

Ordvalget får det til å høres ut som formuen som nå skal skattes mindre av, dermed settes i sving for fellesskapet. Men i praksis gir ikke begrepet mening. Fordi avgrensningen mellom hva slags kapital som «arbeider» er umulig å gjøre, har regjeringen isteden gitt alle aksjer rabatt i formuesskatten. Altså ikke bare maskiner og bygg, men de største formuene i landet.

Det innebærer at min fetter får formuesskattekutt på traktoren sin, men i samme slengen får også Røkke, Reitan og Witzøe det på sine aksjer. Fordi deres formuer er langt større enn verdien av traktoren på min fetters gård i Lillesand, er også kuttene de får langt, langt større.

Hannah Gitmark. Foto: Agenda

les også Rapport: Økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser

Med dagens regjering har de rikeste fått de største kuttene år etter år. En fersk SSB-studie viser at den rikeste prosenten i Norge bare betaler 20 prosent i skatt. Den rikeste promillen betaler enda mindre. En gjennomsnittlig restaurantansatt, trikkekonduktør, sykepleier eller lærer betaler langt mer, opp mot halvparten av det de tjener.

Men kuttene i formuesskatten er ikke bare usosiale. De mangler også faglig grunnlag. En rapport fra forskere ved Frisch-senteret og NMBU som ble lagt fram denne uka, slo enda flere hull i myten om at redusert formuesskatt skaper vekst. Studien finner ikke at formuesskatten reduserer sysselsetting i små og mellomstore bedrifter, men faktisk tvert imot. Skattens utforming gjør det lønnsomt å investere i ansatte, og bidrar slik til økt sysselsetting – uten at det går på bekostning av investeringer i annen kapital.

Rapporten avviser også høyresidens kronargument, nemlig at eiere med lite penger må ta ut penger av virksomheten sin for å betale skatten, som et marginalt problem. Det er bra at rapporten nå diskuteres iherdig. Forsøkene på å diskreditere forskerne bak den, slik vi blant annet har sett lederen for SMB Norge, Olaf Thommesen, gjøre, er imidlertid uredelige og sjokkerende.

les også Støre og Tajik til angrep på redusert formuesskatt: – Skandale

Én studie kan alene selvsagt ikke gi et komplett bilde av hvordan formuesskatten virker. Men den peker i samme retning som det andre empiriske grunnlaget vi har tilgjengelig. For eksempel viste en studie fra 2012, som analyserte 70.000 små og mellomstore bedrifter, at det var de mest solide og lønnsomme bedriftene som utløste formuesskatt for eierne.

En annen studie sammen år kom til samme konklusjon, basert på andre data, og ved bruk av en annen metode. En undersøkelse gjennomført av Menon Business Economics på vegne av Norsk Rederiforbund og NHO viste i 2013 at 1,5 prosent av 190.000 personlige eiere måtte «tappe» bedriften – ta ut høyere utbytte enn overskudd – for å betale formuesskatt. En gjennomgang E24 og VG foretok i 2014 av regnskapene og ligningene til de faktiske bedriftseierne Høyre den gangen brukte i sin argumentasjon mot formuesskatt, viste at de hadde gikk med overskudd de siste årene, og at de enten hadde økt eller hatt samme antall ansatte siden 2009. Eierne hadde heller ikke måttet ta opp lån for å betale formuesskatten.

Det er også lite som tyder på at formuesskatten tar knekken på gründervirksomhet. En analyse av DNs gaselleliste i 2015 viste at mindretallet av bedriftene der betalte formuesskatt. Ni av ti betalte mindre enn 25.000 kroner.

les også USA-ekspert: – Den farlige utviklingen begynte før Trump

Svært få ønsker seg større økonomiske forskjeller. Likevel er det akkurat det vi har fått, og som regjeringen med dette budsjettet fortsetter med å lage. Det er dårlig nytt for oss alle, også næringslivet. Store forskjeller er dårlig for produktivitet i økonomien og utnyttelse av talentene i befolkningen vår. Det kan også svekke oppslutningen om internasjonale handelssamarbeid og føre til politisk polarisering.

Formuesskatten bidrar til verdifull omfordeling, uten at den ser ut til å ha ødeleggende effekter for næringslivet og sysselsetting. I en økonomisk krise som vi nå står i, ville det istedenfor gavepakker til de rikeste vært langt mer vekstfremmende å øke kjøpekraften til dem som har minst. Når de rike blir enda rikere, sparer de mer. Redusert skatt for dem som tjener minst, vil i stedet bidra til økt forbruk og dermed også økt vekst i norsk økonomi. Regjeringen har mer å rutte med i dette budsjettet enn i et normalår. De velger å bruke pengene på et svakt begrunnet ideologisk prosjekt som hilser hjem til Høyres kjernevelgere. Det er både frekt, urettferdig og dessuten lite klokt.

Publisert: 07.10.20 kl. 14:30