Norge er europamestere i corona

Av Astrid Meland

NORSKE HELSETOPPER 12. MARS: Helseminister Bent Høie avverger håndhilsing mellom Solberg og FHI-sjef Camilla Stoltenberg. Helsedirektør Bjørn Guldvog til venstre. Foto: Lise Åserud

Hvordan har Norge klart å holde smitten og dødstallene så lave med såpass milde tiltak?

Det sies at corona ikke er noe mesterskap. Men selvsagt er det det. Du trenger ikke å ha hørt lenge på corona-toppene for å danne deg det inntrykket.

Nå har Island og Finland, som forseglet landene i vår, passert Norge i smitte. Og Danmark med sine mange påbud og bøter, seiler opp som det nye Sverige med flest smittede i Norden.

Ser vi utover på kontinentet er det verre. I Spania, Frankrike, Storbritannia og til og med Italia er på nytt tiltak innført. Dødstallene øker i land som Portugal.

Også i Sverige øker smitten. Statsepidemiolog Anders Tegnell, som mente immunitet var forklaringen da smitten gikk ned i sommer, holder på sin forklaring med henvisning til at oppgangen nå er langsommere i Stockholm enn i Madrid og Paris.

Også i Norge ser vi sensommereffekten. Men vi har et lavere smittenivå enn mange andre.

– Norge er fortsatt et annerledesland i Europa, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse om corona tirsdag. Han pekte på at smittespredningen fortsatt er lav i Norge.

Og det har han rett i.

Ser vi på hele Europa er Norge i bunn når det gjelder smitte de siste to ukene. I tallene fra det europeiske smittevernbyrået ligger Norge og Kypros som de eneste to landene med under 30 smittede per 100 000 innbyggere. Spania er verst med over 300.

Ser vi kun på sist uke er Norge helt nederst, og et av fire land som ikke er røde.

Om vi ser på VGs tall, som har med flere land, er det kun Serbia, Aserbajdsjan, Kypros og Tyrkia i Europa (eller nærheten) som ligger bedre an enn oss akkurat nå.

Smittetallene kan raskt forandre seg og er avhengig av hvor mye landene tester. Men Norge har også blant de laveste dødstallene i Europa totalt sett. VGs oversikt viser at kun Slovakia, Hellas, Litauen, Latvia og Island har færre døde sett i forhold til befolkning. Så langt har 275 personer dødd i Norge, snittalderen er 82 år. Ingen barn har omkommet som følge av Covid-19.

Samtidig har Norge hatt relativt milde tiltak mot corona. Vi har ikke hatt noe portforbud. Vi har jogget, luftet hunden og stort sett kunnet dra på hytta. Togene og bussene har gått, og restauranter har holdt åpent. Barnehagene var stengt i fem uker, småskolen en uke lenger, men da var det en påske midt inni der.

Jeg vil ikke undervurdere hvor ødeleggende corona er for næringsliv, turisme og kultur. Men det er stort sett verre i alle andre land, enten på grunn av tiltak eller virus, gjerne begge.

Til og med Sverige har hatt hardere tiltak enn Norge i mange måneder nå, og svensk økonomi er hardere rammet enn norsk.

Hva er så forklaringen på at Norge har få døde og lite smitte?

Nordmenn liker å fremheve at vi lever i et kjernesunt tillitsland med spredt befolkning uten for mange klemmere, diabetikere og eldre. Vi har også gratis corona-test, lønn under karantene og sykdom, samt utstrakt testing og smittesporing.

Men slik er det vel også stort sett i landene rundt oss?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er tre hovedforklaringer på at Norge har lyktes:

– Det at folk flest har gode rutiner, at kommunene er blitt så flinke til å slå ned utbrudd gjennom testing og smittesporing og at vi har klart å holde et lavt smittenivå helt siden begynnelsen av april, sier han til meg.

Kanskje handler ikke dette om at Norge gjør det så bra, men at alle andre gjør det dårligere. I alle fall akkurat nå.

Eller dårlig og dårlig, det gjenstår å se. Det ser ut som store deler av Europa har en smittebølge særlig blant yngre mennesker knyttet til studiestart, studentfester og grupper som ikke har stor risiko knyttet til smitte.

Vi opplever det samme i Norge, hvor smitten har stabilisert seg på et høyere nivå enn i juni. Men det er fortsatt relativt lavt.

Og det kan tenkes at Norge rent faktisk ikke har mer smitte nå enn i sommer. Forskjellen er at vi tester flere og derfor oppdager et større antall infiserte.

Ser vi på tallene over innlagte og døde, tyder mye på det. De er fortsatt lave til tross for det som ser ut som økt smitte.

Men det kan endre seg. Og faren med et reelt sett høyere smittenivå, er at viruset kan spre seg til risikogruppene.

Også det har vi i stor grad klart å forhindre i Norge, i motsetning til særlig Sverige av våre naboland. Det kan likevel skje. Og så snart en får smitten inn på sykehus, eldrehjem og institusjoner, er det alvor.

Sånn sett står vi foran en risikabel vinter. Folk kommer til å møtes mer innendørs. Der øker faren. Og kanskje har viruset også bedre levekår inne i en kald nese.

I et utrolig år hvor mye er mørkt og vanskelig, får kan vi godt feire de få gode nyhetene som finnes. Men vi vet også at coronaen klumper seg sammen og kommer i bølger. Fremskritt kan fort bli til flauser. Vi kan smile forsiktig, men vokte oss vel for å glise selvtilfreds.

Publisert: 06.10.20 kl. 23:22