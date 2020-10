Kommentar

Den egentlige presidentdebatten

Av Hanne Skartveit

Foto: ERIC BARADAT / AFP

WASHINGTON, D.C. (VG) Nattens debatt handlet egentlig om hvem som er best egnet til å ta over som USAs president på kort varsel.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I prinsippet må alltid visepresidenter være forberedt på å ta over. Men med en 77-årig Joe Biden som demokratenes presidentkandidat, og en 74 år gammel Donald Trump som republikanernes president, blir det mer nærliggende enn ellers.

I natt møttes demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris og republikanernes visepresident Mike Pence til debatt i Salt Lake City. Begge dukket unna de vanskelige spørsmålene. Begge snakket ofte utover den tilmålte tiden. Men ikke mer enn det som ofte skjer i slike debatter. Dette var en normal, politisk debatt – noe helt annet enn det vi så da president Donald Trump og presidentkandidat Joe Biden møttes i forrige uke.

Trump og McCain

Endelig handlet det om politikk. Pence måtte svare på Trump-administrasjonens håndtering av corona-epidemien, som han har ansvaret for. Det gikk ikke så bra, særlig ikke etter at Det hvite hus nå har blitt selve smittehuben i Washington D.C. Det lemfeldige forholdet til smittevern i Det hvite hus har ført til at antall smittede rundt Donald Trump øker dag for dag. Harris kunne kjørt ham enda hardere her.

Harris var på sitt beste når hun snakket om Trumps utenrikspolitikk, og hans forhold til veteraner. Hun trakk blant annet frem hvordan Trump har gjort narr av og herjet med en av republikanernes mest respekterte politikere, nå avdøde John McCain. Han satt som krigsfange under Vietnam-krigen, og hadde resten av livet skader etter torturen han var utsatt for. Trump kalte blant annet McCain en taper. Pence forsøkte å dukke unna kritikken fra Harris. Men alle kunne se at han krympet seg.

Pence fikk noen av sine beste poeng inn i debatten om Høyesterett. Republikanerne vil forsøke å få sin kandidat til ny høyesterettsdommer godkjent før valget. Demokratene vil ikke si om de i så fall vil utvide antall høyesterettsdommere dersom det skjer, slik at de kan stanse et mulig flertall i Høyesterett for å ta bort kvinners rett til selvbestemt abort. Harris nektet gjentatte ganger å svare. Hun snakket seg bort fra spørsmålet.

En nær umulig oppgave

Økonomien fikk en sentral plass i debatten. Skatt er noe av det som skiller de to partiene tydeligst her. Pence forsøkte å skape et bilde av Harris som radikal sosialist, både når det gjelder økonomi og helse. Dette er republikanernes strategi overfor Harris. Dersom de klarer å fremstille Bidens visepresidentkandidat som langt ute til venstre, håper de å skremme noen av de moderate demokratiske velgerne til å holde seg hjemme.

Det er åpenbart at Harris er mer komfortabel med sin presidentkandidat enn Pence er med Trump. Pence er lojal, og forsvarer Trump med full kraft. Men det er en nær umulig oppgave. Pence gjorde det som var mulig, gitt de kortene han hadde på hånden. Han er en dreven politiker, men han har vært en ganske anonym som visepresident, i skyggen av Trump. Gårsdagens debatt var hans mulighet til å skinne.

Ingen av de to kandidatene skinte. Men begge gjorde en solid innsats. Kanskje satt mange seere igjen med en følelse av at det var dette som burde vært presidentdebatten. Rolig og sivilisert. Og ikke minst – med to kandidater som er både yngre, og mer vitale, enn de to som kjemper om presidentjobben.

Publisert: 08.10.20 kl. 08:13 Oppdatert: 08.10.20 kl. 08:34

Les også