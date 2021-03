Leder

Assad vant - folket mistet alt

Regimet har vunnet, men krigen er ikke over. Millioner av sivile lever i den dypeste nød. Katastrofen Syria er et av de mørkeste kapitler etter andre verdenskrig.

Det er ti år siden de første fredelige demonstrasjonene fant sted mot Bashar al-Assads regime i Syria. På grunn av alt som har skjedd i ettertid, og de mange forsøkene på å skrive om historien, er det viktig å holde fast ved hva som faktisk skjedde i den første fase av oppstanden.

Mange syrere ble inspirert av hendelsene i den arabiske våren. Både i Tunisia og Egypt var autoritære ledere blitt styrtet etter folkelige opprør. Motivasjonen var den samme i Syria. Dette er samfunn preget av utbredt fattigdom, høy arbeidsledighet og fravær av frihet og personlige rettigheter. Fredelige syriske demonstranter krevde reformer. De ble møtt med undertrykkelse.

Diktaturer har kun ett svar når folk våger å protestere mot vanstyre og ufrihet. De trapper opp voldsbruken. Regimene tør ikke åpne for reelle reformer av frykt for å miste eneveldig makt. Det som startet med fredelige demonstrasjoner utviklet seg snart til en væpnet borgerkrig. I det kaos som oppsto kom andre aktører på banen.

Den såkalte islamske stat (IS) etablerte et terrorvelde i deler av Syria og Irak og rekrutterte tusener av radikaliserte utlendinger. Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen reddet Assads regime da ulike opprørsgrupper hadde tatt kontroll over store deler av landet.

Tyrkia invaderte Syria for å bekjempe kurdisk milits. USA støttet kurdiske grupper som utgjorde en viktig bakkestyrke i den internasjonale kampen mot IS. Stormaktene bombet Syria for å fremme sine mål.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights har minst 586 000 mennesker blitt drept i den ti år lange krigen. Fem millioner syrere har flyktet til andre land og 6,6 millioner er internt fordrevet. Økonomien er fullstendig ødelagt og nøden vil drive flere på flukt.

Flere parter har begått grufulle forbrytelser mot menneskeheten i Syria. Regimet har blant annet brukt kjemiske våpen mot sitt eget folk. IS begikk enorme forbrytelser i Syria. Men regimet i Damaskus, og deres internasjonale støttespillere, bærer også et tungt ansvar. Assad har ført krig mot sitt eget folk, med russisk og iransk hjelp.

Alt som utløste den arabiske våren, ufriheten, nøden og undertrykkelsen, er i høyeste grad fortsatt til stede. Syria er et ødelagt samfunn. Bare undertrykkelsen består. Regjeringsstyrkene kontrollerer tre fjerdedeler av landet. Bashar al-Assad har vunnet, men syrerne har tapt alt, inkludert håpet om at en forandring er mulig.