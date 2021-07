Leder

Trump har bestemt seg

NÆR MEDARBEIDER: Finansdirektør Allen Weisselberg står bak Donald Trump og Donald Trump jr. i dette bildet fra januar 2017. Foto: Evan Vucci / AP

Statsadvokaten i New York anklager Donald Trumps selskap og hans finansdirektør for langvarig og omfattende skattefusk. Samtidig sier Trump at han har bestemt seg når det gjelder presidentvalget i 2024.

Vil han, eller vil han ikke, forsøke å gjøre comeback som president? Til Fox News røper ikke Trump svaret. Rettsprosessen mot hans eiendomsselskap er neppe avgjørende for Trumps politiske valg.

Trump forsøker å bruke siktelsen til sin egen fordel, som et eksempel på det han hevder er en politisk heksejakt mot ham fra «venstreradikale demokrater». Den tidligere presidenten inntar alltid offerrollen, når han eller lojale medarbeidere blir anklaget.

Trump er ikke blitt siktet. Det var finansdirektør Allen Weisselberg som torsdag ble ført inn i rettssalen i New York i håndjern. Siktelsen omfatter blant annet påstander om bedrageri og skattesvindel.

Det handler i hovedsak om lukrative frynsegoder i form av leiligheter, biler og skolepenger, som angivelig ikke er blitt rapportert til skattemyndighetene. Weisselberg erklærer seg ikke skyldig.

Trump Organization sier i en uttalelse at finansdirektøren kun blir brukt som en brikke i et spill for å sverte den tidligere presidenten. Statsadvokat Cyrus Vance er riktig nok demokrat. Men ingen står over loven, heller ikke tidligere presidenter og deres forretningsinteresser.

Weisselberg har, ifølge amerikanske medier, hittil nektet å samarbeide med etterforskerne. Han har arbeidet nært med Trump i flere tiår. Hvis Weisselberg blir funnet skyldig i anklagene kan det bety fengsel for 73-åringen. Hvis han samarbeider med påtalemyndighetene kan straffen potensielt blir mildere.

SIKTET : Finansdirektør Allen Weisselberg blir ført inn i retten av politifolk på Manhattan torsdag. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Gjennom Trumps opp- og nedturer som forretningsmann var det mange rettsoppgjør. Som politiker er han den eneste president som har blitt stilt for riksrett to ganger, og deretter frifunnet.

Trump vil neppe la denne saken avgjøre hans politiske fremtid. Det kan like gjerne oppildne ham til å stille til valg i 2024. Trumps mest lojale tilhengere har avvist alle tidligere skandaler og anklager. De vil ikke endre mening på grunn av en skattesak. Men saken er heller ikke egnet til å utvide velgerbasen.

Anklagene kan bli en alvorlig belastning for den tidligere presidentens forretningsinteresser. Saken kan, på negativt måte, påvirke Trump Organizations forhold til banker og partnere.

Det store spørsmålet er likevel om siktelsen mot Weisselberg er det eneste resultat av flere års etterforskning, eller om dette er kun er begynnelsen på en mer omfattende prosess mot Trump og hans økonomiske interesser? Svaret på dette spørsmål vil avgjøre hvor stor skade saken påfører Trump og hans politiske ambisjoner.