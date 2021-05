Kommentar

Én av dem lyver

Av Yngve Kvistad

EN GANG VAR DE VENNER: Statsminister Boris Johnson og Dominic Cummings. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Hvem snakker sant: Boris Johnson, eller hans tidligere sjefstrateg og nærmeste rådgiver, Dominic Cummins?

En av dem lyver så det renner. Foran åpent kamera. Live fra Det britiske parlamentet.

Den ene har ingen ting å tape på å snakke sant. Den andre kan tape alt på å gjøre det.

Begge har gått god for den andres troverdighet. Begge har fremholdt hverandres integritet.

Men det var i fjor.

Onsdag denne uke – i hvert sitt rom, i hver sin fløy av Palace of Westminster, serverte Dominic Cummings og Boris Johnson to vidt forskjellige versjoner av møter, samtaler, notater, planer og strategier som begge skal ha vært med på i coronaforløpet.

Som i parallelle universer forklarte Cummings seg for nasjonalforsamlingens utvidete vitenskaps- og helsekomité i én del av den britiske parlamentsbygningen, mens statsministeren sto i underhusets spørretime og forsøkte å snakke bort rådgiverens vitnemål.

Men enda mer påfallende – og på direkte spørsmål fra Labour-leder Keir Strarmer om det Cummings nettopp hadde fortalt – var alt Johnson IKKE svarte på.

Om noe bekreftet det høypotente sprengstoffet som ligger i eks-rådgiverens vitnemål overfor parlamentskomiteen, er det statsministerens umiddelbare unnamanøver i underhuset.

Konfrontert med Dominic Cummings’ helt konkrete påstander om regjeringens manglende pandemistrategi og Boris Johnsons flåsete kriseforståelse, parerte statsministeren med et innøvd angrep – på opposisjonslederen.

Boris nevnte ikke Cummings med ett ord. Tok ikke hans navn i sin munn. I stedet gikk han i strupen på Starmer, kalte ham tilbakeskuende og mente at en som hadde stemt mot brexit ikke hadde troverdighet til å kritisere regjeringens covid-håndtering.

Sir Keir måtte minne om at anklagene ikke var noe han hadde funnet på. De var fremsatt samme dag, i en parlamentarisk høring, av hans egen sjefstrateg og tidligere rådgiver. En mann Boris Johnson hadde berømmet spesielt for sin «sannferdighet og integritet», noe Starmer tillot seg å sitere statsministeren på.

Det hele kunne minne om en scene fra det norske folkeeventyret «God dag, mann. Økseskaft».

Den erfarne skrankeadvokaten Keir Starmer, som på vegne av Den britiske kronen har ført noen av rikets mer profilerte rettssaker, la ikke mye skjul på at han hadde en god dag på jobben. Hans presise spørsmål var ikke til å misforstå.

Noe Boris Johnson heller ikke gjorde. Statsministeren vet utmerket hva det kan innebære å svare konkret på et spørsmål i underhuset, og det viser seg etterpå at han med vitende og vilje har forsøkt å føre parlamentet bak lyset.

Det nærmeste Johnson kom å svare direkte på Dominic Cummings tirader om at helseminister Matt Hancock burde vært avsatt for gjentatte ganger å ha løyet både til regjeringen og til folket, at regjeringen seriøst hadde diskutert arrangerte smitte-orgier for å oppnå flokkimmunitet og at statsministeren hverken skjønte eller brød seg om hva som foregikk, var en snurt bemerkning om at han ikke hadde tid til å se på TV.

Det var Dominicorama på alle britiske fjernsynskanaler, må vite.

Mest å frydes over for politiske nerder, rimeligvis, og med to komiteledere fra Det konservative partiet som har hatt hver sin hønegård å plukke med Boris, var det ikke fritt for at publikum også satt og fisket undertekst i dialogen med Cummings.

Den ene, Jeremy Hunt, stilte opp mot Johnson i Tory-partiets lederkamp og ble regnet som hans eneste egentlige utfordrer. Den andre, Greg Clark, ble suspendert fra partiet da han stemte mot statsministerens forslag om et brexit-løp som ville gitt brudd med EU uten avtale.

Men stort sett trengte de ikke stille hverken ledende eller konfronterende spørsmål. Dominic Cummings var både taletrengt, selvkritisk og delte mer enn villig sine bekymringer om landets fomlete regjering og inkompetente statsminister – for øvrig beskrevet som en værhane.

Ikke minst hadde Johnsons tidligere sjefstrateg tilhørerne i sin hule hånd da han beklaget sin egen pressekonferanse i rosehagen utenfor Downing Street i fjor, der han ikke beklaget noen ting etter å ha brutt regjeringens egne reiserestriksjoner og kjørt bil gjennom halve landet for å besøke familien i Nord-England.

Ikke bare var det grove feilvurderinger av ham selv, både bilturen og pressekonferansen, men også at han fulgte sin sjefs råd om ikke å innrømme noe som helst.

«Det jeg sa på pressekonferansen var sant. Jeg fortalte bare ikke alt», sa Cummings, som nå var mer enn villig til å legge seg paddeflat og be det britiske folk om forlatelse.

Samtidig endret han såpass mye på sin opprinnelige forklaring fra i fjor, at Jeremy Hunt fikk et stadig mer skeptisk ansiktsuttrykk.

ANGRER: Dominic Cummings ba det britiske folk om tilgivelse for alle feil som Johnson-regjeringen har begått i covid-håndteringen. Foto: REUTERS TV / X00514

Etter oppfølgingsspørsmål fra Tory-representanten Dean Russell om hvorfor det var så vanskelig å be om unnskyldning i fjor, hvorfor han hadde ventet helt til denne komitehøringen med å vedgå alle opplagte feil som ble begått, og hvordan han nå i ettertid vurderte den famøse pressekonferansen i Rosehagen – da ble det stille et øyeblikk.

«Den pressekonferansen», sa Dominic Cummings, og svelget et par ganger, «det var et lærestykke i dårlig krisehåndtering. Det var en oppvisning av hvordan ting IKKE skal gjøres.»

Hvordan Boris Johnson vil svare på de angivelig avsløringene fra Downings Streets indre gemakker gjenstår å se. Foreløpig har han via en talsmann kun sagt at han har fortsatt tillit til sin helseminister.

Men statsministeren må veie sine ord. I løpet av den syv timer og syv minutter lange høringen onsdag bekreftet Cummings flere påståtte utsagn fra Boris Johnson, som Johnson selv har benektet. Blant annet at han heller ville se «likene hope seg opp i hauger» enn å stenge ned landet, og at covid var «noe bare 80-åringer døde av».

Konfrontert med uttalelsene, senest i underhusets spørretime, avviste statsministeren å kommentere. Men han nektet heller ikke. Det han frykter er at Cummings skal føle seg tvunget til å legge frem notater, eller i verste fall lydopptak, for å bevise hvem som snakker sant.

Boris Johnson har et trygt flertall i parlamentet. Han har levert brexit, og kan vise til at Storbritannia har vaksinert flere av sine borgere enn noe annet land. Han utfordres i liten grad av opposisjonen.

Den som kan felle ham, er hans mangeårige nærmeste allierte.

I Shakespeares fødeland, der altså.