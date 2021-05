PROVOSERT: Dette er plakaten Mogstad reagerte på. «Det vi ser er at det er en veldig påtrengende kultur, og en massiv reklame og markedsføring for kosmetiske inngrep. Noe som gjør det så alminneliggjort og «normalt», og det syns jeg er veldig problematisk», skriver hun. Foto: Kari Mogstad / Privat

Jeg vil ikke finne meg i dette!

Plakaten skrek mot meg og fortalte meg alt jeg burde rette på med utseendet mitt. Jeg vil ikke finne meg i at jeg og alle andre skal gå rundt og få det mer usselt av å måtte se sånt overalt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KARI LØVENDAHL MOGSTAD, spesialist i allmennmedisin, forfatter av boken Kroppsklemma og blogger på Livslangs.no

En tur på et kjøpesenter en helt vanlig dag. På veien til butikken jeg skal til passerer jeg en plakat med et bilde av et kvinneansikt. Et ansikt som er fullstendig blottet for levd liv, eller tegn på dette mennesket har smilt, grått eller vært bekymret. Ikke har hun en eneste liten kvise, eller urenhet for den del.

Plakaten forteller meg hva og hvor på ansiktet man kan eller bør fikse, for å få en hud som ligner på det som denne kvinnen har. Eller rettere sagt, som det retusjerte bildet av kvinnen viser.

Plakaten gjør meg bevisst på at jeg kan fikse på:

Pannerynker. Trøtte øyne. Fukt. Innsunkne tinninger. Aknearr. Hengende munnviker. Hake-og kjevelinje. Bekymringslinjer. Kråketær. Kinn, nese. Folden mellom nese og munn. Smilerynker. Fyldigere lepper.

Jeg tror jeg har passert dette bildet mangfoldige ganger, uten å egentlig tenke så mye over det, annet enn kanskje et indre skuldertrekk eller hoderisting over hvordan det har blitt. Men denne gangen stoppet jeg opp utenfor denne skjønnhetsklinikken, og tok bilde av plakaten.

Og jeg stoppet også opp og reflekterte litt over hva det egentlig gjør med meg å passere et slikt bilde, ja mange slike bilder og reklamer, overalt og hele tiden.

For det gjør noe med oss, enten vi er unge, eller voksne. Og det er rett og slett med og fører til at mange av oss går rundt og blir mindre tilfredse med hvordan vi har det, og med oss selv.

Trondheim kommune har frontet det å forby retusjert reklame på offentlige steder. Det har vært mest for å skåne barn og unge, og er prisverdig. Det gjøres også viktig arbeid hos myndighetene nå, for å få en større kontroll med, og regulering rundt retusjert reklame og den enorme mengden av kroppspress som man møter, overalt.

Men så har vi eksempler som dette da, i en etasje på et kjøpesenter. Som det er mange av, over det ganske land. Det er nesten en umulig kamp å bekjempe. Og noe av det som er både skummelt og skremmende, er at vi blir så fort vant til, og nesten apatiske overfor, å bli eksponert for uoppnåelige ansikter og kropper.

Det er ikke mange år siden vi kikket litt skjevt mot dem som fylte ansiktet med botox, og som fikk utført kosmetiske inngrep. Denne utviklingen har gått i rasende fart, fra å være et «Hollywood-fenomen» til å bli helt mainstream også her til lands, og noe vi tar med et skuldertrekk.

Det er helt fritt frem hva folk velger å gjøre på et individuelt nivå. Og det har jeg respekt for, og slik skal det være. Men det vi ser er at det er en veldig påtrengende kultur, og en massiv reklame og markedsføring for kosmetiske inngrep.

Noe som gjør det så alminneliggjort og «normalt», og det syns jeg er veldig problematisk. Det er ikke en privatsak lenger, når vi ikke kan unngå å se slike plakater, som får mange av oss til å føle oss for lite fine, for lite ungdommelige og attraktive, og der det hele er bygget på at vi må gjøre noe med utseendet for å kjenne oss fine nok.

Så dette er et samfunnsanliggende som langt fra handler bare om ungdommer som er for opptatt av å oppnå visse utseendeidealer.

Dette involverer i høyeste grad kvinner, og menn, i alle aldre. Det er en tendens til at alt som har med aldring å gjøre, er tabubelagt, og dette er med og forringer manges liv, tør jeg påstå.

Jeg hørte nylig min favoritt-podcast «Norsken svensken og dansken» i NRK, der den svenske deltakeren Åsa Linderborg, en kjent journalist og forfatter, innrømte at hun har sluttet å si ja til TV-opptredener.

Det på grunn av at hun føler seg for gammel og lite attraktiv, med sine 50 år, rynker og tegn på et levd liv. Hun er en flott og dyktig journalist, med doktorgrad og mye å komme med, som på alvor forteller at hun ikke føler at hun passer inn i TV-ruten lenger.

Man vet ikke om man skal le eller gråte. Men jeg er redd mange andre kvinner som Åsa kjenner på det samme. Og det er jo bare tragisk, at viktige stemmer i samfunnsdebatten og også på andre arenaer, driver med en slik form for selvsensur på grunn av alder.

Det foregår jo helt klart allerede fra samfunnets side, men det er ekstra ille når enkeltmennesker føler at de må gjøre det.

Åsa Linderborg, her fotografert i Stockholm i 2008. Foto: Jan Johannessen / Verdens Gang

Som med så mye annet, må vi se for å se hva som skjer rundt oss. Og episoden med denne plakaten, som plutselig skrek mot meg, og fortalte meg alt jeg burde rette på med ansiktet og utseendet mitt, for å bli «yngre» og med det kanskje mer lykkelig (?), var et stort tankekors for meg.

Å prøve å bekjempe tidens tann er fånyttes for de fleste, om vi liker det eller ei, selv om noen som tjener grovt på vår misnøye vil ha oss til å tro noe annet.

Jeg vil ikke finne meg i at jeg og alle andre skal gå rundt og få det mer usselt på denne måten!

Og jeg tror at den beste måten å stoppe denne utviklingen, som etter min mening går feil vei, er å si i fra i det små. Med konkrete eksempler.

Og å våkne og være bevisst hva store markedskrefter rundt oss gjør med oss. Slik får vi kanskje til en endring, som gjør at vi kan leve godt, og fritt, med de smilerynkene, og bekymringsfurene vi har, og være i større harmoni med at vi bærer de årene vi gjør.

Innlegget ble først publisert på Facebook, og også senere i Adressa, og er gjengitt her med tillatelse fra Mogstad.