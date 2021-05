NASJONAL BEREDSKAP: – Vi er kommet langt i å gjøre Norge tryggere, skriver Erna Solberg og Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen

Nå finner ressursene hverandre

Ressursene fant ikke hverandre, var konklusjonen i Gjørv-rapporten etter terrorangrepet 22. juli 2011. Når våre nasjonale beredskapsressurser nå er samlet på ett sted, er Norges evne til å håndtere terror og alvorlig kriminalitet sterkere enn noensinne.

ERNA SOLBERG, statsminister (H)

MONICA MÆLAND, justis- og beredskapsminister (H)

Vi er kommet langt i å gjøre Norge tryggere.

Det nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud åpner i dag, 31. mai, og er en viktig del av dette arbeidet. Det nye senteret er et stort løft for beredskapen. Lokale og nasjonale beredskapsressurser kan trene sammen, og det vil øke kvaliteten og redusere responstiden til norsk politi.

Beredskapssenteret rommer beredskapstroppen, bombetjenesten, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste, i tillegg til store treningsfasiliteter for disse gruppene.

For å kunne rykke raskt og riktig ut på en alvorlig hendelse er det viktig at de nasjonale beredskapsressursene har umiddelbar tilgang til både helikoptertransport og kjøretøy.

Det legger til rette for at vi har den nødvendige operative evnen den dagen det virkelig gjelder.

Det vil ikke bare være et beredskapssenter for hele landet – det skal også brukes av politi fra hele landet. I statsbudsjettet har regjeringen foreslått å bevilge penger til at 500 innsatspersonell fra politidistriktene kan øve hvert eneste år sammen med nasjonale beredskapsressurser.

Slik samtrening styrker evnen til å samvirke i oppdrag og ved alvorlige hendelser. I tillegg vil politidistriktene i større grad enn i dag få kompetanse til å løse oppdrag på egen hånd, og bedre forutsetningene for å løse tidskritiske situasjoner. På denne måten vil man sikre at beredskapssenteret kommer alle politidistriktene til gode.

Siden terrorhendelsen 22.juli 2011 har mye blitt gjort for å styrke det vi kaller norsk politiberedskaps tre bærebjelker:

For det første er grunnberedskapen blitt styrket i hele landet. Gjennom politireformen har vi fått større og sterkere politidistrikt og operasjonssentraler. Vi har flere politifolk, og de trener mer enn før. Politiet har nådd det politiske målet om to tjenestepersoner per tusen innbygger.

Alle politidistrikt skal ha godt trent personell som kan håndtere krevende hendelser, og vi stiller krav til politiets responstid.

For det andre har de nasjonale beredskapsressursene blitt styrket. Nå har de en reell kapasitet i et større geografisk område. Det er nærmere 60 prosent flere folk i Beredskapstroppen enn i 2013, og de er langt mer tilgjengelige enn før.

Vi har anskaffet tre nye politihelikoptre med økt transportkapasitet og rekkevidde, med som kan settes inn i skarpe oppdrag med en skyteplattform. Helikoptrene vil styrke innsatsevnen til politiet i hele Norge. I nord fikk politiet fra 1. mai 2020 i tillegg tilgang til et sivilt helikopter tilgjengelig fra Tromsø lufthavn, med 1 times responstid. Helikopteret vil støtte Troms, Nordland og Finnmark politidistrikter i sin oppgaveløsning, og fører til økt mobilitet og raskere responstid. Krevende geografi og store avstander gjør avtalen til en viktig del av politiets beredskap i nord.

Og i dag står altså Beredskapssenteret klart, og samler alle de nasjonale beredskapsressursene på ett sted.

For det tredje er politiets samarbeid med andre nødetater og Forsvaret er utvidet og styrket. I 2015 fikk vi nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold, også kalt PLIVO. Alt innsatspersonell i nødetatene har gjennomgått opplæring og det øves jevnlig lokalt. Det er opprettet en årlig nasjonal kontra-terrorøvelse, som politiet har ansvaret for å lede og gjennomføre med støtte fra Forsvaret og andre samarbeidspartnere.

I 2017 trådte den nye bistandsinstruksen i kraft. Den sikrer at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon. I 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom norsk og svensk politi sine spesielle innsatsenheter, og vi vil kunne anmode om bistand fra hverandres nasjonale beredskapsressurser i situasjoner som terrorhendelser, gisseltaking, kapring og lignende grov kriminalitet.

Norge er et stabilt og demokratisk samfunn med høy tillit og lavt konfliktnivå. Dette er av våre viktigste verdier. Det gir også et godt grunnlag for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

For at vi skal føle trygghet i hverdagen må vi også ha et politi som har det de trenger når det gjelder bemanning, utstyr, kompetanse og samarbeid med andre.

Vår jobb som regjering er å legge til rette for at disse ressursene kan finne hverandre. Nå er Norges evne til å håndtere terror og alvorlig kriminalitet sterkere enn noensinne.

Dette er likevel et kontinuerlig arbeid, hvor også aktører utenfor politietaten har viktige roller.

Regjeringen jobber nå med en ny nasjonal kontraterrorstrategi som skal favne bredden i kontraterrorinnsatsen og som vil offentliggjøres i løpet av sommeren.