Trump kan gå fri

Av Per Olav Ødegård

Hvis ikke visepresident Mike Pence og regjeringen hurtig avsetter president Donald Trump vil han bli stilt for riksrett.

Demokratene i Kongressen ønsker åpenbart det første alternativet. De gir Pence et ultimatum: Hvis du ikke handler nå, så gjør vi det. Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at det pågår et angrep mot demokratiet. Det gjør det nødvendig å handle umiddelbart.

Dette er historiske, nesten uvirkelige, dager i Washington, D.C. Kongressen ble stormet og beleiret. USAs demokrati er under angrep. Men det finnes en tredje mulighet. Trump kan gå fri. Det skjer hvis Pence ikke foretar seg noe og en riksrettssak ender i frifinnelse.

Donald Trump blir uansett enestående blant presidenter, bare ikke på en måte han selv forestilte seg. Han kan bli den første president i amerikansk historie som blir tiltalt i riksrett to ganger. Hvis da ikke hans egne først vender seg mot ham.

Prosessen mot Trump er krevende, også for demokratene. De ønsker å stille Trump til ansvar, men det er ulike syn på hvilken vei de bør velge. Demokratene vil ikke ødelegge for påtroppende president Joe Biden. Han er ikke tjent med at Senatet er opptatt med riksrett når han skal få godkjent sine regjeringsmedlemmer. Han behøver støtte i Kongressen, blant annet for å vedta økonomiske krisepakker i pandemien. Han har sagt at han vil forsøke å forene nasjonen.

Mye taler for at en eventuell riksrettssak først vil komme opp for Senatet om flere måneder, lenge etter at Trump ble en ekspresident.

Fra Det hvite hus er det forunderlig stille. Og det skyldes ikke bare at Twitter har stengt Trumps konto. Presidenten kan når som helst innkalle til pressekonferanse. Han får en anledning tirsdag da han etter planen skal besøke muren mot Mexico, som amerikanske skattebetalere har finansiert.

Også Pence er taus. Ikke overraskende hevdes det at de to ikke snakker sammen etter de dramatiske hendelsene sist onsdag. Da måtte Pence reddes i sikkerhet fra en mobb som kort tid tidligere hadde blitt oppildnet av Trump, i en tale som står sentralt i forberedelsene til riksrett.

Det er ikke tid til å gjennomføre en riksrettssak på de få dagene som Trump fortsatt er president. Men Pence kan når som helst innkalle regjeringen og be om støtte for å gi Trump sparken. Det er foreløpig ingen tegn som tyder på at han har til hensikt å ta i bruk det 25. tillegg i Grunnloven.

Det har tidligere vært spekulert i om Trump ville gå av før tiden for å kunne gi Pence mulighet til å benåde ham. Det er umulig å forestille seg at Pence vil gjøre Trump denne tjenesten etter det voldsomme press presidenten utsatte ham for. Trump ba gjentatte ganger Pence stanse Kongressens opptelling og ratifisering av resultatet i presidentvalget, sist i den famøse talen like før tilhengerne marsjerte mot Capitol Hill.

Det 25 grunnlovstillegget beskriver en situasjon der presidenten av forskjellige årsaker ikke er i stand til å utføre sine oppgaver og plikter. En president kan overlate det øverste ansvar for visepresidenten, for eksempel i forbindelse med en planlagt operasjon på sykehus.

I dag handler det om noe helt annet. Hvis Pence og et flertall i regjeringen skal gripe inn må begrunnelsen være at de mener Trump ikke lenger er i stand til å være president, eller at han utgjør en fare for nasjonen.

I utkastet til en resolusjon om riksrett mot Trump heter det at han fortsatt er en trussel mot nasjonal sikkerhet, demokrati og konstitusjon. Nesten alle demokrater i Representantenes hus har allerede undertegnet denne resolusjonen. Republikanere flest er avventende, men de kan ikke stanse den prosessen som nå pågår og som skyter fart.

I hvert fall ikke før saken kommer til Senatet, som i riksrettssaker er den dømmende myndighet. Representantenes hus etterforsker, tar ut tiltale og fører saken som påtalemyndighet i Senatet. Grunnlovsfedrene la listen høyt for en fellende dom. Det kreves to tredjedels flertall blant de 100 senatorene.

Riksrett kan reises i saker som angår forræderi, bestikkelser og det som beskrives som «high crimes and misdemeanors». De lærde strides om hva det siste innebærer, men den vanligste tolkningen er misbruk av makt. Da Trump ble tiltalt i desember 2019 var det for maktmisbruk og forsøk på å hindre etterforskningen. Han ble frikjent på begge punkter i februar 2020.

Riksrett er svært sjeldent i USA. Det er bare tatt ut tiltale mot tre presidenter. Andrew Johnson i 1868, Bill Clinton i 1999 og Donald Trump i 2019. Alle saker er endt med frifinnelse. Det er vanskelig å se for seg at tilstrekkelig mange republikanere vil finne Trump skyldig i en mulig ny sak. Men hvis han mot formodning skulle bli dømt kan han aldri stille som presidentkandidat igjen.

Jeg fulgte prosessen mot Trump i Senatet for ett år siden. Da Trump ble frikjent tenkte jeg at mye talte for at han ville bli gjenvalgt i november. Han holdt en triumferende seierstale etter frifinnelsen, snakket om heksejakten han var blitt utsatt for og om alle de lojale republikanerne som hadde stått ved hans side.

Da jeg var i Washington, D.C, kom det meldinger om et større virusutbrudd i Wuhan, og snart ble det meldt om noen få isolerte tilfeller i USA. Saken fikk begrenset oppmerksomhet. Økonomien gikk godt. Da blir som regel presidenter gjenvalgt. En mulig ny riksrettssak mot Trump var det siste jeg forestilte meg. Det var like usannsynlig som at Kongressen ville bli invadert av en mobb Trump-tilhengere som nektet å godta et lovlig valgresultat.

