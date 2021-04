Kommentar

At det går an!

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

President Erdoğans latterlige macho-ydmykelse av EU-sjefen Ursula von der Leyen var ikke det pinligste med «sofagate». Men at presidentkollega Charles Michel ikke viste seg som en mann.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Når den tyrkiske statssjefen ikke hadde avsatt egen stol for EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen under toppmøtet tirsdag, var det ingen arbeidsulykke.

Den uforskammede manøveren var en tvert imot en kalkulert fornærmelse. En markering man nesten kunne forvente fra en antidemokrat som Recep Tayyip Erdoğan.

Hans kvinnesyn er omtrent på nivå med hans respekt for vestlige politikere. Kombinasjonen er antakelig ikke til å holde ut for sultanen i Ankara.

President Erdoğan har tross alt skrevet seg inn i historiebøkene ved ensidig å oppheve en internasjonal konvensjon til bekjempelse av vold mot kvinner.

VÆRSÅGOD Å STÅ!: EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, ble ikke tilbudt stol å sitte i under toppmøtet med Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan. Foto: AFP

Det oppsiktsvekkende, derimot, var hvordan Charles Michel, president for Det europeiske råd, ble sittende pal ved siden av Erdoğan. Mens EUs øverste leder, Ursula von der Leyen, måtte stå foran dem – inntil hun ble ledsaget til en sofa vis a vis den tyrkiske utenriksministeren, Mevlüt Çavuşoğlu.

Ikke bare var dette uhøflig overfor toppmøtets eneste kvinnelig deltaker. Strengt tatt burde man kunne regne med at en kontinental politiker som den tidligere belgiske statsministeren hadde et iboende instinkt om å holde seg oppreist inntil kvinnen har satt seg.

Men Michel kan ikke en gang ha skjønt hvordan det hele fremsto; at hans ubehøvlede passivitet også måtte oppfattes som et brudd med den kutyme han i det minste som rådspresident skulle ha utvist i møte med sin egen kommisjonsleder. At de to er likestilte presidenter i EU-systemet, er kun teoretisk.

Ursula von der Leyen er Sjefen i EU, og hvis ikke Charles Michel visste det, så vet han det i det minste nå. Reaksjonene i og fra Brussel og toppdiplomatiet etter at han både tråkket i salaten og klaveret på én gang, er ikke til å misforstå.

Hvilken botsgang Michel blir nødt til å gjøre for å gjenvinne Europas respekt, er ikke godt å si. Dertil er bruddene på sosial, mellommenneskelig, politisk og formell sømmelighet for grove.

Reaksjonene er så sterke fordi Charles Michel burde visst bedre. Nettopp han burde visst så mye bedre!

For Michels erfaring og profil som rådspresident har vært internasjonalt rettet. Enda tydeligere enn sine forgjengere har han søkt å utforske handlingsrommet for EUs utenrikspolitikk. Dette er noe han har hatt med seg fra Belgia, både gjennom eget politisk virke som landets yngste regjeringssjef gjennom tidene, samt fra oppveksten. Han er sønn av Louis Michel, profilert belgisk utenriksminister og mangeårig EU-kommissær med ansvar for internasjonale relasjoner.

Han, av alle, burde ha innsikt i Recep Tayyip Erdoğans velkjente grep. Det kalles splitt og hersk – divide et impera – og er verdens eldste politiske metode.

Som Politicos kommentator presist skriver: Det som kunne og skulle vært en anledning for EU-solidaritet – Michel og von der Leyen var, tross alt, på en felles reise for å følge opp unionens felles politikk overfor Tyrkia – ble i stedet en av disse altfor velkjente øyeblikk der EU taper mot seg selv på grunn av intern rivalisering.

Den som har fulgt EU over tid, som for eksempel presidenten i Det europeiske råd, vil vite at Erdoğans strategi over tid har vært å sette de ulike institusjoner og medlemsland i unionen opp mot hverandre. Michel har sett på nært hold hvordan den tyrkiske presidenten utmanøvrerte både Kommisjonen og Rådet under migrasjonskrisen i 2015-16 og spilte Tysklands forbundskansler Angela Merkel ut over sidelinjen.

At Erdoğan nå skulle stå til rette for å ha trukket Tyrkia ut av Istanbulkonvensjonen for kvinners rettigheter, og svarer med å ydmyke kommisjonens første kvinnelige president, er i så måte i tråd med Sultanens bok.

Når den tyrkiske presidenten utviser disrespekt overfor sine gjester, tilsier likevel ikke det at Charles Michel må ta skikken dit han kommer. En Facebook-oppdatering der rådspresidenten forsøker å forklare sin pinlige opptreden, er like umusikalsk som sitt-ned-aksjonen i seg selv.

Ifølge Michel syntes det hensiktsmessig å følge Tyrkias strenge (og kvinnefiendtlige) protokoll, siden besøket var ment som et forsøk på å bedre det dårlige forholdet mellom tyrkerne og EU. Det er en etterrasjonalisering som bare gjør hans ugallante opptreden – om mulig – enda verre.

Belgierens passivitet er dypt problematisk. Kanskje ble han bare overveldet av sultanens utilslørte frekkhet. Fraværet av dømmekraft er like fullt alvorlig. Det rammer først og fremst Charles Michel selv, men slår også tilbake på rådet han leder, og til syvende og sist på EU både som institusjon og idé.

Det er alt annet enn tillitsbyggende når den som representerer en stor organisasjon utad legger igjen ryggraden hjemme.