LØNNSKRANGEL: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani. Foto: VG

Masuds mageplask

I kampen mot økte politikerlønninger har Ap like stor troverdighet som en bruktbilselger med anonym profil på Finn.no.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

Ved hver eneste korsvei har Ap stemt for å øke stortingslønna. Og hver gang Rødt har foreslått å kutte stortingslønna, har Ap stemt mot.

Denne politikerlønnsfesten ser ikke så bra ut når man samtidig bruker slagordet «Det må bli vanlige folks tur». Så for å slippe å forklare spagaten Masud Gharahkhani og Ap står i, prøver Gharahkhani i stedet å få debatten til å handle om meg. Han mener jeg burde starte med meg sjøl og kutte i min egen lønn.

Og det kan jeg jo kvittere ut: Fra det øyeblikket jeg kom inn på Stortinget har jeg kutta lønna. I Rødt har vi vedtatt at stortingsrepresentanter ikke skal tjene mer enn gjennomsnittslønna i Norge pluss et tillegg på 20 prosent for merarbeid, ugunstige og uforutsigbare arbeidstider. Dermed tjener jeg hundretusener av kroner mindre enn Gharakhani og de andre på Stortinget.

Gharakhanis mageplasking stopper imidlertid ikke her. Han gjør seg klar for enda et ytterst på stupebrettet, ved at han også kritiserer Rødt for at vi har foreslått å kutte stortingslønna ned til 800.000 kr: Rødt burde foreslått større kutt. Gjerne for meg! Selv tjener jeg mindre enn det, men grunnen til at Rødt har foreslått 800.000 som stortingslønn var jo et håp om å få med Ap på forslaget.

Hele poenget var å være litt moderat, i den tro at selv Masud Gharakhani kunne støtte oss. Dessverre ville verken han eller partiet hans det.

Hvis Gharakhani vil slutte å kave rundt i bassenget og heller få fast grunn under føttene, foreslår jeg at han og Ap støtter Rødt neste gang vi fremmer forslag om kutt i stortingslønna.