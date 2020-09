SØSKEN: – Norge og Sverige har en av verdens eldste grenser, og er kanskje de to landene i verden som er likest hverandre, både i kultur og språk. Vi er jo praktisk talt det samme folket, skriver Fredrik Thool. Foto: Gisle Oddstad

Kjære lillebror!

Jeg synes det er tragisk og urovekkende å se og lese om hvor redde og skremte dere, vært kjære broderfolk, har blitt av vår corona-håndtering. Like tragisk er det at grensen mellom Sverige og Norge mer eller mindre har vært stengt i seks måneder.

FREDRIK THOOL, jusstudent Uppsala Universitet

Hei Norge, det er lenge siden sist nå! Jeg husker for ett år siden, den gangen vi kunne besøke hverandre og utveksle erfaringer uten hindringer. Men nå, helt siden du trakk deg inn i deg selv og stengte meg ute, føles det neste som en annen, svunnen tid.

Norge og Sverige har en av verdens eldste grenser, og er kanskje de to landene i verden som er likest hverandre, både i kultur og språk. Vi er jo praktisk talt det samme folket. Men de siste seks månedene, som følge av coronaviruset, har vi tatt to helt adskilte veier. Dette er ikke noe jeg skriver for å framstå som oppdragende eller arrogant – det er jo tross alt Sverige som skiller seg ut fra mengden i dette spørsmålet – men jeg skulle gjerne gi dere et svensk perspektiv på hele coronahistorien.

Jeg har kontinuerlig fulgt med på både den norske og den danske nyhetsrapporteringen og lest utallige kommentartråder på Facebook i tilknytning til dem, og det er med stor fortvilelse jeg må si at jeg synes alt sammen er blåst opp til fullstendig urimelige proporsjoner.

I Sverige har 5900 personer dødd med coronaviruset i kroppen. Det er viktig å understreke at det ikke er det samme som at disse personene har dødd av corona, især siden en svært stor majoritet av disse har vært mellom 75 og 90 år gamle og hatt en svært skrøpelig allmenntilstand.

En gjennomgang fra regionen Östergötland viste corona som dødsårsak lot seg fastslå i bare 15 prosent av dødsfallene på sykehjem, 70 prosent av dødsfallene kom av sammensatte årsaker og 15 prosent skrev seg fra andre årsaker enn corona. I en hard influensasesong dør opp mot 3000 personer i Sverige, uten at det egentlig skrives så mye som ei linje om dette i mediene og på tross av at det finnes vaksine.

Gjennomsnittlig alder på de som har dødd har vært 81,2 år, det vil si svært tett på gjennomsnittlig levealder i Sverige (kilde: Folkhälsomyndighetens statistikk over døde).

I prinsippet betyr dette at coronaviruset egentlig ikke har resultert i noen tapte leveår overhodet, sammenlignet med tidligere år. Sverige hadde en kraftig overdødelighet i en kort periode i mars og april, men har siden hatt underdødelighet. Dette bør også ses i sammenheng med at den tidligere influensasesongen var svært mild.

Det er lett å sjablongaktig hevde at diskusjonen om statistikk er kynisk og ufølsom. «Det handler jo om menneskeliv!», og ja, det er sant. Men tenk etter – når man skal ta avgjørende beslutninger om hvordan samfunnet skal svare på en gitt situasjon, hva har man da å forholde seg til, om ikke nettopp statistikk?

Faktum er jo at så vidt kraftige innskrenkninger i menneskers bevegelsesfrihet, næringslivet og privatlivet som så mange andre land har innført for å eliminere coronaviruset også handler om menneskeliv og menneskeskjebner. Mange land kommer til å trenge årevis og sette seg i gjeld til opp over ørene for å kompensere for det økonomiske tapet «lockdownene» deres har resultert i.

Det Sverige har gjort er en avveining mellom ulike interesser og en proporsjonalitetsvurdering i forhold til hvor farlig coronaviruset er. For meg er det en selvfølgelighet, og jeg ser med forskrekkelse på hvordan de fleste andre land, inkludert Norge, ser ut til å være villige til å kaste grunnlovsfestede rettigheter som bevegelsesfrihet, retten til familieliv og møtefrihet på båten av så tvilsomme grunner som et virus som egentlig bare er litt farligere enn en vanlig influensasesong.

Jeg synes det er tragisk og urovekkende å se og lese om hvor redde og skremte dere, vært kjære broderfolk, har blitt av dette. Like tragisk er det at grensen mellom Sverige og Norge mer eller mindre har vært stengt i seks måneder, og at dere frarådes å reise hit, selv om dere egentlig får lov. Jeg er bekymret for hvilke avtrykk dette vil sette i framtiden, og jeg er urolig for hva dette gjør med tilliten deres til oss som deres naboer.

Forhåpentligvis kan dere se på det vi har gjort som et forsøk på å være rasjonelle og ikke som at vi helt unødig skulle ha «ofret» 5900 mennesker, slik jeg har lest at så mange mener. Og forhåpentligvis kan dere til slutt få litt tid til overs for selvrefleksjon. Akkurat som vi.

Publisert: 29.09.20 kl. 08:35

