Det hvite parallellsamfunnet

Av Shazia Majid

Du må ikke til innvandrerne i Groruddalen for å forsøke å finne parallellsamfunn. De finnes på Sørlandet. Uten at det skaper landsomfattende harme.

Hva hadde Jon Helgheim (Frp), «FB-høyre» og ikke minst Oslos egen Jan Bøhler (Sp) sagt, om «innvandrerne» hadde krevd fire dagers skoleuke for de yngste ungene sine i Groruddalen? «For å kunne leve et rikere liv med familien». Og familien betød mor og barn, mens mannen selvsagt ikke tok seg onsdagsfri?

Det som er utenkelig i Oslo, er virkeligheten i mange kommuner, særlig på Sør- og Vestlandet. Der ingen «innvandrer» skulle tro at patriarkatet kunne bo. For vi har i en kvinnesalder blitt fortalt at det er full likestilling i Norge.

Forleden var jeg på kvinnefestival i Kristiansand. Der sto en ung kvinne opp og sa at de var overveiende flertall kvinner på hennes studie, og noen veldig få menn. Men, det var mennene som nesten alltid tok ordet, fortalte hun. Hvorfor ville ikke kvinnene snakke i forsamlinger? Det spørsmålet var jeg ikke forberedt på at en ung etnisk norsk kvinne skulle stille i 2020. Neste kvinne fortalte at kvinner som sendte ungene i barnehagen i ettårsalderen ble uglesett av andre kvinner. En tredje kunne fortelle at det første spørsmålet hun fikk fra sin nye nabo, var hvilken menighet hun tilhørte.

Jeg har alltid likt å dra paralleller til Camilla Collett og 1850-tallets Norge for å vise at minoritetskvinnene og etnisk norske kvinner har mer til felles, enn det som skiller oss. Nå forstår jeg at jeg ikke trenger å reise så langt tilbake i tid. Tradisjonelle kjønnsroller lever i beste velgående i enkelte «hvite» lokalsamfunn i nåtidens Norge.

Bare at det ikke har fått samme intense kritikk som manglende likestilling i innvandrermiljøer. Det er paradoksalt all den tid «innvandrere» er blitt forventet å assimilere seg. «Innvandrere» som tror på tradisjonelle kjønnsroller trenger ikke å gi slipp på mye om de assimilerer seg med nordmenn i Agder-kommunene. Der mor jobber deltid og, eller fordi, flere kommuner praktiserer onsdagsfri.

Denne særordningen forklares med «barnets beste». De får riktignok lengre skoledager, men det er stas å ha fri midt i uken. Men, det handler også om noe annet: Et parallellsamfunn hvor menn og kvinner, mange av dem kristenkonservative, kan lage seg sine egne lokale regler som er i strid med det øvrige samfunnets likestillingsidealer.

Her i Norge har kvinner kjempet hardt og lenge for at kvinner skal ha tilgang til (heltids) arbeid på linje med menn. At de skal kunne være økonomisk uavhengige, særlig den dagen ekteskapet skulle rakne. At det finnes SFO og barnehager som tar imot barn mens mor og far er på jobb.

I innvandringsdebatten har mange glemt det viktigste: Skal du sette «Fatima» fri, må du gi Fatima fast heltidsjobb. Ingen vet det mer enn «Fatima»: Egne penger, altså lønnet arbeid er den viktigste veien til frihet, det være seg innvandrerkvinner, eller sørlandskvinnene.

Det sagt er det et langt stykke fra deltidsjobbing og onsdagsfri til negativ sosial kontroll og æresvold i enkelte familier i innvandrermiljøer. Det førstnevnte har mer eller mindre grad av frivillighet, det sistnevnte er overgrep. I bunn ligger dog noe av det samme: Sosiale strukturer som forventer ulikt av menn og kvinner.

Det er lett å stille seg bak kampen mot negativ sosial kontroll blant innvandrere. Det er vanskeligere å skaffe flere heltidsstillinger. Da er det lettere å skyve kvinnene foran å si at de velger det selv. Mange gjør selvsagt det.

Det er mange innvandrerkvinner som ikke lar seg friste av arbeidslinjen. Hva er poenget når kjønnsrollene i hjemmet består, og lønnet arbeid kommer på toppen? Da velger de heller å la seg forsørge av mannen. Det er skrevet en drøss med bekymringsmeldinger om innvandrerkvinnenes lave yrkesdeltagelse. Det er blitt sagt at «alarmklokkene bør ringe» over den høye andelen som jobber deltid. Og, dermed ikke bidrar tilstrekkelig til fellesskapet. Tilsvarende alarmklokker er ikke etterlyst for de 60 prosent av sysselsatte kvinner i Flekkefjord som jobber deltid. Eller de 72 prosent i Hægebostad, 64 prosent i Kvinesdal og 73 prosent i Audnedal. Landsgjennomsnittet var 41,3 prosent i 2018 (SSB).

Det er flere likheter: Innvandrerkvinnene og Sørlandskvinnene (Agder) tjener minst blant landets kvinner, ifølge tall fra SSB. De mottar samtidig mest i kontantstøtte, ifølge NAV.

Nyere forskning viser blant annet til «grunnleggende verdier» og «nedarvet kultur» når onsdagsfri på Sørlandet skal forklares. En skulle nesten tro det var snakk om «innvandrere».

Skamkulturen kan være mer brutal i sin forskjellsbehandling, Sørlandskulturen mer subtil. Men, resultatet, slik jeg ser det er noe av det samme: Kvinne vit din plass. (Den er ved kjøkkenbenken på onsdager, og i frivillige eller ufrivillige deltidsstillinger når du er på jobb).

Det gleder meg at flere av de 83 kommunene som praktiserer fire dagers skoleuke i noen av deres skoler, er på vei bort fra det. Ordningen bør avvikles i sin helhet, over hele landet, i likhet med kontantstøtten.

Jeg er for valgfrihet. Men, jeg er ikke for en kultur hvor en «Fatima» eller en «Kari fra Flekkefjord» blir utsatt for sosial kontroll og press fordi de vil jobbe heltid. Jeg er ikke for ordninger som undergraver selve bærebjelken i likestillingen, nemlig kvinners økonomiske uavhengighet.

