Kort vei fra Messias til syndebukk

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

JESSHEIM (VG) Hvis Venstre ikke lykkes nå, har de ikke stort mer igjen å skylde på. Det må i så fall være velgerne.

Det har vært litt motbakke for Venstre. Man må lete godt i hukommelsen for å komme på sist partiet lå stabilt over sperregrensen. Forklaringene på hvorfor Venstre sliter, har derimot vært mange og kreative.

De årene Venstre var støtteparti til regjeringen Solberg, var det problemet. De ble for usynlige og anonyme, sa dem. Bare Venstre kom inn i regjering og fikk vist fram politikken sin, skulle det bli orden på sysakene. Partiet fikk tre statsråder og store gjennomslag i Jeløya-plattformen, men oppturen lot vente på seg.

Heldigvis fant venstrefolket raskt en ny syndebukk. Plutselig var det deres samarbeidspartner Frp som var problemet. Frp skremte vekk velgerne og nullet ut politikken deres, sa dem. Men selv om Frp forsvant ut av regjering, og inn kom nok en Venstre-statsråd, så skjedde det ikke stort på meningsmålingene da heller.

Venstre sitter i dag i sin drømmeregjering med Høyre og KrF. De har også fire statsråder i det som burde være Venstres drømmedepartementer. Kunnskap, klima, næring og kultur er som skapt for å fronte Venstres hjertesaker. Synligheten til statsrådene er det heller ikke noe å si på. Forholdene kunne ikke ligget bedre til rette for suksess.

I helgen har de også gjort noe med det som lenge har vært en alternativ forklaring på partiets problemer. Partiledelsen har vært utdatert, og ikke i stand til å skape entusiasme, sa dem. Dog med lav stemme og bare i krokene. Selv om Trine Skei Grande har fått til store politiske gjennomslag og ledet partiet over sperregrensen to valg på rad, har noen ment at også hun er et problem for Venstre.

Nå har de heller ikke Trine Skei Grande å skylde på. Rosen og ovasjonene satt løst da hun lørdag ble takket av. Skei Grandes egen skryteliste er lang, men ikke ubegrunnet. Sannsynligvis er Venstre det partiet som de siste årene har gitt velgerne mest makt per stemme.

I helgen ble hele ledertrioen skiftet ut. Den nye vinen, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja er «den mest dynamiske, engasjerte, kompetente, løsningsorienterte og kjente ledertrioen norsk politikk kan oppdrive», sa valgkomiteens leder, Per Thorbjørnsen. Med den beskjedenhet bare en venstremann kan fremvise.

Så har også valgkomiteen brukt ti møter, 16 dager og 59 intervjuer på å komme frem til sitt nye drømmelag. Ikke skuff oss, var valgkomiteens innstendige bønn til den nyvalgte ledertrioen.

Venstres nye partiledertrio, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Abid Raja. Foto: Geir Olsen

Men er det noen som er lett å skuffe, så er det partiet Venstre. Veien fra Messias til syndebukk er kort. Mest ansvar ligger nå på Venstres nye leder, Guri Melby. Selv om hun har bred erfaring og har imponert som kunnskapsminister, er hun likevel et ubeskrevet blad. Ettersom hun knapt rakk å lansere seg som lederkandidat før hun plutselig ble innstilt, vet vi lite om hva hun vil med partiet.

Men om mye burde ligge til rette for suksess, betyr det ikke at partiet mangler utfordringer.

Selv om toppledelsen er ny og skinnende, er fundamentet desto mer slitent og skjørt. Venstre har mistet medlemmer, ordførere og kommunestyrerepresentanter i stort monn. En stor andel av velgerne kommer fra de tre kommunene Oslo, Asker og Bærum. Likevel går det et markant by og land-skille gjennom partiet, som blant annet kommer frem i debatten om grunnrente, eiendomsskatt og fritt skolevalg. Partiet bærer preg av mange enkeltmannslokallag med gamle slitere. Fornyelsen er påfallende liten, i alle ledd. Spørsmålet er hva Melby vil gjøre med dette.

Den andre utfordringen handler om det viktigste, politikken. Det er blitt stadig mer populært for dagens politikere å sitere Trygve Bratteli: Vi forsto tiden vi levde i. Og ga svar folk trodde på.

Det får du neppe høre i Venstre.

Det partiet brukte mesteparten av helgen til, var svært engasjerte debatter om aktiv dødshjelp, utvidelse av abortgrensen og EU. For så vidt viktige prinsipielle spørsmål, men hvor mange utenfor landsmøtesalen er brennende opptatt av det? Det samme kan vel sies om vedtakene som ble gjort om å redusere straffenivået og fjerne juridisk kjønn fra offentlige registre. Man kunne tidvis få følelsen av å høre på et seminar på Blindern, ikke et landsmøte i et regjeringsparti som styrer viktige politikkområder.

Et viktig unntak var Guri Melbys avslutningstale. Hun har lenge vist at hun har god nese for engasjerende saker, og det gjennomsyret også hennes første tale til partiet: Skolereform. Kamp for klima og miljø. Grønne arbeidsplasser. Kultur og ytringsfrihet. Demokrati. - For det er ingen andre som har bedre svar på de store utfordringene enn Venstre, avsluttet hun.

Den særegne ubeskjedenheten på eget partis vegne som ingen behersker bedre enn venstrefolk, er hun heller ikke helt fremmed for.

Publisert: 27.09.20 kl. 16:03

