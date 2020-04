Leder

Coronasvindel er umoralsk, usolidarisk – og straffbart

Av VG Leder

Foto: Ørn E. Borgen

Både hos NAV og Skatteetaten renner det nå inn tips om virksomheter og enkeltpersoner som misbruker tiltakene coronakrisen har tvunget frem.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mens storting og regjering pøser inn milliarder av kroner i krisepakker og lager unntaksordninger slik at folk som blir permittert i denne vanskelige tiden skal slippe dramatisk lønnsfall, er det noen som utnytter dugnaden til egen vinning.

Ren svindel, ifølge Fair Play Bygg, som er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Allerede for en uke siden advarte Fair Play-leder Lars Mamen her i VG om tilløp til juks og fanteri:

«Når politikerne bidrar med så mye penger, så blir det dessverre som en honningkrukke på svindlere», uttalte han, og fikk støtte fra direktør Ole Johan Heir i NAV Kontroll: «Jeg kan dessverre bekrefte at vi den siste uken har fått henvendelser fra flere hold – og tips fra folk – om misbruk av permitteringsordningen nå under corona-krisen».

Ifølge de nye permitteringsreglene tar staten regningen mellom dag tre og dag 20 når folk blir permittert. I tillegg får permitterte som tjener under 599 148 kroner (6G) 100 prosent lønn i denne perioden.

Når bedrifter melder inn permitteringer, men lar arbeiderne fortsette å jobbe, er det arbeidslivskriminalitet. Statsminister Erna Solberg (H) kaller disse avvikene «utrolig umoralsk og usolidarisk midt i en nasjonal dugnad». Som hun sier videre til Dagens Næringsliv: Dette kan de straffes for.

Vi mener det må slås hardt ned på virksomheter som med overlegg misbruker unntaksordningene myndighetene har innført for å lette byrdene i arbeidslivet. Regjeringen har utvist raushet og handlekraft ved å iverksette kompensasjonstiltak før alle kontrollordninger er på plass. Dette har man gjort fordi situasjonen for mange er akutt. Å misbruke den tilliten som det offentlige med dette viser arbeids- og næringslivet er ikke bare skammelig. Det er kriminelt.

Permitterte som mottar støtte fra NAV kan selvfølgelig ta annet arbeid, men da må dette meldes inn. Å motta ledighetspenger og samtidig jobbe svart er ulovlig. Nedstengingen av samfunnet gir økt risiko for at folk også i større grad kan tenkes å kjøpe svarte tjenester, noe NAV allerede er blitt tipset om.

Coronakrisen stiller store krav til oss alle. Måten vi løser dette på sammen vil påvirke hvordan vi kommer ut av det når det hele en gang er over. Det er avgjørende at vi har opptrådt solidariske, og at alle opplever at det har vært slik.

Den som misbruker tiltakene for å berike seg selv risikerer ikke bare straff, men også å sette hele smitteverndugnaden i fare. Det kan bli en fryktelig høy pris å betale for dagpengejuks.

Publisert: 06.04.20 kl. 10:17

