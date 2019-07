SKEPTISK: Mari Holm Lønseth. Foto: Frode Hansen

Kroppspress har ingen «quick fix»

For all del, merk gjerne retusjert reklame, men ikke forvent at kroppspresset forsvinner av den grunn.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)

Sofie Frøysaa og Carina Elisabeth Carlsen tar opp en viktig, men også kompleks problemstilling i VG (02.07.19), nemlig kroppspress blant unge. Vanskelige saker har sjelden enkle løsninger. Innleggsforfatternes løsning er i kategorien enkel og antagelig lite virkningsfull: Å forby retusjert reklame. Det kommer nok ikke til å fjerne opplevelsen folk har av kroppspress.

Jeg tror folk i alle aldre til forskjellige tider og i ulik grad kan kjenne på følelsen av å ikke være fornøyd med eget utseende. Dette handler om eget selvbilde. Det er helt naturlig at du i ungdomstiden føler deg usikker på deg selv og egen kropp. Vi må dessverre si at kroppspress har kommet for å bli. Vi må sørge for at det får mindre plass i de unges liv ved å gi dem mestringsfølelse og tilhørighet. Det handler blant annet om å ha voksne rundt seg som kan hjelpe til med å nyansere bildet av det perfekte. Vi må ikke være naive å tro at vi kan regulere oss bort fra det.

Det er et samfunnsproblem at stadig flere unge har psykiske plager. Det er et problem vi må løse i fellesskap. Foreldrene, ungdommene, skolen, påvirkere og andre aktører i samfunnet må alle ta sin del av ansvaret. Årsaken til økning i psykiske plager er sammensatt. Skolerelatert stress er en av årsakene, og det noen som beskriver som et generelt jag etter å være perfekte. Selv om kroppspress ikke er noe nytt, er også det én av årsakene. Følelsen av negativt press kommer gjerne av opplevelsen av å ikke strekke til.

Kroppspresset som unge opplever kommer fra ulike steder. Kroppspresset kommer ikke bare fra reklameplakater eller glinsende bilder i magasiner. Det kan komme gjennom å sammenligne seg med andre venninner, men kanskje særlig gjennom sosiale medier. På sosiale medier kan man se tilsynelatende perfekte kropper og liv hos det som fremstår som ei helt vanlig jente. Det uoppnåelige fremstår ikke lenger fjernt i et magasin. Det er nært, og du kan se det på skjermen din hver dag, hele døgnet.

Det kunne være fristende å peke på ett tiltak og si at det ville løse alle de problemene. Men sånn funker det dessverre ikke. Kjernen er at barn og unge må settes i stand til å skille mellom hva som er ekte og falskt, og lære seg å være fornøyde som de er.

Foreldrene må ta ansvar for å lære sine barn hva det er som er ekte og falskt i sosiale medier. Sosiale medier gir en solskinnshistorie av de fleste menneskers liv, og det må alle barn og unge settes i stand til å forstå.

Psykisk helse og livsmestring må inn i skolen. Skal man trives og lære i skolen, må man også mestre livet. I møte med det perfekte liv i sosiale medier og i media må barn og unge lære seg kildekritikk, lære å takle motgang og lære om hva et sunt kroppsideal er.

Bransjen og påvirkere må ta ansvar. Jeg er lei av at bransjen og noen påvirkere gang på gang skaper komplekser hos barn og unge de ikke en gang visste at de burde hatt.

Merking av retusjert reklame er ikke nødvendigvis løsningen, fordi kroppspresset er ikke styrt av plakater i det offentlige rom. Men for all del – la oss gjerne vurdere om det kan ha noen hensikt. Det er regjeringen allerede i gang med, men jeg tror ikke hele løsningen ligger der. Vi må heller bidra til at flere får et bedre selvbilde og er bedre rustet til å stå imot de utfordringene som livet byr på.

