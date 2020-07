SVARER: Jon Halstein Tjore, som er lagleder i 5. divisjon. Her avbildet på trening med juniorlaget til Radøy FK. Foto: Privat

Meningsløs nedstenging av breddefotballen

Tidligere fotballagent Per Arne Flod langer ut mot alle som kjemper mot den meningsløse nedstengingen av breddefotballen i Norge. Det burde han ikke ha gjort - i det minste burde han satt seg inn i saken.

JON HALSTEIN TJORE, Lagleder i 5. divisjon fotball

Blant argumentene han framfører er at folk ikke tar samfunnsansvar, ikke ser forbi sin egen nesetipp og "er seg selv nok". Er det noe en ikke kan klandre tusenvis av frivillige innenfor breddefotballen for er det egoisme. Dette er mennesker som legger ned uendelig mange timer på og utenfor treningsfeltet i breddefotballen - som regel uten en krone i lønn.

Nå kjenner ikke jeg Flod, men fotballagentbransjen er vel ikke akkurat kjent for å ta samfunnsansvar. Mange agenter jobber for å sikre høy lønn og minst mulig skatt for sine spillere og skyhøye honorarer til seg selv. Bransjen har til og med blitt beskyldt for å ødelegge fotballen. Jeg er derfor usikker på om en representant fra denne bransjen er den rette til å kritisere engasjerte og oppofrende mennesker i Norge for egoisme.

I kronikken hevder Flod at hele verden hyller Norge for sine tiltak for å stanse utbredelsen av Covid19. Dersom dette er tilfelle er det i så fall merkelig at Norge er ett av få land i Europa der breddefotballen fortsatt er stengt og det eneste landet i Norden.

Det er ikke slik som Flod hevder, at de som kjemper for åpning av idretten er selvoppnevnte smitteeksperter. Smitteekspertene i verden, inkludert de vi har i Norge, sier risikoen for smitte mellom spillere på kamp og trening er liten. Det er derfor de åpner opp igjen for fotball i Europa.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad argumenterer likevel for fortsatt stenging med situasjoner som ikke eksisterer i breddefotballen - lange reiser, kiosk-kø og mye publikum. Det er totalt uforståelig og vitner ikke om innsikt og kunnskap. Vi ser også av erfaringene fra blant annet Danmark at åpning av breddefotballen ikke har ført til økning av smitte. Der har de vært i gang siden starten av juni. Ingen i norsk fotballmiljø ville ha jobbet for åpning dersom dette kunne føre til oppblomstring av Covid19-smitte i Norge. Jeg har så langt ikke hørt at en eneste av de over 9000 smittede i Norge har blitt smittet på fotballtrening eller på kamp.

En kompenserer ikke for aktiviteter med høy smitterisiko ved å stenge ned aktiviteter med lav risiko. Å stenge ned breddefotballen for å redusere smitte, er som å stenge gangveiene i Norge for å redusere trafikkdød.

Flod viser også i en kommentar til at smitten kom til Spania med publikum etter en fotballkamp. Ja...det kom nok noe smitte den veien, men dette var ikke breddefotball. Dette var profesjonelle lag - og paradoksalt nok er de for lengst er i gang igjen med sine kamper i hele Europa - også i Norge.

Det er fornuftig å begrense antallet publikum på disse kampene, selv om en nok på en trygg måte kunne ha håndtert et betydelig større antall mennesker på et fotballstadion enn de 200 de kan slippe inn nå. Det vil imidlertid aldri bli et problem med for stort antall publikummere i breddefotballen. Svært sjelden er det over 200 publikummere på en breddekamp i Norge. Det normale er mellom 20 og 50.

Flod mener ellers å vite at smitten kom til Norge med skiturister fra Østerrike. Ja, smitterisikoen er stor med turismen, noe vi ser ferske eksempler på. Men turisme over landegrensene er til tross for dette åpnet opp igjen. Det snakkes nå om at over to millioner turister fra Tyskland alene vurderer norgesferie i sommer og et stort antall nordmenn reiser på sydentur.

Den samfunnsansvarlige borger som Per Arne Flod etterlyser burde derfor kanskje ha holdt seg i Norge under denne krisen, også Flod selv, som oppholder seg i Spania. Internasjonale reiser medfører langt større smittefare enn at 60.000 fotballspillere fra og med 3. divisjon og nedover trener normalt og spiller kamper. I all hovedsak medfører breddekamper kun kortere reiser innenfor samme region i Norge.

Vel....breddefotballen, eller for den del fotball generelt, er ikke viktig i den store sammenhengen. Men idretten betyr enormt mye for veldig mange menneske i Norge. Selv i min klubb, i 5. divisjon, har vi spillere som trener opptil to ganger om dagen.

Og hva er vel viktigere enn det som betyr enormt mye i livene til mange mennesker? Det er viktig for både den fysiske og psykiske folkehelsen. I det minste må vi kunne kreve vektige argumenter om staten skal ta vekk et viktig innhold i livet fra folk. Noe annet er maktmisbruk. Slike argumenter for fortsatt nedstenging av breddefotballen er til nå ikke lagt fram fra regjering og byråkrater - og definitivt ikke i innlegget til Per Arne Flod.

