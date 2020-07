KAPPLØPET: Mange titalls vaksiner mot coronaviruset er under utvikling. Flere av dem viser lovende resultater. En vaksine tidlig neste år vil være en bragd uten sidestykke. Dette bildet er tatt i juni på et sykehus i Sør-Afrika. Foto: SIPHIWE SIBEKO / POOL / REUTERS POOL

Et moderne mirakel

Vi er med på dugnaden, men lengter etter livet som var før pandemien. Den får vi ikke tilbake før vaksine er oppfunnet. Det vil være et moderne mirakel.

Jeg møtte forleden noen gode venner etter lang tid. Gjensynsgleden var stor, men amputert for en klemmer som meg. Én trakk frem albuen, den andre knyttneven, den tredje ankelen. Det stakk i hjertet. Jeg ville legge armene rundt hver enkel og klemme til. En bamseklem. Det var det eneste som dugde, det eneste de, og ikke minst jeg fortjente. Slik ble det ikke. Det var omsorg i avstand, men det hjalp ikke på inderligheten. Den inderligheten vi mennesker bærer på for andre mennesker vi er glad i, mennesker vi må ta på. Og, som vi i månedsvis har undertrykket.

Det er noe så enkelt som dette, og så mye annet, og mer alvorlig coronapandemien har tatt fra oss. Og, det er alt det tapte vi vil ha tilbake. Men, når sant skal sies, så får vi det ikke tilbake, ikke fullt og helt, før det foreligger en vaksine.

Aldri har vel de fleste av oss heiet mer på forskere og vitenskapsmenn enn akkurat nå. Jeg drømmer om følgende push-melding på mobilen: «Coronastudier vellykket! Produksjon settes i gang. Titalls millioner av doser på vei».

Når, jeg foretrekker å si når – fremfor hvis – når vaksinen kommer, håper jeg at min mor og min søster, begge i risikogruppe, får vaksinen så fort det lar seg gjøre. Jeg har vært så redd for dem begge. En coronavaksine vil være dobbeltvirkende – mot viruset og mot frykten. Frykten er det verste. Og håpet er det beste.

Det er aldri, i menneskets historie, blitt gjort forsøk på å lage denne typen vaksine på så kort tid. Litt over fire måneder etter at coronautbruddet ble erklært en pandemi av WHO (Verdens helseorganisasjon) , kan organisasjonen liste opp 24 vaksiner som er i kliniske studier. Hvilket betyr at resultatene er såpass lovende at de testes ut på mennesker. Ytterligere 142 vaksiner er på utviklingsstadiet i laboratorier.

I en normal verden hadde man ikke kommet så langt før rundt år 2025. Men, dette er ikke normale omstendigheter. Vitenskapen jobber nå helt på yttergrensene av hva som er mulig.

Fire av vaksinene er i såkalt fase tre-studier. Det betyr at vaksinene nå testes med placebo, eller annet legemiddel, og på tusenvis av mennesker samtidig. Det er først nå det vil bli avgjort om de faktisk fungerer. Særlig to vaksiner peker seg ut, University of Oxfords vaksine, ChAdOx1, og vaksinen til amerikanske Moderna Inc.

Tradisjonelt er det på dette stadiet mange av forsøkene mislykkes. Men, om menneskeheten nå skulle ha den flaksen vi så sårt trenger, og en vaksine skulle vise seg å gjøre jobben, vil det ikke stå på produksjonskapasiteten.

Vaksinefabrikker står nemlig allerede klare til å produsere hundrevis av millioner av doser innen kort tid. Derfor kan vi i beste fall få en vaksine tidlig neste år. Enkelte kan tenke at selv det er for lenge å vente. Det er i alle fall kortere enn år 2030, som hadde vært en mer normal tidshorisont.

Dette er det nærmeste vi kommer et moderne mirakel. Snarere et organisatorisk, fremfor et vitenskapelig mirakel. For teknologien har vært der i årevis, og har gitt forskere et forsprang. Det måtte bare en pandemi til for å mobilisere verdenssamfunnet, institusjoner og regjeringer, til å åpne lommebøkene og finansiere forskningen. Vaksineutvikling koster ikke millioner, den koster milliarder.

Så har det vist seg at formelle godkjenninger til å gå i gang med studier kan gis i rekordfart. Selv farmasøytiske selskaper og forskere har lagt rivaliseringen til side og jobber nå både sammen og på tvers.

Det er ikke bare byråkratiet som effektiviseres. «Nå foregår alt parallelt. Vi kan gå fra å diskutere fase 3-studier til produksjon på én og samme dag. Det er mye som foregår», sier Sarah Gilbert leder for utviklingen av Oxford-vaksinen ChAdOx1 i et webinar ved Universitetet i Oxford i juni. Hun legger til at Ikke noe av vaksineutviklingen er nytt for dem, men at de ikke er vant til å gjøre alt på en gang.

Universitet i Oxford er helt i teten. I forrige uke kom resultatene fra fase 1-studier som viser at vaksinen er trygg, altså er det ingen uventede bivirkninger. I tillegg viser det seg at vaksinen skaper antistoffer mot viruset.

Den kan fortsatt mislykkes, men resultatene er såpass lovende at britiske, europeiske og brasilianske myndigheter har forhåndsbestilt hundrevis av millioner av doser av vaksinen. En av verdens største vaksinefabrikker planlegger å produsere en milliard doser neste år, både av Oxford-vaksinen og andre som måtte lykkes.

Den som vinner coronavaksine-kappløpet, vinner ikke bare halve kongeriket, men hele verden. I alle fall en fremtredende plass i historiebøkene. For ikke å snakke om pengene som følger med.

Uansett, alle mann til pumpene er et lysende øyeblikk i vår felles menneskehistorie. Sammen kan vi utrette mirakler om vi må. Men, hva mister vi på veien? Er det en pris å betale for den hurtigbehandlingen vi nå ser i vaksineutviklingen? Ofrer vi langsiktig sikkerhet for kortsiktig gevinst? Det er en grunn til at det tar årevis å lage vaksiner. De skal tross alt injiseres menneskekropper og bli der. Vi bør helst vite om det er noen langtidsvirkninger.

Men, det har vi ikke tid til nå. Bare tiden får vise om det var verdt det.

